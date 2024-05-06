Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ
Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.
Як зазначається, Генштаб за дорученням Путіна розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу та сил ВМФ.
За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
Також у Міноборони РФ запевняють, що такі навчання будуть проводитися нібито " у відповідь на провокаційні заяви та погрози західних офіційних осіб".
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Великі держави елементарно перестануть поважати
Україна у світі на п'ятому місці за покладами урану.....
Ду- май-те!
яка буде і в воді, і в їжі, і це надовго.
Кацапські бліндажі в Чорнобильські зоні чого варті!
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На самом деле, все очень просто: Запад просто НЕ ЗНАЕТ и НЕ ПОНИМАЕТ как реагировать на применение путиным ЯО. Путлер это прекрасно понимает и использует.
І потрібна вона, як рашистські спецслужби собі надумали, упередження ймовірних повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
Справжній господар своїх слів - лукаво- стурбовано щось обіцяє і бере обіцянки назад
Ага, пам'ятаю... "Вспишка справа! Гази! Зкрить люкі! ФВУ включіть!"