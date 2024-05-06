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ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї: Кремль зацікавлений у подальшій ескалації

ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано висловився щодо намірів Росії провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Він вважає, що це є ще одним доказом того, що країна-агресорка зацікавлена у подальшій ескалації ситуації.

Про це Петер Стано заявив на форумі у Брюсселі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами Стано, плани Кремля щодо таких навчань є продовженням "російської безвідповідальної поведінки". 

"Це є ще одним доказом, що Кремль зацікавлений тільки у подальшій ескалації ситуації, що була спричинена його незаконною агресією проти України",- заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

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Представник ЄС також закликав Росію припинити ескалацію, безповідповідальну риторику і поведінку, а також зупинити агресію проти України.

Росія анонсувала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї

В опублікованому в понеділок, 6 травня, повідомленні міністерства оборони РФ йдеться про те, що Росія найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань",

Відповідне доручення дав диктатор РФ Володимир Путін. Зазначається, що Генштаб країни-агресорки розпочав підготовку навчань "з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту".

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Автор: 

росія (64946) ядерна зброя (1146) Євросоюз (13322) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+7
❗️В Росії зник з радарів пасажирський літак авіакомпанії Nordwind, який виконував рейс Москва - Орєнбург.
Перед цим він подавав сигнал SOS в зв'язку з розгерметизацією😱😱

Чекаємо на подальші новини🙏🙏
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06.05.2024 14:57
+2
Але ми відповідати нічим не будемо, бо обісрані до жуті
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06.05.2024 14:58
+2
Нажаль вже знов з'явився на Флайт радар......
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06.05.2024 15:02
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❗️В Росії зник з радарів пасажирський літак авіакомпанії Nordwind, який виконував рейс Москва - Орєнбург.
Перед цим він подавав сигнал SOS в зв'язку з розгерметизацією😱😱

Чекаємо на подальші новини🙏🙏
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06.05.2024 14:57 Відповісти
Нажаль вже знов з'явився на Флайт радар......
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06.05.2024 15:02 Відповісти
помолимся всеже за кобзоновское приземление 🤞
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06.05.2024 15:11 Відповісти
Але ми відповідати нічим не будемо, бо обісрані до жуті
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06.05.2024 14:58 Відповісти
Наступний хід Макрона
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06.05.2024 15:06 Відповісти
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06.05.2024 15:01 Відповісти
Це все наслідки "пекельних санкцій" ... бо якщо б діяли санкції, вони б за два роки дірявими трусами мали б махати, а не ядерною зброєю...
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06.05.2024 15:15 Відповісти
Треба оголосити агресора Росію ,,країною терористкою,, із усіма що випливають наслідками.
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06.05.2024 15:17 Відповісти
от як тільки кацапи проведуть ядерне випробування, європі кабзда!
наступний крок буде, тактичний ядерний удар.

достатньо згадати каховську гес.
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06.05.2024 15:18 Відповісти
О, ескалація. Ота яку союзники дуже бояться. А кацапи її попри всі застороги роздувають.
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06.05.2024 15:23 Відповісти
Дивина, ...ля.
Ви тут з усіх сил "уникаєте ескалації", а вона йде і йде.
Може щось не так робите?
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06.05.2024 15:27 Відповісти
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06.05.2024 15:27 Відповісти
Ответ должен быть в стиле: "При попытке применения любого из видов ЯО по территории Украины, это будет расцениваться как нападение на страны НАТО, и вызовет ответ военными средствами". Только такой ответ не даст плешивому карлику и всей его оборзевшей нацистской Z-своре даже заикаться о применении ТЯО.
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06.05.2024 16:29 Відповісти
Кремль не зацікавлений у подальшій ескалації, кремль зацікавлений у створенні ілюзії зацікавлености в ескалації.
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06.05.2024 18:22 Відповісти
Плевать, это лишь признак безнадеги и паники, раз начинают "брать на пушку и понты"!!!!
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06.05.2024 21:16 Відповісти
 
 