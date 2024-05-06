Путин поручил провести военные учения с применением нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время обучения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также в Минобороны РФ уверяют, что такие учения будут проводиться якобы "в ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц".

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