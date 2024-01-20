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Лукашенко похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші"

ракета,росія,іскандер

Білорусь отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" "за їхні гроші".

Про це повідомив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, - щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - наголосив Лукашенко.

Він також наголосив, що застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників.

Також читайте: Лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до Білорусі на початку жовтня

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) росія (64926) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+35
Дурак , кацапи з них вистрілять, а відповідь полетить на голову бульбашам. Не розуміє колгоспник що *уйло прикрився ним.
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20.01.2024 09:50
+30
А що думає з цього приводу Трамп, Байден, Си, Макрон з Шольцем, Гутеріш?
Це не ескалація?
Все норм?
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20.01.2024 09:47
+25
Ну-ну, пижиться, ніби бл*доруси допущені до цієї зброї. Їм, напевно, навіть пил змітати з неї не довіряють.
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20.01.2024 09:44
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вони не доапоможуть таракану уникнути долі чаушеску
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20.01.2024 09:43 Відповісти
Це не він похизувався, це ***** вчергове бряцає зброєю перед заходом.
Після подій 20-го року він вже в себе не господар.
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20.01.2024 10:12 Відповісти
А США нехай далі стурбовуються,поки нечисть кацапська Хамасу і Хезболлі передасть ЯЗ.І Мадуро,і Кубі,і ще хто зна ще яким виродкам,ловіть їх потім!!!
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20.01.2024 10:24 Відповісти
Ну-ну, пижиться, ніби бл*доруси допущені до цієї зброї. Їм, напевно, навіть пил змітати з неї не довіряють.
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20.01.2024 09:44 Відповісти
Хто сказав що недопущені? Лише догадки.
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20.01.2024 10:08 Відповісти
А тут і "здогадуваться" нічого! Коли дрон сів на обшивку А-50-го у Мачулищах і там "гупнув" - туди примчався цілий "камандующий ВВС "республики" Беларусь" На аеродром заїхав А от на майданчик, де базувався А-50 , і всі служби, з ним зв"язані, цілого білоруського генерала не допустили і "послали *****"! Виявляється - білорусів допускають лище до охорони зовнішнього периметру об"єктів Вся внутрішня охорона та допуск на об"єкти - в руках кацапів А білоруси там - лише "чево изволите?" То що ж тоді казать про управління тою зброєю?
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20.01.2024 10:22 Відповісти
це логічно
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20.01.2024 11:23 Відповісти
Тому що це російяська ядерна зброя, розміщена на території Білорусі, що тут незрозуміло?
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20.01.2024 12:00 Відповісти
Так розповідає,мовби ще 100 років собі наміряв і здихати не збирається. Середньовіччя в мізках шизофреніків з безмежною владою.🤦
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20.01.2024 09:46 Відповісти
він сцявся за відповідальність що московити з території білорусі напали, та вже осмєлєл!
******** залишиться непокараним
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20.01.2024 09:47 Відповісти
мізги у народу білорашки поплавило - пишаються вусатеньким колгоспничком.
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20.01.2024 11:19 Відповісти
Тарган забув сказати, що доступу до пускової кнопки йому куйло не дав і не дасть ніколи!
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20.01.2024 09:46 Відповісти
А що думає з цього приводу Трамп, Байден, Си, Макрон з Шольцем, Гутеріш?
Це не ескалація?
Все норм?
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20.01.2024 09:47 Відповісти
сім тачок стурбованості!
ні шість, - сі пофіг
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20.01.2024 09:49 Відповісти
Ніхріна подібного. Це ж рядова ситуація для них.
І цікаво, що немає в Палати представників Конгресу США разом з Трампом жорсткої прив'язки допомоги України допозі лукашенку в трусиках захистится від бандерівців.
Мабудь ще попереду.
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20.01.2024 09:59 Відповісти
Із якого приводу саме? Що росія розмістила СВОЮ ядерну зброю на 300 км.ближче до кордонів НАТО?
НАТО у відповідь розміщує сисли стримання ближче до кордонів Росії.
А що вони повинні зробити?
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20.01.2024 12:04 Відповісти
А до чого тут Трамп?

як я розумію це не заборонено - США також мають ядерну зброю в ЕС, Турції
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20.01.2024 18:10 Відповісти
************************ анінікамунічєвонєдожни сохранітьліцо
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20.01.2024 09:49 Відповісти
Дурак , кацапи з них вистрілять, а відповідь полетить на голову бульбашам. Не розуміє колгоспник що *уйло прикрився ним.
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20.01.2024 09:50 Відповісти
Та нех_я по ним вже не полетить, летить по нам "будапештським лохам".
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20.01.2024 10:29 Відповісти
Найімовірніше вони вистрілять по нас ! І хто тоді дурак !???
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20.01.2024 13:06 Відповісти
Так 99% це фсб-кгб мерзотного підстава.
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20.01.2024 13:10 Відповісти
Тільки дурню ти до тієї ядерки жодного відношення не маєш ,а ось удар ядерний отримаєш якщо рашисти розпочнуть ядерну війну.
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20.01.2024 09:53 Відповісти
Він також наголосив, що застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників

