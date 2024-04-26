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Після розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі вона "точно стане ціллю", - МЗС РФ

зброя,ядерна,тактична

У МЗС Росії погрожують ударом, якщо на території Польщі буде розміщено ядерну зброю НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", - сказав він.

Рябков заявив, щорозширення ядерної місії НАТО нібито має "дестабілізуючий та загрозливий" характер.

Також читайте: Підтримка України "ядерною трійкою" західних держав створює ризик прямої конфронтації з РФ, - Лавров

Водночас, зазначив дипломат, наближення ядерної зброї Альянсу до кордонів Росії загострює загрозу для Москви. Він назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою РФ продовжить стежити

Раніше резидент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

Читайте: РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Автор: 

МЗС рф (959) Польща (8474) ядерна зброя (1145) Рябков (57)


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Топ коментарі
+22
Пустые угрозы. Гопник быкует пытается взять на понт.
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26.04.2024 14:51
+21
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26.04.2024 14:46
+11
Собака лаяла на дядю фраєра . Чисто мафіозні лякалки.
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26.04.2024 14:52
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По Білорусі ми не маємо права бити нічим...

І досі є така парадигма.
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26.04.2024 14:45 Відповісти
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26.04.2024 14:46 Відповісти
Шо - справді спробуєш, *****?
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26.04.2024 14:48 Відповісти
Тобто Їблорусі можна розміщувати ядерну зброю в себе , а комусь іншому ні ?! Ідіть у сраку !
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26.04.2024 16:26 Відповісти
Вы не правильно понял посыл каазламордых. Там намек на то, шо теперь драныкоедия - жирная цель, после размещения там кацап ядерки.
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26.04.2024 18:01 Відповісти
Пустые угрозы. Гопник быкует пытается взять на понт.
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26.04.2024 14:51 Відповісти
Собака лаяла на дядю фраєра . Чисто мафіозні лякалки.
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26.04.2024 14:52 Відповісти
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26.04.2024 14:52 Відповісти
сам лавров - армянський євГей.. нічого дивного..
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26.04.2024 15:00 Відповісти
Это у них нормально. Скрепа такая
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26.04.2024 15:05 Відповісти
Хе-хе... Після розміщення ядерної зброї у Польщі кацапня стане близькою ціллю
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26.04.2024 14:59 Відповісти
Ой шоб ви з'їли ...тоді до Калінінграду та білорусі мають право, всією НАТОю привентівно вх* ярити ...то є законі цілі
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26.04.2024 15:00 Відповісти
*****!
Вдарите по зброї?
****???
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26.04.2024 15:00 Відповісти
Усі ті рашистсько- білоруські гниди , які зараз з власних причин , встановили рашистську ядерну зброю в бульорусії мали б зрозуміти: що ці зрушення у цьому напрямі- безпеки 3,14дерації і бульборусії не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть і вже стали ціллю,для ракетних війск НАТО І в натівському військовому плануванні вони будуть на передньому плані",
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26.04.2024 15:01 Відповісти
сябр, а як має поступати НАТО у випадку , коли бульбенфюрер натаскав ядерної рашистської зарази в "бульборусію" ???
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26.04.2024 19:27 Відповісти
Як перекладати українською відоме прислв"я: Вовків лякатися - до лісу не ходити. Прашем пановство шляхетне.
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26.04.2024 15:03 Відповісти
Лаврового листка боятися -- фторид урану не розділяти.
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26.04.2024 15:28 Відповісти
рабϟϟія, знищуй свою АЗ, інакше ти будеш дійсно ціль №1
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26.04.2024 15:04 Відповісти
Це він, про московію з білорусами???
Звичайно, московія це докає в Україні, упродовж 11 років, своєю війною!!!
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26.04.2024 15:06 Відповісти
Таааааак... Бульбашський гауляйтер напрягся... Значить кацапні можна в бульбондію ядерку закидувати, а в Польщу ні?
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26.04.2024 15:10 Відповісти
Всєм баяцца.
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26.04.2024 15:13 Відповісти
я не трус ,но я усрусь
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26.04.2024 15:15 Відповісти
Кацапське сміття постійно всіх залякує, та на це вже припинили звертати увагу.
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26.04.2024 15:17 Відповісти
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26.04.2024 15:18 Відповісти
Криса,в куточку бункера,намалювала нову червону лінію)
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26.04.2024 15:20 Відповісти
Искандеры и Кинжалы сбиваются как два пальца , чем кацапня пулять собралась
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26.04.2024 15:21 Відповісти
дело в том что при сбитии ядерной ракеты она не взрывается , там должна произойти сложная цепочка действий
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26.04.2024 15:24 Відповісти
единственное что может произойти загрязнение местности
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26.04.2024 15:25 Відповісти
всего-то
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26.04.2024 23:16 Відповісти
Мразь кацапська,нічого ви не зможете,балаболи зачухані
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26.04.2024 15:22 Відповісти
Начеб-то без ЯЗ на території Польщі, якщо щось велике почнеться, не буде нанесений кацапо-бульбівський ядерний удар? Влуплять аж бігом.
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26.04.2024 15:31 Відповісти
На каких умственно отсталых эти пугалки расчитаны?? Парашкенцы просто смешно выглядят...и что интересно-надувают губы,кичатся какой то там своей багатырской силушкой...******...до чего же мерзкие твари...Дебилоиды конченые.Кто их боится??Это просто смешно
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26.04.2024 15:54 Відповісти
Тобто, в бульбашії ЯЗ можна без проблем, а в Польші ні
-ні.
Точно рашеннацисти бажають Світової війни.
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26.04.2024 16:10 Відповісти
Кого ви лякаєте убогі???
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26.04.2024 16:39 Відповісти
Прийняття рішення, щодо застосування Рашистською Федерацією ядерної зброї проти будь-якої країни залежить тільки від особистого бажання пу.
І аж ніяк не залежить від дій чи бездіяльності Польщі чи жодної іншої неядерної країни. Причини застосування ЯЗ, якщо вона буде застосована РФ, легко видумають і розповідатимуть скрепним підданим Скабєєва з вечірнім мудозвоном. Якщо встигнуть.
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26.04.2024 16:47 Відповісти
А зараз, тіпа того, не є?
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26.04.2024 17:04 Відповісти
Кацапи, йдіть на хрін!
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26.04.2024 17:14 Відповісти
Польща і без ядерки буде першою у черзі на агресію *уйла. Він же наслідує спадщину адіка, - це його кумир.

А кого найбільше ненавидів фюрер?
Кого хотів знищити першими?
Вірно - Польщу.
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26.04.2024 17:33 Відповісти
"ДержИте меня семеро! Я щас каааак...пердну !"
В бытность президентом Трамп сказал пуйлу : "Не вздумай говорить слово на букву N (nucklear).
А в сторону красной кнопки даже не поглядывай, моя кнопка больше и она ТОЧНО работает".
И больше не было пугалок, сидело чмо тихо, как мыш под веником.
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26.04.2024 19:46 Відповісти
 
 