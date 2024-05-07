Соединенные Штаты не видят признаков, что россияне применят ядерное оружие против Украины, - Госдеп США

В Государственном департаменте США прокомментировали анонс российских учений с использованием тактического ядерного оружия.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Риторика России - ядерная риторика - является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта", - подчеркнул спикер.

Однако, по его словам, США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине".

Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.

Читайте: Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным