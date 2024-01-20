Лукашенко похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші"
Білорусь отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" "за їхні гроші".
Про це повідомив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, - щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - наголосив Лукашенко.
Він також наголосив, що застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників.
Топ коментарі
+35 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар20.01.2024 09:50
+30 Лазоренко Лариса
показати весь коментар20.01.2024 09:47
+25 Mobilis in mobile
показати весь коментар20.01.2024 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після подій 20-го року він вже в себе не господар.
******** залишиться непокараним
Це не ескалація?
Все норм?
ні шість, - сі пофіг
І цікаво, що немає в Палати представників Конгресу США разом з Трампом жорсткої прив'язки допомоги України допозі лукашенку в трусиках захистится від бандерівців.
Мабудь ще попереду.
НАТО у відповідь розміщує сисли стримання ближче до кордонів Росії.
А що вони повинні зробити?
як я розумію це не заборонено - США також мають ядерну зброю в ЕС, Турції
- Алло? Александр Григорьевич?
- Слушаю Вас, Александр Григорьевич.
- Звонил только что Александру Григорьевичу и просил разрешение на применение ЯО. Он дал добро. Прошу также Вашего разрешения, Александр Григорьевич.
- Да, Александр Григорьевич, добро даю.
- Спасибо, Александр Григорьевич.
Жодного відношення Білорусь до використання ЯЗ не має. Це все російська зброя, розміщена на території Білорусі.
Хм .. Про що це він ? Кого саме - всіх ?
Невже хтось ( українці , поляки чи балтійці ) збирався нападати на Білорашку .?
Невже хтось поклав око на бацькині нєсмєтниє сокровіща , на найбільші в Європі - мєсторождєнія картоплі . ??
Я поставив свого мотоцикла до вас в сарай, клячі забрав із мобою, а ви ним будете хизуватися.
ти хоч думай коли пишеш таке.
та і хто нам дохтур? самі здали зброю під веселе ржання Клінтона і Єльцина.
Мовчки, без гвалту, без медійного соплежуйства, без страху "ескалації".
ну і ясно шо на тих бомбах корейськими ієрогліфами було написано - "Аллах вялік" чи там "Сулеймані отомстіт"
просто Ізраїль походу вже змирився. та й правильно, Іран подивився на дебілів одних, шо здали ядерку і тепер на них напали "гаранти", і склепав собі "щоб було". логічно.
хоча - це рашка передала, ну, як мінімум "обв.язку" до уранового ядра, типу там електроніка, ще совкові напрацювання, за шахеди розплатились з рушникожопими.
Придурок!
Ти ще похизуйся чужим банківським рахунком або чужим прутнем!
але ж дрон, на пітєр, на собою пропустив.
якщо вірити
https://www.washingtonpost.com/world/2019/07/16/location-us-nuclear-weapons-europe-accidentally-revealed-report-nato-body/
nuclear arsenal read: "These bombs are stored at six US and European bases - Kleine Brogel in Belgium, Büchel in Germany, Aviano and Ghedi-Torre in Italy, Volkel in The Netherlands, and Incirlik in Turkey.
тобто США також "підтерлись", або це різні речі, "дати кнопку", або тільки розмістити зброю
они же не имели его, и не имеют производства
Поэтому США также подозреваются в нарушении ДНЯО
Также россия (передача в беларусь) и иран (разработка)
в таком случае россия скажет, что беларусь входи в одкб, аналог нато
если это признавать нарушением ДНЯО, то нарушают США и россия
это если просто смотреть на факты, без эмоций
Беларусь будет свободной. Жыве Беларусь!