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Немає жодних доказів, що Путін готується застосувати ядерну зброю, - Сікорський

сікорський,радослав

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нині немає жодних доказів того, що Володимир Путін готується застосувати ядерну зброю. До того ж російський диктатор не може одноосібно ухвалювати такі рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У нас немає жодних доказів того, що він (Володимир Путін. – Ред.) готується застосувати ядерну зброю", – зазначив Сікорський.

Польський міністр вказав, що російський правитель не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.

Також читайте: Після розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі вона "точно стане ціллю", - МЗС РФ

"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – сказав Сікорський.

Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.

Також читайте: Польща готова до розміщення ядерної зброї, - Дуда

Нагадаємо, російській диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Автор: 

путін (23750) Сікорський (241) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+13
Цей поляк зі своїми уявами про ухвалення рішень на московії ризикує бути дуже-дуже здивованим.
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28.04.2024 17:14
+4
А які мають бути "докази"? Просто цікаво.
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28.04.2024 17:36
+4
а воно без доказів вгатить - шо тоді сікорський звиздітиме?
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28.04.2024 17:41
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Если бы в сегодняшнем мире было бы много СИКОРСКИХ
А зеленских и путиных - мало
Каким бы прекрасным мог быть этот мир...
Увы, мир пошёл не в сторону СИКОРСКИХ
И его ждет очередная трагедия
Такая же ,как и в 1939
Трагедия мира только начинается....
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28.04.2024 17:05 Відповісти
Я вас прошу. Слова говорити патріотичні чи будь-які інші правильні може будь-хто. Навіть "клоун який приймає ззаду і спереду". Так вони якусь зброю надали. Але вже час визначитися чи загрожує Росія Європі і якщо так, то вже вводити свої армії, а не намагатися ще хоч трохи проїхатися на горбах українців.
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28.04.2024 17:11 Відповісти
У 1939 - му саме політика у т.ч. таких сікорських і призвела до чергового розгрому і розділу Польщі. Наступний історичний розділ уже не "за горами". Лише у ляхів відібрало історичну пам"ять: вони начисто забули що робили і що зроблять москалі з ними, коли до них дорвуться.
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29.04.2024 18:16 Відповісти
Манипулировать некрасиво....
Особенно на таком примитивном
Как сходство фамилий
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29.04.2024 19:28 Відповісти
А як що появляться, щось зміниться крім слів?
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28.04.2024 17:12 Відповісти
хто знає що в тій дурній макітрі коїтся
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28.04.2024 17:13 Відповісти
Какие ваши доказательства!
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28.04.2024 20:17 Відповісти
тут не нужны доказательства - считайте это аксиомой
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28.04.2024 20:26 Відповісти
Та здесь иное вылазит от слов Сикорского. Что мол нет доказательств применения яо. А как Сикорский представляет тогда абсолютные доказательства, что применит? Это игра слов, словесная шелуха, такие заявки, политические прежде всего. Как из чепухи можно слепить громкое, чуть умное, и страшное. На массового обывателя это.
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28.04.2024 21:55 Відповісти
ядерна зброя ***** це його кацапи їх по усьому світу достатня кількість для будь якого ядерного вибуху + їх все ще толерують а не женуть ножами і сокирами звідусіль
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28.04.2024 17:13 Відповісти
Не пам'ятаю хто конкретно, але один з німецьких політиків чи навіть топ чиновників заявив, що потрібно ввести війська Німеччини якщо росіяни атакують українців ядерною зброєю. Можливо це популізм. Не знаю.
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28.04.2024 17:14 Відповісти
Цей поляк зі своїми уявами про ухвалення рішень на московії ризикує бути дуже-дуже здивованим.
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28.04.2024 17:14 Відповісти
Саме так. Сікорскі чоловік ніби не дурний, але він зіпсований джентельменським вихованням, яке його ніколи не дозволить зрозуміти логіку гопніків.
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28.04.2024 17:53 Відповісти
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28.04.2024 17:55 Відповісти
А чого би й ні?, пуйло пошлеться на досвід США в застосуванні ЯЗ проти Японії, з ціллю досягнення своїх цілей, уникнення непотрібних жертв з боку військових РФ.
Всім відомо що йому потрібні території України (які входили до складу російської імперії) тобто до межі Хмельницької області, ось туди і вїбе, щоб не конфліктувати з сцикливим НАТО і не забруднювати територію, яку він бажає собі забрати.
Це змусить Київ підписати капітуляцію і РФ отримає що бажала.
Я не вірю, що бодай хтось з НАТО на це відреагує посилаючись на ескалацію та ризики третьої світової, всі сильно занепокояться, Україна перестане існувати, а зникне Україна зникне проблема...
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28.04.2024 17:18 Відповісти
Ніхто не знає як воно може бути. Можуть ЗАЕС поламати. Спочатку щоб полякати всіх, але воно може вийти з під контролю. До того ж в них на човнах можуть бути ядерні ракети і думаю, що точно є. І в будь-який момент можуть атакувати теж. Це стосується і атак на хімзаводи і місця зберігання аміаку наприклад.
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28.04.2024 17:19 Відповісти
Розповім вам казочку. Жил маленький мальчик Миша, ходил, как и все дети в детский садик. Но, у Миши был дедушка Леня! Воспитательницы, боялись дедушку, он мог их с работы уволить, и они рассказывали Мише какой он умный мальчик! Но, вокруг забора садика ходили Злые Дядьки! Они знали, что у мальчика Миши богатые родственники, есть чем поживиться… (продолжение, в следующей серии)))
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28.04.2024 17:22 Відповісти
Я! дерна зброя-

Мене пимтайте!

