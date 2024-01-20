Лукашенко похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші"

Білорусь отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" "за їхні гроші".

Про це повідомив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, - щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - наголосив Лукашенко.

Він також наголосив, що застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників.

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