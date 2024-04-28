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Нет никаких доказательств, что Путин готовится применить ядерное оружие, - Сикорский

сікорський,радослав

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что Владимир Путин готовится применить ядерное оружие. К тому же, российский диктатор не может единолично принимать такие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас нет никаких доказательств того, что он (Владимир Путин. - Ред.) готовится применить ядерное оружие", - отметил Сикорский.

Польский министр указал, что российский правитель не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

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"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует принятая цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", - сказал Сикорский.

Кроме того, по его словам, США "очень решительно" заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", - добавил глава МИД Польши.

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Напомним, российской диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

Автор: 

путин (31203) Сикорский (399) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+13
Цей поляк зі своїми уявами про ухвалення рішень на московії ризикує бути дуже-дуже здивованим.
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28.04.2024 17:14
+4
А які мають бути "докази"? Просто цікаво.
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28.04.2024 17:36
+4
а воно без доказів вгатить - шо тоді сікорський звиздітиме?
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28.04.2024 17:41
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Если бы в сегодняшнем мире было бы много СИКОРСКИХ
А зеленских и путиных - мало
Каким бы прекрасным мог быть этот мир...
Увы, мир пошёл не в сторону СИКОРСКИХ
И его ждет очередная трагедия
Такая же ,как и в 1939
Трагедия мира только начинается....
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28.04.2024 17:05 Ответить
Я вас прошу. Слова говорити патріотичні чи будь-які інші правильні може будь-хто. Навіть "клоун який приймає ззаду і спереду". Так вони якусь зброю надали. Але вже час визначитися чи загрожує Росія Європі і якщо так, то вже вводити свої армії, а не намагатися ще хоч трохи проїхатися на горбах українців.
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28.04.2024 17:11 Ответить
У 1939 - му саме політика у т.ч. таких сікорських і призвела до чергового розгрому і розділу Польщі. Наступний історичний розділ уже не "за горами". Лише у ляхів відібрало історичну пам"ять: вони начисто забули що робили і що зроблять москалі з ними, коли до них дорвуться.
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29.04.2024 18:16 Ответить
Манипулировать некрасиво....
Особенно на таком примитивном
Как сходство фамилий
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29.04.2024 19:28 Ответить
А як що появляться, щось зміниться крім слів?
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28.04.2024 17:12 Ответить
хто знає що в тій дурній макітрі коїтся
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28.04.2024 17:13 Ответить
Какие ваши доказательства!
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28.04.2024 20:17 Ответить
тут не нужны доказательства - считайте это аксиомой
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28.04.2024 20:26 Ответить
Та здесь иное вылазит от слов Сикорского. Что мол нет доказательств применения яо. А как Сикорский представляет тогда абсолютные доказательства, что применит? Это игра слов, словесная шелуха, такие заявки, политические прежде всего. Как из чепухи можно слепить громкое, чуть умное, и страшное. На массового обывателя это.
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28.04.2024 21:55 Ответить
ядерна зброя ***** це його кацапи їх по усьому світу достатня кількість для будь якого ядерного вибуху + їх все ще толерують а не женуть ножами і сокирами звідусіль
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28.04.2024 17:13 Ответить
Не пам'ятаю хто конкретно, але один з німецьких політиків чи навіть топ чиновників заявив, що потрібно ввести війська Німеччини якщо росіяни атакують українців ядерною зброєю. Можливо це популізм. Не знаю.
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28.04.2024 17:14 Ответить
Цей поляк зі своїми уявами про ухвалення рішень на московії ризикує бути дуже-дуже здивованим.
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28.04.2024 17:14 Ответить
Саме так. Сікорскі чоловік ніби не дурний, але він зіпсований джентельменським вихованням, яке його ніколи не дозволить зрозуміти логіку гопніків.
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28.04.2024 17:53 Ответить
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28.04.2024 17:55 Ответить
А чого би й ні?, пуйло пошлеться на досвід США в застосуванні ЯЗ проти Японії, з ціллю досягнення своїх цілей, уникнення непотрібних жертв з боку військових РФ.
Всім відомо що йому потрібні території України (які входили до складу російської імперії) тобто до межі Хмельницької області, ось туди і вїбе, щоб не конфліктувати з сцикливим НАТО і не забруднювати територію, яку він бажає собі забрати.
Це змусить Київ підписати капітуляцію і РФ отримає що бажала.
Я не вірю, що бодай хтось з НАТО на це відреагує посилаючись на ескалацію та ризики третьої світової, всі сильно занепокояться, Україна перестане існувати, а зникне Україна зникне проблема...
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28.04.2024 17:18 Ответить
Ніхто не знає як воно може бути. Можуть ЗАЕС поламати. Спочатку щоб полякати всіх, але воно може вийти з під контролю. До того ж в них на човнах можуть бути ядерні ракети і думаю, що точно є. І в будь-який момент можуть атакувати теж. Це стосується і атак на хімзаводи і місця зберігання аміаку наприклад.
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28.04.2024 17:19 Ответить
Розповім вам казочку. Жил маленький мальчик Миша, ходил, как и все дети в детский садик. Но, у Миши был дедушка Леня! Воспитательницы, боялись дедушку, он мог их с работы уволить, и они рассказывали Мише какой он умный мальчик! Но, вокруг забора садика ходили Злые Дядьки! Они знали, что у мальчика Миши богатые родственники, есть чем поживиться… (продолжение, в следующей серии)))
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28.04.2024 17:22 Ответить
Я! дерна зброя-

Мене пимтайте!