Не відповідаю...
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28.04.2024 17:24 Відповісти
Та ні. Російські війська вже й так дуже багато злочинів накоїли. Їм втрачати нічого.
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28.04.2024 17:29 Відповісти
до польских фермерiв iм далеко!
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28.04.2024 17:34 Відповісти
Фермери не вбивали нікого.
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28.04.2024 17:37 Відповісти
Офіційно 4 далекобійника.
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28.04.2024 20:16 Відповісти
Немає жодних доказів, що Польщья готується збивати ракети куйла над ii територiею. Нехай собi летять на Украiну.
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28.04.2024 17:33 Відповісти
А які мають бути "докази"? Просто цікаво.
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28.04.2024 17:36 Відповісти
А є докази що не готується???
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28.04.2024 20:35 Відповісти
Так він і без ядерки в Украіні такого натворив
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28.04.2024 17:38 Відповісти
Нiчого воно не натворило. Он навiть нiхто не висловив "озабоченность".
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28.04.2024 17:43 Відповісти
Своечасто Фiнляндiя та Швецiя вступили до НАТО. Тепер поiдуть вмирати за польских фермерiв та Орбана.
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28.04.2024 17:38 Відповісти
а воно без доказів вгатить - шо тоді сікорський звиздітиме?
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28.04.2024 17:41 Відповісти
Як тільки, бліда моль(у міру-******), захоче ЩОСЬ затіяти проти України, на самознищення себе, відповідно це, на своїй шкурі, відчують і оті,глубинні мацкавіти, аж за Уральським кряжем !!
Про європейську частину, московитів, і коливань жодних не буде в Українців!! Московіти, отримають в одному стакані, і пожежі, і повені, і забруднені території !! Як ви, до Українців, так і СВІТ, до вас!
Це АКСІОМА! А усілякі теревені, на зелєрмак марафоністих, то для відмивання бабла, з бюджету України!!
Шмигаль з марченком, шефірами-стріляними, та Рахунковою палатою, можуть і на пальцях гроші виведені показати, без участі НАБУ !!,
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28.04.2024 17:43 Відповісти
Поки що хутін покладає надію на польських "фермерів",тому не розчихляє ядерного пісюна.
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28.04.2024 17:44 Відповісти
Сикорський выдает желаемое за действительное.
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28.04.2024 17:47 Відповісти
от для чого цей гон? не бачимо, не чуємо, не знаємо... як ніби воно врятує
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28.04.2024 17:50 Відповісти
"США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар."

Дитячий сад! Якщо відповідь не дзеркальними засобами, до того ж не по центру ухвалення рішень, то, така відповідь = дитячий садок для ідіотів
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28.04.2024 17:54 Відповісти
Сцикуни
а якшо і є то шо ? Може на коліна встанете перед тою потворою лиш би вас не чіпав ?
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28.04.2024 17:58 Відповісти
"...переконати своїх генералів виконати такий наказ "
"...виконання такого наказу означає стати воєнним
злочинцем ."

Всі ці російські генерали вже давно воєнні злочинці ,
такі ж як і путін ,починаючи з 24 .02 . 22 року .

путіну не потрібно їх переконувати ,від них слід очікувати
тільки одну реакцію -взяти під козирок .
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28.04.2024 18:00 Відповісти
Получит в мае-июне по зубам от ВСУ и опять завоет про ядрену боНбу
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28.04.2024 18:06 Відповісти
..не было и доказательств применения хим снарядов болотами мацковии.А отравления были..хлорпикрином и не только...Пародокс...
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28.04.2024 19:05 Відповісти
никто не верил и в то что эта нацистская мразь когда либо нападёт на Украину,а он напал.от этого вконец свихнувшегося на мании мирового господства ****** можно ожидать чего угодно!
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28.04.2024 19:21 Відповісти
Сікорський ти наївний як мала дитина що смокче цицьку . Що в голові у путіна і взагалі в москалів ніхто не знає та й москалі самі не знають .А те що москальські дрони літають над польщою навіть поляки не бачать .
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28.04.2024 19:46 Відповісти
У нас е докази, що польщья не примiнить ЯЗ, бо у неi його немає.
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28.04.2024 20:08 Відповісти
Подивіться Портнікова відносно цієї ситуації….

Сікорський ну прям немовля 👶 у деяких поглядах…..
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28.04.2024 21:17 Відповісти
Не сцить ляхи, кацапам все одно пізда, що з ядеркою, що без ядеррки.
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28.04.2024 22:54 Відповісти
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29.04.2024 08:54 Відповісти
 
 