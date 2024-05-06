Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.

Як зазначається, Генштаб за дорученням Путіна розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу та сил ВМФ.

За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також у Міноборони РФ запевняють, що такі навчання будуть проводитися нібито " у відповідь на провокаційні заяви та погрози західних офіційних осіб".

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