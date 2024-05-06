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Путин поручил провести военные учения с применением нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ

Путін дав наказ провести навчання по застосуванню ядерної зброї

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время обучения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также в Минобороны РФ уверяют, что такие учения будут проводиться якобы "в ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц".

Также читайте: Угрозы ядерным оружием от РФ - это лишь угрозы, - генерал Ходжес

Автор: 

путин владимир (31216) военные учения (3457) ядерное оружие (1327) Лыховий Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+22
Знову шпана на понт бере
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06.05.2024 10:37
+19
ні про шо. Якщо ударять ядеркою вони навічно будуть людьми які ударили ядеркою в Европі ради своєї шизи - за "русскій язік" будуть бити морду по всьому світу
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06.05.2024 10:38
+19
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06.05.2024 10:52
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Знову шпана на понт бере
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06.05.2024 10:37 Ответить
Пєчєнєги з половцями ******** 😂
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06.05.2024 10:57 Ответить
а что ему терять?, этим уродам в кремле резьбу давно сорвало, от безнаказанности..
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06.05.2024 13:32 Ответить
Чикаемо, як на це відповість мсьє Макрон.
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06.05.2024 10:37 Ответить
А китайці дозволили?
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06.05.2024 10:57 Ответить
Х..лу?
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06.05.2024 10:59 Ответить
Так, бо він же васал у Китаї.
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06.05.2024 11:43 Ответить
Буде про що поговорити з сі
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06.05.2024 10:59 Ответить
ні про шо. Якщо ударять ядеркою вони навічно будуть людьми які ударили ядеркою в Европі ради своєї шизи - за "русскій язік" будуть бити морду по всьому світу
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06.05.2024 10:38 Ответить
У застосуванні ЯО не зацікавлені перш за все великі держави, бо після такого за пів року - пару років виникне ще з десяток ядерних держав (Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія, Германія, Польща і тд.)

Великі держави елементарно перестануть поважати
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06.05.2024 10:50 Ответить
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06.05.2024 10:41 Ответить
Детонація комбікорма проісходіла ісчьо суткі.-сообщіл губернатор чуть позже.
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06.05.2024 11:00 Ответить
Свінокомплекс С-300 чи С-400?
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06.05.2024 11:12 Ответить
С свинокомплекса перевозили в собачий питомник для размножения
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06.05.2024 12:37 Ответить
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06.05.2024 10:42 Ответить
А в чому різниця стратигічна чи нестратигічна ? Ядерна зброя вона і є ядерна зброя .
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06.05.2024 10:44 Ответить
Есть различие в мощности боеголовки. Маломощную бомбу нет смысла пулять на тысячи км, ее как раз и используют на поле боя, в отличие от мощных которые расчитаны на уничтожение крупных городов
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06.05.2024 10:47 Ответить
Взагалі є атомні снаряди, як використовуються в САУ.
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06.05.2024 11:36 Ответить
В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Однако однозначного определения тактического ядерного оружия, отделяющего его от стратегического, не существует. ТЯО может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов - авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д. Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса (хотя в прошлом ТЯО имелось и у неё)
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06.05.2024 11:54 Ответить
Безпеку України може забезпечити тільки власна ядерна зброя (дальністю до владивостока)

Україна у світі на п'ятому місці за покладами урану.....
Ду- май-те!
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06.05.2024 10:44 Ответить
Тут укріплень накопать не можуть, що не ********** ласий шмат, а вони про ядерку думають. Забудь те, про світле майбутнє поки в нас зелене сьогодення.
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06.05.2024 10:59 Ответить
Тому Україні потрібен Гетьман!
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06.05.2024 11:01 Ответить
Україні пітрібні мізки, а не бажання поржать.
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06.05.2024 11:07 Ответить
Де ж ті мізки взяти, якщо 73% якраз їх не мають.
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06.05.2024 11:33 Ответить
В тебе вони як раз є...
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06.05.2024 12:04 Ответить
Якщо росія застосує тактичну ЯЗ, то просуватиметься, вдихаючи радіоактивну пилюку,
яка буде і в воді, і в їжі, і це надовго.
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06.05.2024 10:48 Ответить
Ці уроди і бухати будуть на уранію

Кацапські бліндажі в Чорнобильські зоні чого варті!

