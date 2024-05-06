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Глава МИД Швеции Бильстрем о ядерных учениях РФ: Поведение России следует считать особо безответственным и ошибочным

більстрем

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы, однако такое поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Бильстрем назвал проведение Россией ядерных учений "безответственным и ошибочным", и добавил, что своим "безответственным поведением Россия продолжает способствовать росту нестабильности и ставит под угрозу безопасность в нашем регионе".

Он также призвал Москву не нагнетать ситуацию и "действовать ответственно".

В то же время Бильстрем отметил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы.

"Но в нынешней ситуации с безопасностью поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным. Российские заявления являются повторяющейся частью попыток повлиять на мировую поддержку Украины", - добавил он.

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Напомним, Российский диктатор Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения, на которых будут отрабатываться меры по применению нестратегического ядерного оружия. По утверждению российской стороны, во время учений якобы будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Автор: 

россия (95388) Швеция (998) ядерное оружие (1328) ядерная безопасность (491)


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Топ комментарии
+5
Хлопці до сих пір думають що якщо дружелюбно посміхатись до довпайо-ба махаючого сокирою , то він все зрозуміє і піде спати...
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06.05.2024 19:58
+4
М'яко кажучи не дуже смілива відповідь....
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06.05.2024 19:56
+2
Ага, чергова стурбованість. Аби не було ескалації..
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06.05.2024 20:21
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М'яко кажучи не дуже смілива відповідь....
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06.05.2024 19:56 Ответить
Хлопці до сих пір думають що якщо дружелюбно посміхатись до довпайо-ба махаючого сокирою , то він все зрозуміє і піде спати...
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06.05.2024 19:58 Ответить
готується удар по Україні після інавгурації *****
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06.05.2024 19:58 Ответить
і захід проковтне цей тактичний ядерний удар
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06.05.2024 20:00 Ответить
Не буде ніякого ядерного удару.
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06.05.2024 20:15 Ответить
Толян не переживай,вона там і впаде,де її запустять.
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06.05.2024 20:01 Ответить
так там буде не одна бімба, а масований удар по найбільших містах - щось, таки, долетить
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06.05.2024 20:05 Ответить
Воно б давно вдарило, да знає що не все долетить і воно полетить у відповідь. поки що єдине що хла стримує.
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06.05.2024 20:30 Ответить
Можу заспокоїти поважного пана посла: не знаю як зараз, а навіть при совку всі ці "ядерні_навчання" в РВСН були ярмарком хаосу
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06.05.2024 20:07 Ответить
це заспокоює?))
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06.05.2024 20:16 Ответить
Авжеж. Адже ці "навчання" нічого не змінюють ані в боєготовності кацапів, ані в їх можливостях застосування ЯЗ.
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06.05.2024 20:54 Ответить
анекдот часів совка стосовно ядерних навчань - да хрен с ней, с японией, ну ошиблись маленько, с кем не бывает... - жарти жартами, але коли вистрелить ядерна рушниця (а вона сама!) то обов'язково буде сумно, відразу і довго потім, та й взагалі нове поле бою відкриється, останнього
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06.05.2024 21:09 Ответить
пані, як в минулому трохи причетний до РВСН, я Вас запевняю, що ЯЗ -- не рушниця. І навіть не гармата. І ракета не злітає від натискання на умовний гачок однієї людини. Щоб "олівець" злетів треба зусилля великої групи військовиків (рядовиків/сержантів/офіцерів) з багатьма проміжними ланками.

Достатньо в цьому ланцюжку з'явитися кільком людям, що цінують своє життя більше, ніж примхи путіна, і ніщо нікуди не полетить.

Ви ж пригадуєте, як Байден (чи хтось з адміністрації президента США) сказав, що вони відслідковують розміщення не лише стаціонарних стартових позицій, але й підводних човнів з ЯЗ. Навіть показали щось на кшталт ролика.
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06.05.2024 21:17 Ответить
пане, батьки мені розказували реальну історію - в одній ракетній частині стався день народження командира, як водиться були гості і довге алкогольне застілля, під час якого командир вирішив показати своїх підлеглих в дії, по тривозі, як сталося, що загуркотів двигун ракети толком ніхто не зрозумів, "японію" врятував лише закритий люк шахти - командира навіть не посадили, перевели в москву на якусь бюрократію

ну і зараз ми можемо спостерігати весь цей реалізм російський "жизнь копейка", "встретимся в аду"... не розумію, як ви після пригожина не усвідомили, що навколо путіна повно тих, хто мріє зіграти в "русскую рулетку", цінність власного життя для таких людей не те, що нульова, а взагалі від'ємна

стосовно роликів: якби все було так гладко, то давно не було б півнчної кореї, а росія то багато таких корей
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06.05.2024 21:32 Ответить
пані, даруйте, але ця Ваша історія -- вигадка від початку до кінця. Навіть, якби спрацювала вся стартова група, то нічого не відбулося б.

Бо навіть для тактичної та ППО ракет треба коди. А вони не в командира. Далі. Командир частини не має жодного стосунку до сил на бойовому чергуванні.

Вони заступають на БЧ на тиждень, живуть автономно й ізольовано (навіть пошту не отримують) і командир частини для них є простим завгоспом, оскільки за Бойовим статутом вони підлягають иншому

командуванню, власне, для них існує инша процедура заллучення їх до бойової роботи.
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07.05.2024 17:21 Ответить
Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози... - те саме він говорив стосовно навчань в 2021... риже молоде дурко не розуміє, що свій останній акт товаріщ путін не те, що бажає, а навіть мріє зіграти так, щоб разом із ним в пекло провалилася вся планета
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06.05.2024 20:15 Ответить
Ага, чергова стурбованість. Аби не було ескалації..
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06.05.2024 20:21 Ответить
Там уже країни Балтійського регіону заявили про можливість блокади Балтфлоту! Проблем великих немає - виставить "мінні банки" між островами Моонзунду (Естонія) Аландів (Фінляндія) та вздовж узбережжя Калінінградської області (Польща та Литва) Ну і виставить батареї ПКР - щоб тральщики в море не ризикнули вивести!
Добикувалися!
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06.05.2024 20:48 Ответить
любая попытка запустить ядерную ракету будет означать полное уничтожение росии и путин об этом знает
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06.05.2024 20:26 Ответить
Куйло себе веде рівно так, як йому дозволяють себе так вести США.НАТО І ЄС .І НЕ ІНАКШЕ
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06.05.2024 20:27 Ответить
Саме так. Хоча Макрон щось натякав, мовляв, ми маємо ЯЗ також.

Утім, солідні люди ніколи не роблять гістеричних заяв. Я припускаю, що путінові все чемно пояснили з показом наслідків для росії, якщо вона наважиться застосувати ЯЗ.
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06.05.2024 21:20 Ответить
 
 