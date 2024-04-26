Размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания, - президент Литвы Науседа

Если НАТО разместит в Польше ядерное оружие, это будет способствовать сдерживанию и соответствовать ожиданиям Европы в области безопасности.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - заявил он.

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Науседа подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия в Польше не будет угрозой для России.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство, не угроза России, а это опять же элемент системы сдерживания, который должен играть действительно значительную роль сдерживающего фактора и силы", - сказал он.

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Разместят ли в Польше ядерное оружие?

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

В МИД России заявляют, что в случае размещения на территории Польши ядерного оружия НАТО оно "точно станет целью".