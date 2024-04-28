Немає жодних доказів, що Путін готується застосувати ядерну зброю, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нині немає жодних доказів того, що Володимир Путін готується застосувати ядерну зброю. До того ж російський диктатор не може одноосібно ухвалювати такі рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"У нас немає жодних доказів того, що він (Володимир Путін. – Ред.) готується застосувати ядерну зброю", – зазначив Сікорський.
Польський міністр вказав, що російський правитель не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.
"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – сказав Сікорський.
Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.
"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.
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А зеленских и путиных - мало
Каким бы прекрасным мог быть этот мир...
Увы, мир пошёл не в сторону СИКОРСКИХ
И его ждет очередная трагедия
Такая же ,как и в 1939
Трагедия мира только начинается....
Особенно на таком примитивном
Как сходство фамилий
Всім відомо що йому потрібні території України (які входили до складу російської імперії) тобто до межі Хмельницької області, ось туди і вїбе, щоб не конфліктувати з сцикливим НАТО і не забруднювати територію, яку він бажає собі забрати.
Це змусить Київ підписати капітуляцію і РФ отримає що бажала.
Я не вірю, що бодай хтось з НАТО на це відреагує посилаючись на ескалацію та ризики третьої світової, всі сильно занепокояться, Україна перестане існувати, а зникне Україна зникне проблема...
Мене пимтайте!
Не відповідаю...
Про європейську частину, московитів, і коливань жодних не буде в Українців!! Московіти, отримають в одному стакані, і пожежі, і повені, і забруднені території !! Як ви, до Українців, так і СВІТ, до вас!
Це АКСІОМА! А усілякі теревені, на зелєрмак марафоністих, то для відмивання бабла, з бюджету України!!
Шмигаль з марченком, шефірами-стріляними, та Рахунковою палатою, можуть і на пальцях гроші виведені показати, без участі НАБУ !!,
Дитячий сад! Якщо відповідь не дзеркальними засобами, до того ж не по центру ухвалення рішень, то, така відповідь = дитячий садок для ідіотів
а якшо і є то шо ? Може на коліна встанете перед тою потворою лиш би вас не чіпав ?
"...виконання такого наказу означає стати воєнним
злочинцем ."
Всі ці російські генерали вже давно воєнні злочинці ,
такі ж як і путін ,починаючи з 24 .02 . 22 року .
путіну не потрібно їх переконувати ,від них слід очікувати
тільки одну реакцію -взяти під козирок .
Сікорський ну прям немовля 👶 у деяких поглядах…..