Не відповідаю...
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28.04.2024 17:24 Ответить
Та ні. Російські війська вже й так дуже багато злочинів накоїли. Їм втрачати нічого.
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28.04.2024 17:29 Ответить
до польских фермерiв iм далеко!
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28.04.2024 17:34 Ответить
Фермери не вбивали нікого.
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28.04.2024 17:37 Ответить
Офіційно 4 далекобійника.
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28.04.2024 20:16 Ответить
Немає жодних доказів, що Польщья готується збивати ракети куйла над ii територiею. Нехай собi летять на Украiну.
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28.04.2024 17:33 Ответить
А які мають бути "докази"? Просто цікаво.
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28.04.2024 17:36 Ответить
А є докази що не готується???
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28.04.2024 20:35 Ответить
Так він і без ядерки в Украіні такого натворив
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28.04.2024 17:38 Ответить
Нiчого воно не натворило. Он навiть нiхто не висловив "озабоченность".
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28.04.2024 17:43 Ответить
Своечасто Фiнляндiя та Швецiя вступили до НАТО. Тепер поiдуть вмирати за польских фермерiв та Орбана.
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28.04.2024 17:38 Ответить
а воно без доказів вгатить - шо тоді сікорський звиздітиме?
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28.04.2024 17:41 Ответить
Як тільки, бліда моль(у міру-******), захоче ЩОСЬ затіяти проти України, на самознищення себе, відповідно це, на своїй шкурі, відчують і оті,глубинні мацкавіти, аж за Уральським кряжем !!
Про європейську частину, московитів, і коливань жодних не буде в Українців!! Московіти, отримають в одному стакані, і пожежі, і повені, і забруднені території !! Як ви, до Українців, так і СВІТ, до вас!
Це АКСІОМА! А усілякі теревені, на зелєрмак марафоністих, то для відмивання бабла, з бюджету України!!
Шмигаль з марченком, шефірами-стріляними, та Рахунковою палатою, можуть і на пальцях гроші виведені показати, без участі НАБУ !!,
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28.04.2024 17:43 Ответить
Поки що хутін покладає надію на польських "фермерів",тому не розчихляє ядерного пісюна.
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28.04.2024 17:44 Ответить
Сикорський выдает желаемое за действительное.
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28.04.2024 17:47 Ответить
от для чого цей гон? не бачимо, не чуємо, не знаємо... як ніби воно врятує
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28.04.2024 17:50 Ответить
"США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар."

Дитячий сад! Якщо відповідь не дзеркальними засобами, до того ж не по центру ухвалення рішень, то, така відповідь = дитячий садок для ідіотів
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28.04.2024 17:54 Ответить
Сцикуни
а якшо і є то шо ? Може на коліна встанете перед тою потворою лиш би вас не чіпав ?
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28.04.2024 17:58 Ответить
"...переконати своїх генералів виконати такий наказ "
"...виконання такого наказу означає стати воєнним
злочинцем ."

Всі ці російські генерали вже давно воєнні злочинці ,
такі ж як і путін ,починаючи з 24 .02 . 22 року .

путіну не потрібно їх переконувати ,від них слід очікувати
тільки одну реакцію -взяти під козирок .
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28.04.2024 18:00 Ответить
Получит в мае-июне по зубам от ВСУ и опять завоет про ядрену боНбу
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28.04.2024 18:06 Ответить
..не было и доказательств применения хим снарядов болотами мацковии.А отравления были..хлорпикрином и не только...Пародокс...
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28.04.2024 19:05 Ответить
никто не верил и в то что эта нацистская мразь когда либо нападёт на Украину,а он напал.от этого вконец свихнувшегося на мании мирового господства ****** можно ожидать чего угодно!
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28.04.2024 19:21 Ответить
Сікорський ти наївний як мала дитина що смокче цицьку . Що в голові у путіна і взагалі в москалів ніхто не знає та й москалі самі не знають .А те що москальські дрони літають над польщою навіть поляки не бачать .
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28.04.2024 19:46 Ответить
У нас е докази, що польщья не примiнить ЯЗ, бо у неi його немає.
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28.04.2024 20:08 Ответить
Подивіться Портнікова відносно цієї ситуації….

Сікорський ну прям немовля 👶 у деяких поглядах…..
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28.04.2024 21:17 Ответить
Не сцить ляхи, кацапам все одно пізда, що з ядеркою, що без ядеррки.
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28.04.2024 22:54 Ответить
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29.04.2024 08:54 Ответить
 
 