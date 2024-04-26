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После размещения ядерного оружия НАТО на территории Польши оно "точно станет целью", - МИД РФ

зброя,ядерна,тактична

В МИД России угрожают ударом, если на территории Польши будет размещено ядерное оружие НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам восторженно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", - сказал он.

Рябков заявил, что расширение ядерной миссии НАТО якобы имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер.

Также читайте: Поддержка Украины "ядерной тройкой" западных государств создает риск прямой конфронтации с РФ, - Лавров

В то же время, отметил дипломат, приближение ядерного оружия Альянса к границам России обостряет угрозу для Москвы. Он назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше "развивающейся историей", за которой РФ продолжит следить

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

Читайте: РФ наложила вето на резолюцию ООН по недопущению ядерного оружия в космос, - Reuters

Автор: 

МИД РФ (1665) Польша (8395) ядерное оружие (1326) Рябков (56)


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Топ комментарии
+22
Пустые угрозы. Гопник быкует пытается взять на понт.
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26.04.2024 14:51
+21
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26.04.2024 14:46
+11
Собака лаяла на дядю фраєра . Чисто мафіозні лякалки.
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26.04.2024 14:52
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По Білорусі ми не маємо права бити нічим...

І досі є така парадигма.
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26.04.2024 14:45 Ответить
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26.04.2024 14:46 Ответить
Шо - справді спробуєш, *****?
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26.04.2024 14:48 Ответить
Тобто Їблорусі можна розміщувати ядерну зброю в себе , а комусь іншому ні ?! Ідіть у сраку !
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26.04.2024 16:26 Ответить
Вы не правильно понял посыл каазламордых. Там намек на то, шо теперь драныкоедия - жирная цель, после размещения там кацап ядерки.
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26.04.2024 18:01 Ответить
Пустые угрозы. Гопник быкует пытается взять на понт.
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26.04.2024 14:51 Ответить
Собака лаяла на дядю фраєра . Чисто мафіозні лякалки.
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26.04.2024 14:52 Ответить
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26.04.2024 14:52 Ответить
сам лавров - армянський євГей.. нічого дивного..
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26.04.2024 15:00 Ответить
Это у них нормально. Скрепа такая
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26.04.2024 15:05 Ответить
Хе-хе... Після розміщення ядерної зброї у Польщі кацапня стане близькою ціллю
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26.04.2024 14:59 Ответить
Ой шоб ви з'їли ...тоді до Калінінграду та білорусі мають право, всією НАТОю привентівно вх* ярити ...то є законі цілі
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26.04.2024 15:00 Ответить
*****!
Вдарите по зброї?
****???
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26.04.2024 15:00 Ответить
Усі ті рашистсько- білоруські гниди , які зараз з власних причин , встановили рашистську ядерну зброю в бульорусії мали б зрозуміти: що ці зрушення у цьому напрямі- безпеки 3,14дерації і бульборусії не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть і вже стали ціллю,для ракетних війск НАТО І в натівському військовому плануванні вони будуть на передньому плані",
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26.04.2024 15:01 Ответить
сябр, а як має поступати НАТО у випадку , коли бульбенфюрер натаскав ядерної рашистської зарази в "бульборусію" ???
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26.04.2024 19:27 Ответить
Як перекладати українською відоме прислв"я: Вовків лякатися - до лісу не ходити. Прашем пановство шляхетне.
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26.04.2024 15:03 Ответить
Лаврового листка боятися -- фторид урану не розділяти.
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26.04.2024 15:28 Ответить
рабϟϟія, знищуй свою АЗ, інакше ти будеш дійсно ціль №1
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26.04.2024 15:04 Ответить
Це він, про московію з білорусами???
Звичайно, московія це докає в Україні, упродовж 11 років, своєю війною!!!
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26.04.2024 15:06 Ответить
Таааааак... Бульбашський гауляйтер напрягся... Значить кацапні можна в бульбондію ядерку закидувати, а в Польщу ні?
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26.04.2024 15:10 Ответить
Всєм баяцца.
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26.04.2024 15:13 Ответить
я не трус ,но я усрусь
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26.04.2024 15:15 Ответить
Кацапське сміття постійно всіх залякує, та на це вже припинили звертати увагу.
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26.04.2024 15:17 Ответить
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26.04.2024 15:18 Ответить
Криса,в куточку бункера,намалювала нову червону лінію)
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26.04.2024 15:20 Ответить
Искандеры и Кинжалы сбиваются как два пальца , чем кацапня пулять собралась
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26.04.2024 15:21 Ответить
дело в том что при сбитии ядерной ракеты она не взрывается , там должна произойти сложная цепочка действий
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26.04.2024 15:24 Ответить
единственное что может произойти загрязнение местности
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26.04.2024 15:25 Ответить
всего-то
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26.04.2024 23:16 Ответить
Мразь кацапська,нічого ви не зможете,балаболи зачухані
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26.04.2024 15:22 Ответить
Начеб-то без ЯЗ на території Польщі, якщо щось велике почнеться, не буде нанесений кацапо-бульбівський ядерний удар? Влуплять аж бігом.
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26.04.2024 15:31 Ответить
На каких умственно отсталых эти пугалки расчитаны?? Парашкенцы просто смешно выглядят...и что интересно-надувают губы,кичатся какой то там своей багатырской силушкой...******...до чего же мерзкие твари...Дебилоиды конченые.Кто их боится??Это просто смешно
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26.04.2024 15:54 Ответить
Тобто, в бульбашії ЯЗ можна без проблем, а в Польші ні
-ні.
Точно рашеннацисти бажають Світової війни.
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26.04.2024 16:10 Ответить
Кого ви лякаєте убогі???
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26.04.2024 16:39 Ответить
Прийняття рішення, щодо застосування Рашистською Федерацією ядерної зброї проти будь-якої країни залежить тільки від особистого бажання пу.
І аж ніяк не залежить від дій чи бездіяльності Польщі чи жодної іншої неядерної країни. Причини застосування ЯЗ, якщо вона буде застосована РФ, легко видумають і розповідатимуть скрепним підданим Скабєєва з вечірнім мудозвоном. Якщо встигнуть.
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26.04.2024 16:47 Ответить
А зараз, тіпа того, не є?
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26.04.2024 17:04 Ответить
Кацапи, йдіть на хрін!
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26.04.2024 17:14 Ответить
Польща і без ядерки буде першою у черзі на агресію *уйла. Він же наслідує спадщину адіка, - це його кумир.

А кого найбільше ненавидів фюрер?
Кого хотів знищити першими?
Вірно - Польщу.
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26.04.2024 17:33 Ответить
"ДержИте меня семеро! Я щас каааак...пердну !"
В бытность президентом Трамп сказал пуйлу : "Не вздумай говорить слово на букву N (nucklear).
А в сторону красной кнопки даже не поглядывай, моя кнопка больше и она ТОЧНО работает".
И больше не было пугалок, сидело чмо тихо, как мыш под веником.
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26.04.2024 19:46 Ответить
 
 