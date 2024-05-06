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Путін доручив провести військові навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, - Міноборони РФ

Путін дав наказ провести навчання по застосуванню ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.

Як зазначається, Генштаб за дорученням Путіна розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу та сил ВМФ.

За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також у Міноборони РФ запевняють, що такі навчання будуть проводитися нібито " у відповідь на провокаційні заяви та погрози західних офіційних осіб".

Також читайте: Погрози ядерною зброєю від РФ - це лише погрози, - генерал Ходжес

Автор: 

путін володимир (23764) військові навчання (2775) ядерна зброя (1146)


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Топ коментарі
+22
Знову шпана на понт бере
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06.05.2024 10:37
+19
ні про шо. Якщо ударять ядеркою вони навічно будуть людьми які ударили ядеркою в Европі ради своєї шизи - за "русскій язік" будуть бити морду по всьому світу
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06.05.2024 10:38
+19
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06.05.2024 10:52
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Знову шпана на понт бере
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06.05.2024 10:37 Відповісти
Пєчєнєги з половцями ******** 😂
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06.05.2024 10:57 Відповісти
а что ему терять?, этим уродам в кремле резьбу давно сорвало, от безнаказанности..
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06.05.2024 13:32 Відповісти
Чикаемо, як на це відповість мсьє Макрон.
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06.05.2024 10:37 Відповісти
А китайці дозволили?
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06.05.2024 10:57 Відповісти
Х..лу?
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06.05.2024 10:59 Відповісти
Так, бо він же васал у Китаї.
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06.05.2024 11:43 Відповісти
Буде про що поговорити з сі
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06.05.2024 10:59 Відповісти
ні про шо. Якщо ударять ядеркою вони навічно будуть людьми які ударили ядеркою в Европі ради своєї шизи - за "русскій язік" будуть бити морду по всьому світу
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06.05.2024 10:38 Відповісти
У застосуванні ЯО не зацікавлені перш за все великі держави, бо після такого за пів року - пару років виникне ще з десяток ядерних держав (Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Германія, Польща і тд.)

Великі держави елементарно перестануть поважати
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06.05.2024 10:50 Відповісти
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06.05.2024 10:41 Відповісти
Детонація комбікорма проісходіла ісчьо суткі.-сообщіл губернатор чуть позже.
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06.05.2024 11:00 Відповісти
Свінокомплекс С-300 чи С-400?
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06.05.2024 11:12 Відповісти
С свинокомплекса перевозили в собачий питомник для размножения
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06.05.2024 12:37 Відповісти
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06.05.2024 10:42 Відповісти
А в чому різниця стратигічна чи нестратигічна ? Ядерна зброя вона і є ядерна зброя .
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06.05.2024 10:44 Відповісти
Есть различие в мощности боеголовки. Маломощную бомбу нет смысла пулять на тысячи км, ее как раз и используют на поле боя, в отличие от мощных которые расчитаны на уничтожение крупных городов
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06.05.2024 10:47 Відповісти
Взагалі є атомні снаряди, як використовуються в САУ.
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06.05.2024 11:36 Відповісти
В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Однако однозначного определения тактического ядерного оружия, отделяющего его от стратегического, не существует. ТЯО может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов - авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д. Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса (хотя в прошлом ТЯО имелось и у неё)
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06.05.2024 11:54 Відповісти
Безпеку України може забезпечити тільки власна ядерна зброя (дальністю до владивостока)

Україна у світі на п'ятому місці за покладами урану.....
Ду- май-те!
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06.05.2024 10:44 Відповісти
Тут укріплень накопать не можуть, що не ********** ласий шмат, а вони про ядерку думають. Забудь те, про світле майбутнє поки в нас зелене сьогодення.
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06.05.2024 10:59 Відповісти
Тому Україні потрібен Гетьман!
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06.05.2024 11:01 Відповісти
Україні пітрібні мізки, а не бажання поржать.
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06.05.2024 11:07 Відповісти
Де ж ті мізки взяти, якщо 73% якраз їх не мають.
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06.05.2024 11:33 Відповісти
В тебе вони як раз є...
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06.05.2024 12:04 Відповісти
Якщо росія застосує тактичну ЯЗ, то просуватиметься, вдихаючи радіоактивну пилюку,
яка буде і в воді, і в їжі, і це надовго.
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06.05.2024 10:48 Відповісти
Ці уроди і бухати будуть на уранію

Кацапські бліндажі в Чорнобильські зоні чого варті!

