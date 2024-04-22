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Польща готова до розміщення ядерної зброї, - Дуда

дуда

Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fakt сказав президент Анджей Дуда.

Він зазначив, що розміщення ядерної зброї вже "деякий час" є темою польсько-американських переговорів. Дуда констатував, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі й ми також маємо зобов'язання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", – заявив Дуда.

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Автор: 

Польща (8472) ядерна зброя (1145) Дуда (770)


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Топ коментарі
+6
Якщо )(уйлостан вже розмістив Я.З. в Білорусії, напевно НАТО повинні відповісти розміщенням в Польщі.
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22.04.2024 11:17
+6
та в Україні !!!
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22.04.2024 11:26
+5
Вже и Польща дозріла а нас почистили
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22.04.2024 11:16
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Вже и Польща дозріла а нас почистили
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22.04.2024 11:16 Відповісти
Якщо )(уйлостан вже розмістив Я.З. в Білорусії, напевно НАТО повинні відповісти розміщенням в Польщі.
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22.04.2024 11:17 Відповісти
та в Україні !!!
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22.04.2024 11:26 Відповісти
Росії в ********** - мона. А НАТі в Польщі - ніззя, бо це буде "екскалація".
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22.04.2024 12:01 Відповісти
ЯО в Польщі-Яо в Калінінграді
хто виграє, ще не відомо
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22.04.2024 12:20 Відповісти
"хто виграє, ще не відомо"
Відомо. Виграє Піднебесна імперія
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22.04.2024 12:27 Відповісти
А як на рахунок ракєт ? Які залітають зі сторони Польщі по Україні ?
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22.04.2024 11:18 Відповісти
це все виглядає у кого довша піська.ядерні ракєти.
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22.04.2024 11:20 Відповісти
і то не є екскалація, ніт?...
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22.04.2024 11:20 Відповісти
Який час підльоту до санкт петербургу тепер?))
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22.04.2024 11:21 Відповісти
І правильно роблять, нам теж потрібна разом з носієм. Це єдина гарантія, що дурнуватий сусід, у якого її повно не полізе, бо у протилежному випадку помруть всі.
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Опять путя всіх переграв!
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22.04.2024 11:31 Відповісти
навіщо вам ядерна зброя, якщо маєте незламних "фермерів" та трактири із ************ прихвоснями?
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22.04.2024 11:34 Відповісти
Дуда виявляється не такий простий хлопчик, як виглядає на перший погляд.
З'їздив до Трампа - трохи тому мозок почистив.
Не боїться розмістити ядерну зброю - а що тут патичкуватися з кацапами, які думали, що від їхніх ядурних іскандерів всі впісяються зі страху.
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22.04.2024 11:41 Відповісти
Крок чисто символічний з боку поляків. Але потрібний, щоб присмирити двох старих пирдунів, ***** і бубьбанутого дуче Луку, які вже стоять одним копитом в пеклі і мріють забрати з собою всіх. Уявляю, яка буде істерія на болотах.
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22.04.2024 11:52 Відповісти
Бздуны запада скушали молча размещение Яо у луки председателя радгоспу! Именно так---- молча пробздели себе под одеяло. Ну вот теперь нанюхавшись--- поняли чем штынануло.
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22.04.2024 12:06 Відповісти
і Україна тоже
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22.04.2024 13:48 Відповісти
 
 