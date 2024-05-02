Угрозы ядерным оружием от РФ – это лишь угрозы, – генерал Ходжес

Россияне понимают, что их ядерное оружие эффективнее всего, когда они его не применяют, а только угрожают.

Об этом заявил экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что все больше и больше людей осознают, что угрозы России по поводу использования ядерного оружия - это только угрозы. Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие. И особенно если Россия сама не подвергается прямому нападению со стороны НАТО", - пояснил он.

Также, по словам Ходжеса, россияне осознают, что их ядерное оружие эффективное, когда они на самом деле не используют его, а только угрожают его использованием, потому что видят, как США, Германия, некоторые другие колеблются.

"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы обеспокоены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия оба наконец скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. И тогда, когда вы имеете четко определенный стратегический результат, тогда вы можете иметь гораздо лучшие, более эффективные политические решения", - добавил генерал.

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Угрозы ядерным оружием от РФ

Как известно, Россия имеет больше всего в мире ядерных боеголовок. По данным СМИ, их в РФ более 5,5 тыс. единиц.

В марте 2024 года диктатор Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне. Также он заявлял, что Россия обновила почти на 100% свое ядерное оружие.

В то же время известно, что Россия также передала тактические ядерные ракеты Беларуси. По данным WSJ, Россия разворачивает ядерное оружие на территории Беларуси вблизи границ НАТО.

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