ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї: Кремль зацікавлений у подальшій ескалації

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано висловився щодо намірів Росії провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Він вважає, що це є ще одним доказом того, що країна-агресорка зацікавлена у подальшій ескалації ситуації.

Про це Петер Стано заявив на форумі у Брюсселі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами Стано, плани Кремля щодо таких навчань є продовженням "російської безвідповідальної поведінки".

"Це є ще одним доказом, що Кремль зацікавлений тільки у подальшій ескалації ситуації, що була спричинена його незаконною агресією проти України",- заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

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Представник ЄС також закликав Росію припинити ескалацію, безповідповідальну риторику і поведінку, а також зупинити агресію проти України.

Росія анонсувала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї

В опублікованому в понеділок, 6 травня, повідомленні міністерства оборони РФ йдеться про те, що Росія найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань",

Відповідне доручення дав диктатор РФ Володимир Путін. Зазначається, що Генштаб країни-агресорки розпочав підготовку навчань "з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту".

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