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Соединенные Штаты не видят признаков, что россияне применят ядерное оружие против Украины, - Госдеп США

міллер,метью

В Государственном департаменте США прокомментировали анонс российских учений с использованием тактического ядерного оружия.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Риторика России - ядерная риторика - является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта", - подчеркнул спикер.

Однако, по его словам, США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине".

Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

Читайте: Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным

Автор: 

Госдепартамент США (1820) россия (95388) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+7
Інфа із пабліка нібито російського, але який поки що не помічений в брехні:

"...✈️Относительно катастрофы Су-34.

Сегодня произошла авиакатастрофа истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.

Экипаж погиб.

Члены экипажа: Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков.

Борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э «Балтимор», Воронеж).

Истребитель выполнял боевое задание в районе н.п. Валуйки, Белгородской области. Предварительно, катастрофа произошла вследствие отказа двигателя.

Экипаж не успел катапультироваться."

Земля бетоном!
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07.05.2024 00:19
+3
повилазило?
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07.05.2024 00:14
+3
Без ядерних випробувань всі ці рашистські навчання з ЯЗ виглядають не інакше, як показушною ІПсО.
А анонс цієї новини саме зараз потрібен за задумом сил пітьми, щоби відлякати супротивника в особі Сил оборони України від потенційно можливих повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
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07.05.2024 01:17
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повилазило?
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07.05.2024 00:14 Ответить
Тобі з Польщі краще видно, ніж американській розвідці?
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07.05.2024 08:33 Ответить
угу
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07.05.2024 11:33 Ответить
Поки що, це "ні о чому".
Відстежувати та виявляти потрібно буде після їх, оголошених Уйлом "ядерних навчань".
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07.05.2024 00:18 Ответить
Інфа із пабліка нібито російського, але який поки що не помічений в брехні:

"...✈️Относительно катастрофы Су-34.

Сегодня произошла авиакатастрофа истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.

Экипаж погиб.

Члены экипажа: Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков.

Борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э «Балтимор», Воронеж).

Истребитель выполнял боевое задание в районе н.п. Валуйки, Белгородской области. Предварительно, катастрофа произошла вследствие отказа двигателя.

Экипаж не успел катапультироваться."

Земля бетоном!
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07.05.2024 00:19 Ответить
BBC

Попри те, що Росія вже понад дво роки веде руйнівну та кровопролитну війну в Україні, вона зберігає партнерські чи дружні відносини з багатьма країнами, включаючи, наприклад, Китай чи Індію. Застосування ядерної зброї навіть у навчаннях може ці відносини дуже ускладнити.

У ядерної зброї є одна властивість: вона є інструментом стримування, тобто її не застосовують, нею лише загрожують. І тому сама згадка навіть тактичної ядерної зброї є її використанням за призначенням - це стримування.

Росія вже загрожувала тактичною ядерною зброєю під час війни в Україні - навесні 2023 року вона розмістила тактичні ядерні ********** на території Білорусі у відповідь на військову допомогу Заходу Україні - високоефективні бронебійні підкаліберні снаряди із осердям із збідненого урану.

Оголошені зараз навчання, як заявив Кремль, пов'язані з висловлюваннями лідерів Франції та Великої Британії щодо залучення їхніх країн до війни в Україні.

Це справді дуже тривожний, переконливий сигнал. Проте минулого разу постачання іноземної техніки, включно зі снарядами, це не зупинило.
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07.05.2024 00:52 Ответить
Московія діє у своєму ключі. Перевертає всі зобов'язання з ніг на голову. Вона може зараз під словом стримування вдягти будь-яку збройну агресію. Використовуючи минулі дії США у Другій світовій як показник, що не вони перші так діятимуть.
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07.05.2024 11:47 Ответить
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07.05.2024 01:04 Ответить
Без ядерних випробувань всі ці рашистські навчання з ЯЗ виглядають не інакше, як показушною ІПсО.
А анонс цієї новини саме зараз потрібен за задумом сил пітьми, щоби відлякати супротивника в особі Сил оборони України від потенційно можливих повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
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07.05.2024 01:17 Ответить
Бандюк наставив пістолет на перехожого.
Поліцейський - не бачу ознак, що він вистрелить.
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07.05.2024 07:08 Ответить
23.02.22 теж не бачали ознак...
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07.05.2024 07:57 Ответить
шашличні ванги
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07.05.2024 08:19 Ответить
Штати якраз бачили, і неодноразово, починаючи ще із жовтня, попереджали!

Те, що Зелень цікавилась лише шаурмою і шашликами, тобто виключно про наїстись, то це вже не проблема Америки, а проблема Українців.
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07.05.2024 10:22 Ответить
про це знає кожний фізик. і взагалі будь хто, кому цікаво.

спочатку треба провести випробування. потім заправити та зарядити носії.
а для цього потрібна активність на складах.
все сканується, все шпигується.

На сьогоднішній день спектральний аналіз металів та сплавів дозволяє досить швидко визначити хімічний склад основних та легуючих елементів, а також матеріалів, не руйнуючи його.
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07.05.2024 08:57 Ответить
Політика США щодо війни в Україні сьогодні стала більш зрозумілішою. Після пакету зброї. Постійно водити за ніс Україну. Лютий 2022 р - США не будуть втручатись у війну. Грудень 2022 р - США не будуть підвищувати рівень ескалації. Весь 2023 р - США застерігають московію від застосування ядерної зброї. Почався 2024 р - війська США не бажають приймати участь у бойових діях. Це ВІДВЕРТА політика КАПІТУЛЯНТСТВА. І заохочування до ВІЙНИ. Агресора. Збройна допомога - це ширма, дорога ширма США. І вона слугує відкупом від війни в Європі, зневагою принципів, які закладав Рузвельт у будову світового порядку після 1945 року. Тоді ООН, дитя США , яке не потрібно ********* світу. Бо США забуло для чого створювалась ця організація. Події в Афганістані та Сирії це вже засвідчили раніше. Україна - вирок ******** політиці США. Демократія безсила перед диктатурою.
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07.05.2024 11:40 Ответить
 
 