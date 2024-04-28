Нет никаких доказательств, что Путин готовится применить ядерное оружие, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что Владимир Путин готовится применить ядерное оружие. К тому же, российский диктатор не может единолично принимать такие решения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"У нас нет никаких доказательств того, что он (Владимир Путин. - Ред.) готовится применить ядерное оружие", - отметил Сикорский.
Польский министр указал, что российский правитель не может единолично принимать решение о ядерном ударе.
"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует принятая цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", - сказал Сикорский.
Кроме того, по его словам, США "очень решительно" заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.
"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", - добавил глава МИД Польши.
Напомним, российской диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.
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А зеленских и путиных - мало
Каким бы прекрасным мог быть этот мир...
Увы, мир пошёл не в сторону СИКОРСКИХ
И его ждет очередная трагедия
Такая же ,как и в 1939
Трагедия мира только начинается....
Особенно на таком примитивном
Как сходство фамилий
Всім відомо що йому потрібні території України (які входили до складу російської імперії) тобто до межі Хмельницької області, ось туди і вїбе, щоб не конфліктувати з сцикливим НАТО і не забруднювати територію, яку він бажає собі забрати.
Це змусить Київ підписати капітуляцію і РФ отримає що бажала.
Я не вірю, що бодай хтось з НАТО на це відреагує посилаючись на ескалацію та ризики третьої світової, всі сильно занепокояться, Україна перестане існувати, а зникне Україна зникне проблема...
Мене пимтайте!
Не відповідаю...
Про європейську частину, московитів, і коливань жодних не буде в Українців!! Московіти, отримають в одному стакані, і пожежі, і повені, і забруднені території !! Як ви, до Українців, так і СВІТ, до вас!
Це АКСІОМА! А усілякі теревені, на зелєрмак марафоністих, то для відмивання бабла, з бюджету України!!
Шмигаль з марченком, шефірами-стріляними, та Рахунковою палатою, можуть і на пальцях гроші виведені показати, без участі НАБУ !!,
Дитячий сад! Якщо відповідь не дзеркальними засобами, до того ж не по центру ухвалення рішень, то, така відповідь = дитячий садок для ідіотів
а якшо і є то шо ? Може на коліна встанете перед тою потворою лиш би вас не чіпав ?
"...виконання такого наказу означає стати воєнним
злочинцем ."
Всі ці російські генерали вже давно воєнні злочинці ,
такі ж як і путін ,починаючи з 24 .02 . 22 року .
путіну не потрібно їх переконувати ,від них слід очікувати
тільки одну реакцію -взяти під козирок .
Сікорський ну прям немовля 👶 у деяких поглядах…..