.
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06.05.2024 10:53 Відповісти
нахапало зуботиків, давай ядерним дрючком махати, ''тримайте мене семеро... '' така от собі українська криза, по сіньпіню.
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06.05.2024 10:48 Відповісти
Бере приклад з кореиця - тои кожен місяць по морі ракетами шмаляє
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06.05.2024 10:51 Відповісти
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06.05.2024 10:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.05.2024 11:29 Відповісти
США І НАТО ,у відповідь ,ніколи не приймуть рішення про розміщення ядерної зброї в Україні .так як це зробив куйло в бульборусії...
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06.05.2024 10:53 Відповісти
Тому що ми ж зразу вдаримо по Москві, Пітеру, Мінську, Ростову та Чечні!
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06.05.2024 13:41 Відповісти
Пане Юрій, але ж це рашистське ІПСО від рашистського агента-фріца "штольца"
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06.05.2024 14:33 Відповісти
То, что этот параноик в конце-концов бросит бомбу можно даже не сомневаться. К этому нужно быть морально готовым.
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06.05.2024 11:06 Відповісти
Якщо не злякається, що та бомба в руках розірветься.
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06.05.2024 11:48 Відповісти
Понятно, что это понты в ответ на заявы Макрона. Проблема только в том, что все эти путинские понты постоянно срабатывают и Запад, поджав хвост, начинает дружный галдеж про "недопущение дальнейшей эскалации", "предотвращении ядерного апокалипсиса" и пр. озабоченности. В результате чего Украине ограничивают очередные поставки.
На самом деле, все очень просто: Запад просто НЕ ЗНАЕТ и НЕ ПОНИМАЕТ как реагировать на применение путиным ЯО. Путлер это прекрасно понимает и использует.
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06.05.2024 11:07 Відповісти
Ну що ж, в разі застосування кацапами тактичної ядерної зброї, маємо повне право на відповідь ударами Storm Shadow, ATACMS по Курській, Нововоронежській, Ростовській і Смоленській АЕС.
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06.05.2024 11:08 Відповісти
Ці навчання з ЯЗ - ворожа ІПсО.
І потрібна вона, як рашистські спецслужби собі надумали, упередження ймовірних повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
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06.05.2024 11:11 Відповісти
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06.05.2024 11:11 Відповісти
Шантажує, залякає і без того боягузливий і непослідовний умовний Захід, світового шериф - такой весь запуганный, противоречиворечиво-суетливый, непредсказуемый, забывчивый...

Справжній господар своїх слів - лукаво- стурбовано щось обіцяє і бере обіцянки назад
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06.05.2024 11:12 Відповісти
Щура загнали в кут, нагнітає сволота
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06.05.2024 11:12 Відповісти
" ***** поручило провести военные учения по применению нестратегического ядерного оружия " - и ВСЕГО ТО что требовалось , чтобы Байден наложил в штаны и начал вилять и затягивать поставки оружия для Украины. Вот понаблюдайте.
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06.05.2024 11:31 Відповісти
Китаєць поїхав в Європу , в Швейцарії очикується самит миру ...- це просто бажання ***** , вчергове , нагадати про себе ...
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06.05.2024 11:34 Відповісти
"...військові навчання щодо застосування... ядерної зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3487961
Ага, пам'ятаю... "Вспишка справа! Гази! Зкрить люкі! ФВУ включіть!"
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06.05.2024 11:35 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4684282-ataka-na-belhorodskuui-oblast-v-rf-zaiavyly-o-shesty-pohybshykh Атака на Белгородскую область: в РФ заявили о шести погибших
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06.05.2024 11:36 Відповісти
Свиней винищують?
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06.05.2024 11:51 Відповісти
Мало им наводнений и пожаров - нужно ядеркой полирнуть! 👌
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06.05.2024 12:38 Відповісти
...щур збісився
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06.05.2024 18:17 Відповісти
 
 