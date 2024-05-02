Погрози ядерною зброєю від РФ - це лише погрози, - генерал Ходжес

Росіяни розуміють, що їхня ядерна зброя найефективніше, коли вони її не застосовують, а лише погрожують.

Про це заявив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що все більше і більше людей усвідомлюють, що загрози Росії з приводу використання ядерної зброї - це тільки загрози. Я не хочу сказати, що це нульові шанси, тому що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, і їх явно не турбує, скільки людей вони вбивають навіть своїх, але я не бачу для них переваги в тому, щоб використовувати ядерну зброю. І особливо якщо Росія сама не піддається прямому нападу з боку НАТО", - пояснив він.

Також, за словами Ходжеса, росіяни усвідомлюють, що їхня ядерна зброя найефективніша, коли вони насправді не використовують її, а лише погрожують її використанням, бо бачать, як США, Німеччина, деякі інші вагаються.

"Ми самі себе стримуємо, тому що ми стурбовані цією ескалацією. Здається, що ми нарешті починаємо це проходити. Ключовим буде, коли США та Німеччина обидва нарешті скажуть, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію. І тоді, коли ви маєте чітко визначений стратегічний результат, тоді ви можете мати набагато кращі, ефективніші політичні рішення", - додав генерал.

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Погрози ядерною зброєю від РФ

Як відомо, Росія має найбільше у світі ядерних боєголовок. За даними ЗМІ, їх у РФ понад 5,5 тис. одиниць.

У березні 2024 року диктатор Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни. Також він заявляв, що Росія оновила майже на 100% свою ядерну зброю.

Водночас відомо, що Росія також передала тактичні ядерні ракети Білорусі. За даними WSJ, Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі поблизу кордонів НАТО.

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