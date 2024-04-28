Немає жодних доказів, що Путін готується застосувати ядерну зброю, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нині немає жодних доказів того, що Володимир Путін готується застосувати ядерну зброю. До того ж російський диктатор не може одноосібно ухвалювати такі рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У нас немає жодних доказів того, що він (Володимир Путін. – Ред.) готується застосувати ядерну зброю", – зазначив Сікорський.

Польський міністр вказав, що російський правитель не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.

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"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – сказав Сікорський.

Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.

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Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.