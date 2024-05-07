Соединенные Штаты не видят признаков, что россияне применят ядерное оружие против Украины, - Госдеп США
В Государственном департаменте США прокомментировали анонс российских учений с использованием тактического ядерного оружия.
Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Риторика России - ядерная риторика - является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта", - подчеркнул спикер.
Однако, по его словам, США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.
Кроме того, Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине".
Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відстежувати та виявляти потрібно буде після їх, оголошених Уйлом "ядерних навчань".
"...✈️Относительно катастрофы Су-34.
Сегодня произошла авиакатастрофа истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ.
Экипаж погиб.
Члены экипажа: Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков.
Борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э «Балтимор», Воронеж).
Истребитель выполнял боевое задание в районе н.п. Валуйки, Белгородской области. Предварительно, катастрофа произошла вследствие отказа двигателя.
Экипаж не успел катапультироваться."
Земля бетоном!
Попри те, що Росія вже понад дво роки веде руйнівну та кровопролитну війну в Україні, вона зберігає партнерські чи дружні відносини з багатьма країнами, включаючи, наприклад, Китай чи Індію. Застосування ядерної зброї навіть у навчаннях може ці відносини дуже ускладнити.
У ядерної зброї є одна властивість: вона є інструментом стримування, тобто її не застосовують, нею лише загрожують. І тому сама згадка навіть тактичної ядерної зброї є її використанням за призначенням - це стримування.
Росія вже загрожувала тактичною ядерною зброєю під час війни в Україні - навесні 2023 року вона розмістила тактичні ядерні ********** на території Білорусі у відповідь на військову допомогу Заходу Україні - високоефективні бронебійні підкаліберні снаряди із осердям із збідненого урану.
Оголошені зараз навчання, як заявив Кремль, пов'язані з висловлюваннями лідерів Франції та Великої Британії щодо залучення їхніх країн до війни в Україні.
Це справді дуже тривожний, переконливий сигнал. Проте минулого разу постачання іноземної техніки, включно зі снарядами, це не зупинило.
А анонс цієї новини саме зараз потрібен за задумом сил пітьми, щоби відлякати супротивника в особі Сил оборони України від потенційно можливих повітряних ударів по кремлю в день так званої "інавгурації" *****.
Поліцейський - не бачу ознак, що він вистрелить.
Те, що Зелень цікавилась лише шаурмою і шашликами, тобто виключно про наїстись, то це вже не проблема Америки, а проблема Українців.
спочатку треба провести випробування. потім заправити та зарядити носії.
а для цього потрібна активність на складах.
все сканується, все шпигується.
На сьогоднішній день спектральний аналіз металів та сплавів дозволяє досить швидко визначити хімічний склад основних та легуючих елементів, а також матеріалів, не руйнуючи його.