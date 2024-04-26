Розміщення в Польщі ядерної зброї НАТО було би добрим елементом стримування, - президент Литви Науседа

Якщо НАТО розмістить у Польщі ядерну зброю, це сприятиме стримуванню і відповідатиме очікуванням Європи в галузі безпеки.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності в нашому сусідстві - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - заявив він.

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Науседа підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі не буде загрозою для Росії.

"Тому ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування, який має відігравати справді значну роль стримувального фактора і сили", - сказав він.

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Чи розмістять в Польщі ядерну зброю?

Раніше резидент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

В МЗС Росії заявляють, що в разі розміщення на території Польщі ядерної зброї НАТО вона "точно стане ціллю".