.
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06.05.2024 10:53 Ответить
нахапало зуботиків, давай ядерним дрючком махати, ''тримайте мене семеро... '' така от собі українська криза, по сіньпіню.
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06.05.2024 10:48 Ответить
Бере приклад з кореиця - тои кожен місяць по морі ракетами шмаляє
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06.05.2024 10:51 Ответить
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06.05.2024 10:52 Ответить
🤣🤣🤣
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06.05.2024 11:29 Ответить
США І НАТО ,у відповідь ,ніколи не приймуть рішення про розміщення ядерної зброї в Україні .так як це зробив куйло в бульборусії...
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06.05.2024 10:53 Ответить
Тому що ми ж зразу вдаримо по Москві, Пітеру, Мінську, Ростову та Чечні!
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06.05.2024 13:41 Ответить
Пане Юрій, але ж це рашистське ІПСО від рашистського агента-фріца "штольца"
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06.05.2024 14:33 Ответить
То, что этот параноик в конце-концов бросит бомбу можно даже не сомневаться. К этому нужно быть морально готовым.
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06.05.2024 11:06 Ответить
Якщо не злякається, що та бомба в руках розірветься.
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06.05.2024 11:48 Ответить
Понятно, что это понты в ответ на заявы Макрона. Проблема только в том, что все эти путинские понты постоянно срабатывают и Запад, поджав хвост, начинает дружный галдеж про "недопущение дальнейшей эскалации", "предотвращении ядерного апокалипсиса" и пр. озабоченности. В результате чего Украине ограничивают очередные поставки.
На самом деле, все очень просто: Запад просто НЕ ЗНАЕТ и НЕ ПОНИМАЕТ как реагировать на применение путиным ЯО. Путлер это прекрасно понимает и использует.
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06.05.2024 11:07 Ответить
Ну що ж, в разі застосування кацапами тактичної ядерної зброї, маємо повне право на відповідь ударами Storm Shadow, ATACMS по Курській, Нововоронежській, Ростовській і Смоленській АЕС.
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06.05.2024 11:08 Ответить
Ці навчання з ЯЗ - ворожа ІПсО.
І потрібна вона, як рашистські спецслужби собі надумали, упередження ймовірних повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
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06.05.2024 11:11 Ответить
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06.05.2024 11:11 Ответить
Шантажує, залякає і без того боягузливий і непослідовний умовний Захід, світового шериф - такой весь запуганный, противоречиворечиво-суетливый, непредсказуемый, забывчивый...

Справжній господар своїх слів - лукаво- стурбовано щось обіцяє і бере обіцянки назад
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06.05.2024 11:12 Ответить
Щура загнали в кут, нагнітає сволота
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06.05.2024 11:12 Ответить
" ***** поручило провести военные учения по применению нестратегического ядерного оружия " - и ВСЕГО ТО что требовалось , чтобы Байден наложил в штаны и начал вилять и затягивать поставки оружия для Украины. Вот понаблюдайте.
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06.05.2024 11:31 Ответить
Китаєць поїхав в Європу , в Швейцарії очикується самит миру ...- це просто бажання ***** , вчергове , нагадати про себе ...
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06.05.2024 11:34 Ответить
"...військові навчання щодо застосування... ядерної зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3487961
Ага, пам'ятаю... "Вспишка справа! Гази! Зкрить люкі! ФВУ включіть!"
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06.05.2024 11:35 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4684282-ataka-na-belhorodskuui-oblast-v-rf-zaiavyly-o-shesty-pohybshykh Атака на Белгородскую область: в РФ заявили о шести погибших
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06.05.2024 11:36 Ответить
Свиней винищують?
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06.05.2024 11:51 Ответить
Мало им наводнений и пожаров - нужно ядеркой полирнуть! 👌
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06.05.2024 12:38 Ответить
...щур збісився
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06.05.2024 18:17 Ответить
 
 