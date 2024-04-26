Після розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі вона "точно стане ціллю", - МЗС РФ
У МЗС Росії погрожують ударом, якщо на території Польщі буде розміщено ядерну зброю НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", - сказав він.
Рябков заявив, щорозширення ядерної місії НАТО нібито має "дестабілізуючий та загрозливий" характер.
Водночас, зазначив дипломат, наближення ядерної зброї Альянсу до кордонів Росії загострює загрозу для Москви. Він назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою РФ продовжить стежити
Раніше резидент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.
Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.
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І досі є така парадигма.
Вдарите по зброї?
****???
Звичайно, московія це докає в Україні, упродовж 11 років, своєю війною!!!
-ні.
Точно рашеннацисти бажають Світової війни.
І аж ніяк не залежить від дій чи бездіяльності Польщі чи жодної іншої неядерної країни. Причини застосування ЯЗ, якщо вона буде застосована РФ, легко видумають і розповідатимуть скрепним підданим Скабєєва з вечірнім мудозвоном. Якщо встигнуть.
А кого найбільше ненавидів фюрер?
Кого хотів знищити першими?
Вірно - Польщу.
В бытность президентом Трамп сказал пуйлу : "Не вздумай говорить слово на букву N (nucklear).
А в сторону красной кнопки даже не поглядывай, моя кнопка больше и она ТОЧНО работает".
И больше не было пугалок, сидело чмо тихо, как мыш под веником.