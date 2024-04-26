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Розміщення в Польщі ядерної зброї НАТО було би добрим елементом стримування, - президент Литви Науседа

Польща може розмістити ядерну зброю НАТО

Якщо НАТО розмістить у Польщі ядерну зброю, це сприятиме стримуванню і відповідатиме очікуванням Європи в галузі безпеки.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності в нашому сусідстві - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - заявив він.

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Науседа підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі не буде загрозою для Росії.

"Тому ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування, який має відігравати справді значну роль стримувального фактора і сили", - сказав він.

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Чи розмістять в Польщі ядерну зброю?

Раніше резидент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

В МЗС Росії заявляють, що в разі розміщення на території Польщі ядерної зброї НАТО вона "точно стане ціллю".

Автор: 

Польща (8474) ядерна зброя (1145) Науседа Гітанас (333)


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а бульбо недофюрер каже що то е недобрий помисел )))
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26.04.2024 15:16 Відповісти
Яка ядерка пшекам?? Вони з фермерами та перевізниками ладу дати неможуть....

Ще Європі погрожувати почнуть..
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26.04.2024 15:53 Відповісти
Дуже небезпечна ідея. Полякам довіряти не можна, вони підступні та непередбачувані.
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26.04.2024 17:20 Відповісти
Краще б в Сумах поставили. Було б ще краще стримування. Та не судилося... Свою треба мати, тоді в самому Бєлгороді можна поставити. Щоб за 5 сек. до ху№ла долетіло !!!
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26.04.2024 17:56 Відповісти
І щоб було як з петріотами?
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26.04.2024 18:29 Відповісти
Ага. "У мєня для вас посилка, но я вам єйо нє дам..." Щоб не пуляли по підораші. Не збивали яроплани кацапські над Бєлгородом . А всього то треба банку фарби і на ракеті написати :" Нептун" !!! Всьо ! А какіє ваши даказатєльства ?!!!
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26.04.2024 18:39 Відповісти
Весь світ бачив, як упороті курвопітеки блокували транспортні коридори по яким ввозилася військова допомога Україні. Невже в США такі дурні і не звернули на це увагу?! Тому якщо ядерка буде то тільки у Німеччині
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26.04.2024 17:57 Відповісти
Найкращим варіантом було б поява тактичного ядерного озброєння в Україні.В цій світовій грі в ядерний покер це було б такою картою,яку не поб"є ніхто...
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26.04.2024 18:05 Відповісти
в підорашиї стратегічних ядерних ракет стільки, що вони зроблять місячну поверхню з України за 10 хвилин
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26.04.2024 18:27 Відповісти
 
 