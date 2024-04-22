Польща готова до розміщення ядерної зброї, - Дуда

Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fakt сказав президент Анджей Дуда.

Він зазначив, що розміщення ядерної зброї вже "деякий час" є темою польсько-американських переговорів. Дуда констатував, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі й ми також маємо зобов'язання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", – заявив Дуда.

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