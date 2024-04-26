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Размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания, - президент Литвы Науседа

Польща може розмістити ядерну зброю НАТО

Если НАТО разместит в Польше ядерное оружие, это будет способствовать сдерживанию и соответствовать ожиданиям Европы в области безопасности.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - заявил он.

Читайте: После размещения ядерного оружия НАТО на территории Польши оно "точно станет целью", - МИД РФ

Науседа подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия в Польше не будет угрозой для России.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство, не угроза России, а это опять же элемент системы сдерживания, который должен играть действительно значительную роль сдерживающего фактора и силы", - сказал он.

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Разместят ли в Польше ядерное оружие?

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

В МИД России заявляют, что в случае размещения на территории Польши ядерного оружия НАТО оно "точно станет целью".

Автор: 

Польша (8395) ядерное оружие (1326) Науседа Гитанас (262)


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а бульбо недофюрер каже що то е недобрий помисел )))
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26.04.2024 15:16 Ответить
Яка ядерка пшекам?? Вони з фермерами та перевізниками ладу дати неможуть....

Ще Європі погрожувати почнуть..
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26.04.2024 15:53 Ответить
Дуже небезпечна ідея. Полякам довіряти не можна, вони підступні та непередбачувані.
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26.04.2024 17:20 Ответить
Краще б в Сумах поставили. Було б ще краще стримування. Та не судилося... Свою треба мати, тоді в самому Бєлгороді можна поставити. Щоб за 5 сек. до ху№ла долетіло !!!
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26.04.2024 17:56 Ответить
І щоб було як з петріотами?
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26.04.2024 18:29 Ответить
Ага. "У мєня для вас посилка, но я вам єйо нє дам..." Щоб не пуляли по підораші. Не збивали яроплани кацапські над Бєлгородом . А всього то треба банку фарби і на ракеті написати :" Нептун" !!! Всьо ! А какіє ваши даказатєльства ?!!!
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26.04.2024 18:39 Ответить
Весь світ бачив, як упороті курвопітеки блокували транспортні коридори по яким ввозилася військова допомога Україні. Невже в США такі дурні і не звернули на це увагу?! Тому якщо ядерка буде то тільки у Німеччині
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26.04.2024 17:57 Ответить
Найкращим варіантом було б поява тактичного ядерного озброєння в Україні.В цій світовій грі в ядерний покер це було б такою картою,яку не поб"є ніхто...
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26.04.2024 18:05 Ответить
в підорашиї стратегічних ядерних ракет стільки, що вони зроблять місячну поверхню з України за 10 хвилин
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26.04.2024 18:27 Ответить
 
 