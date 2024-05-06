Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: Поведение России следует считать особо безответственным и ошибочным

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы, однако такое поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Бильстрем назвал проведение Россией ядерных учений "безответственным и ошибочным", и добавил, что своим "безответственным поведением Россия продолжает способствовать росту нестабильности и ставит под угрозу безопасность в нашем регионе".

Он также призвал Москву не нагнетать ситуацию и "действовать ответственно".

В то же время Бильстрем отметил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы.

"Но в нынешней ситуации с безопасностью поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным. Российские заявления являются повторяющейся частью попыток повлиять на мировую поддержку Украины", - добавил он.

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Напомним, Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия. По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.