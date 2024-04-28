Нет никаких доказательств, что Путин готовится применить ядерное оружие, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что Владимир Путин готовится применить ядерное оружие. К тому же, российский диктатор не может единолично принимать такие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас нет никаких доказательств того, что он (Владимир Путин. - Ред.) готовится применить ядерное оружие", - отметил Сикорский.

Польский министр указал, что российский правитель не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

Также читайте: Размещение в Польше ядерного оружия НАТО было бы хорошим элементом сдерживания, - президент Литвы Науседа

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует принятая цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", - сказал Сикорский.

Кроме того, по его словам, США "очень решительно" заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", - добавил глава МИД Польши.

Также читайте: Польша готова к размещению ядерного оружия, - Дуда

Напомним, российской диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.