После размещения ядерного оружия НАТО на территории Польши оно "точно станет целью", - МИД РФ

В МИД России угрожают ударом, если на территории Польши будет размещено ядерное оружие НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам восторженно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", - сказал он.

Рябков заявил, что расширение ядерной миссии НАТО якобы имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер.

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В то же время, отметил дипломат, приближение ядерного оружия Альянса к границам России обостряет угрозу для Москвы. Он назвал дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше "развивающейся историей", за которой РФ продолжит следить

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

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