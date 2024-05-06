Путин поручил провести военные учения с применением нестратегического ядерного оружия, - Минобороны РФ
Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отмечается, Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время обучения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Также в Минобороны РФ уверяют, что такие учения будут проводиться якобы "в ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц".
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Великі держави елементарно перестануть поважати
Україна у світі на п'ятому місці за покладами урану.....
Ду- май-те!
яка буде і в воді, і в їжі, і це надовго.
Кацапські бліндажі в Чорнобильські зоні чого варті!
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На самом деле, все очень просто: Запад просто НЕ ЗНАЕТ и НЕ ПОНИМАЕТ как реагировать на применение путиным ЯО. Путлер это прекрасно понимает и использует.
І потрібна вона, як рашистські спецслужби собі надумали, упередження ймовірних повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
Справжній господар своїх слів - лукаво- стурбовано щось обіцяє і бере обіцянки назад
Ага, пам'ятаю... "Вспишка справа! Гази! Зкрить люкі! ФВУ включіть!"