- Алло? Александр Григорьевич?
- Слушаю Вас, Александр Григорьевич.
- Звонил только что Александру Григорьевичу и просил разрешение на применение ЯО. Он дал добро. Прошу также Вашего разрешения, Александр Григорьевич.
- Да, Александр Григорьевич, добро даю.
- Спасибо, Александр Григорьевич.
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20.01.2024 09:57 Відповісти
Не тринди ведмедчкуівський.
Жодного відношення Білорусь до використання ЯЗ не має. Це все російська зброя, розміщена на території Білорусі.
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20.01.2024 12:07 Відповісти
Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце...)) Джерело:
Хм .. Про що це він ? Кого саме - всіх ?
Невже хтось ( українці , поляки чи балтійці ) збирався нападати на Білорашку .?
Невже хтось поклав око на бацькині нєсмєтниє сокровіща , на найбільші в Європі - мєсторождєнія картоплі . ??
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20.01.2024 10:09 Відповісти
Це він натякає на те, що якщо з території його комуняцького заповідника почнуть знов обстрілювати Україну, то ми не наважимося дати відповідь.
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20.01.2024 11:02 Відповісти
А то ви не розумієте, що це все звіздьож Лукашенки і більш нічого. І ніякого відношення до використання ЯЗ Білорусь не має взагалі.
Я поставив свого мотоцикла до вас в сарай, клячі забрав із мобою, а ви ним будете хизуватися.
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20.01.2024 12:10 Відповісти
Бере приклад з пупса - тои як баче ракету то иого пробиває на регіт
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20.01.2024 10:15 Відповісти
)(уйло підставляє Білорусію під ядерний удар.
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20.01.2024 10:23 Відповісти
ПУТИН ТУПАРЬ )))
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20.01.2024 10:27 Відповісти
І увесь цивілізоний світ висловив глибоку стурбованність і занепокоєння , особливо ООН і НАТО, про всілякі радбези , магате , Євросоюз навіть не звертайте уваги .Але вусатий таракан не сказав , що все управління знаходиться на росії , як і "червона" кнопка .
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20.01.2024 10:41 Відповісти
Який до диявола "цивілізований світ" якщо з точністю до дрібних деталей повторюється ситуація 30-х років минулого століття. Упирі граються і роблять що хочуть, а "цивілізовані країни" зовні виявляють заклопотаність, а всередині вже давно махнули рукою на все і змирилися з неминучим.
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20.01.2024 10:49 Відповісти
точно! замість захищати Балтію від совка, Бриташка посралась з Рейхом. Разом би мочили красножопу гниль, вже би було спокійно всім. А так - навіть голожопі хусити тероризують світ. одна надія на Ізраїль, переживав що 2000 танків і 200000 солдатів і 150 літаків не переможуть аж 20000 бойовиків з калашами, але перемогли, мужні, доблесні воїни Ізраїлю боронять світ від тероризму. Навіть Невзоров в захваті від мужності Ізраїлю.
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20.01.2024 11:24 Відповісти
Їх більше Іран та його ядерна програма непокоїть. А те, що у центрі Європи з'явилося ще одна упорота країная з ядерною зброєю, то це просто дрібниця...
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20.01.2024 11:04 Відповісти
Якщо б Україні хтось наваживсь поставити ядерні Першинги? Який гвалт розгорівсь би на Заході, скільки газетної мукулатури були списано "аналітегами", скільки потужних "дискусій" стояло на телебаченні кінець-кінцем все б завершилось, нехай краще українці згниють в концтаборах ніж такий рівень "ескалації".
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20.01.2024 10:52 Відповісти
ахаха, ну тоді рашка би Ірану і хамасам поставила ядерку.
ти хоч думай коли пишеш таке.
та і хто нам дохтур? самі здали зброю під веселе ржання Клінтона і Єльцина.
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20.01.2024 11:26 Відповісти
В Ірана ядерка вже є, буквально вчора Магате потужно стурбувалось, мало хто помітив правда. В Білорусі вже є.
Мовчки, без гвалту, без медійного соплежуйства, без страху "ескалації".
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20.01.2024 11:44 Відповісти
та ясно шо є. навіть без випробувань..... стоп. Так в Кореї ж "корейські" бомби випробовува......ли
ну і ясно шо на тих бомбах корейськими ієрогліфами було написано - "Аллах вялік" чи там "Сулеймані отомстіт"
просто Ізраїль походу вже змирився. та й правильно, Іран подивився на дебілів одних, шо здали ядерку і тепер на них напали "гаранти", і склепав собі "щоб було". логічно.
хоча - це рашка передала, ну, як мінімум "обв.язку" до уранового ядра, типу там електроніка, ще совкові напрацювання, за шахеди розплатились з рушникожопими.
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20.01.2024 11:55 Відповісти
Рашка это Улус Китая. А Белорашка это шестерка Рашки. Лукашенко продал Беларусь. Сейчас они запугивают НАТО чтобы придерживали оружие у себя а не сопли в Украину.
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20.01.2024 11:06 Відповісти
ПРИКОЛЬНО БУДЕТ КОГДА С БЕЛАРУСИ ИМИ ПО РФ СТРЕЛЬНУТ )))
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20.01.2024 11:26 Відповісти
***** вирішив пограти з НАТО у Карибську кризу-2.
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20.01.2024 11:27 Відповісти
Тобто виходить що станом на сьогодні вже й божевільний білоруський диктатор має ядерну зброю !!! А ми продовжуємо дотримуватись Будапештського меморандуму !????? Це напевно ми божевільні !!!
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20.01.2024 11:35 Відповісти
Не надо иметь академических военных знаний чтобы понять что у Лукашенко деменция и он не обращает внимание на то что как только произойдёт ядерный взрыв в Европе то Белорусию сотрут с лица земли тем же ядерным оружием. Я думал что время сумасшедших пенсионеров прошло в восмедисятых, но нет,
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20.01.2024 11:48 Відповісти
Сумасшедшие пенсионеры не закончатся никогда. С возрастом может не приходить мудрость. Может приходить деменция.
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20.01.2024 11:55 Відповісти
для этого надо чтобы он пульнул по нато. Он не сумасшедший. Это яо для нас привезли. Можно спокойно стрелять под общую озабоченность
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20.01.2024 18:08 Відповісти
Путлер все равно не даст Луке управлять ядерным оружием.
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20.01.2024 11:57 Відповісти
А США та Британія знову мовчки утерлися....Це ж ще одне порушення домовленостей про одностороннє ядерне роззброєння України та Білорусії,на території Бацькіного улусу ЯЗ просто не повинно бути,за цими домовленостями!
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20.01.2024 12:23 Відповісти
Лукашенко похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами

