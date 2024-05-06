Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: Поведение России следует считать особо безответственным и ошибочным
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы, однако такое поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, Бильстрем назвал проведение Россией ядерных учений "безответственным и ошибочным", и добавил, что своим "безответственным поведением Россия продолжает способствовать росту нестабильности и ставит под угрозу безопасность в нашем регионе".
Он также призвал Москву не нагнетать ситуацию и "действовать ответственно".
В то же время Бильстрем отметил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы.
"Но в нынешней ситуации с безопасностью поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным. Российские заявления являются повторяющейся частью попыток повлиять на мировую поддержку Украины", - добавил он.
Напомним, Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия. По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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Достатньо в цьому ланцюжку з'явитися кільком людям, що цінують своє життя більше, ніж примхи путіна, і ніщо нікуди не полетить.
Ви ж пригадуєте, як Байден (чи хтось з адміністрації президента США) сказав, що вони відслідковують розміщення не лише стаціонарних стартових позицій, але й підводних човнів з ЯЗ. Навіть показали щось на кшталт ролика.
ну і зараз ми можемо спостерігати весь цей реалізм російський "жизнь копейка", "встретимся в аду"... не розумію, як ви після пригожина не усвідомили, що навколо путіна повно тих, хто мріє зіграти в "русскую рулетку", цінність власного життя для таких людей не те, що нульова, а взагалі від'ємна
стосовно роликів: якби все було так гладко, то давно не було б півнчної кореї, а росія то багато таких корей
Бо навіть для тактичної та ППО ракет треба коди. А вони не в командира. Далі. Командир частини не має жодного стосунку до сил на бойовому чергуванні.
Вони заступають на БЧ на тиждень, живуть автономно й ізольовано (навіть пошту не отримують) і командир частини для них є простим завгоспом, оскільки за Бойовим статутом вони підлягають иншому
командуванню, власне, для них існує инша процедура заллучення їх до бойової роботи.
Добикувалися!
Утім, солідні люди ніколи не роблять гістеричних заяв. Я припускаю, що путінові все чемно пояснили з показом наслідків для росії, якщо вона наважиться застосувати ЯЗ.