Придурок!
Ти ще похизуйся чужим банківським рахунком або чужим прутнем!
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20.01.2024 12:29 Відповісти
Ну шановні-там нема вже Білорусіі-країною керують фсбшно,алігархічні мафіозі.А лукашенко це такаж маріонетка,як і кравчук,кучма,януковіч,та мабуть і Ющенко на останніх місяцях президентства.
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20.01.2024 13:36 Відповісти
то, зрозуміло. бульбафюрер страшний та мощний.
але ж дрон, на пітєр, на собою пропустив.
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20.01.2024 13:43 Відповісти
Дебіл,плять! Це я про бульбофффюрерка...
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20.01.2024 13:49 Відповісти
Щось нагадує повію, якій дали грошей за секс, а ще й в додаток нагородили сифілісом. А вона радіє. Ну, що додати - кожному своє, краще залишимось при своєму, ніж такі подарунки
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20.01.2024 15:26 Відповісти
Дурак этот Лукашенко ! ничего он не получил . Это Россия открыла свою военую базу на Белоруских землях .И Россия будит командовать своими бойцами , а Лукашенков будит через забор подглядывать и "радоваться"чюжой военой базой .
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20.01.2024 17:48 Відповісти
сша, а что там договором про нерозповсюдження? русские им подтерлись? так можете вернете нам яо??
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20.01.2024 18:09 Відповісти
Юридично - це не розповсюдження

якщо вірити
https://www.washingtonpost.com/world/2019/07/16/location-us-nuclear-weapons-europe-accidentally-revealed-report-nato-body/

nuclear arsenal read: "These bombs are stored at six US and European bases - Kleine Brogel in Belgium, Büchel in Germany, Aviano and Ghedi-Torre in Italy, Volkel in The Netherlands, and Incirlik in Turkey.

тобто США також "підтерлись", або це різні речі, "дати кнопку", або тільки розмістити зброю
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20.01.2024 18:30 Відповісти
як не розповсюдження? в стране в которой не было яо, оно появляется
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20.01.2024 18:35 Відповісти
Тогда надо заявить, что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции также появилось ядерное оружие
они же не имели его, и не имеют производства

Поэтому США также подозреваются в нарушении ДНЯО
Также россия (передача в беларусь) и иран (разработка)
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20.01.2024 18:57 Відповісти
это все страны нато. Не манипулируйте
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20.01.2024 20:24 Відповісти
нет никакой манипуляции
в таком случае россия скажет, что беларусь входи в одкб, аналог нато

если это признавать нарушением ДНЯО, то нарушают США и россия

это если просто смотреть на факты, без эмоций
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20.01.2024 20:36 Відповісти
Таракан-узурпатор дышит, пока ***** есть.
Беларусь будет свободной. Жыве Беларусь!
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Шахеди невідомочиї вже пролетіли з мису Чауда над Україною непомітно для нашої ППО в Білорусь?
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20.01.2024 21:16 Відповісти
 
 