Глава МЗС Швеції Більстрем про ядерні навчання РФ: поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов’язково призведуть до зростання загрози, однак таку поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Більстрем назвав проведення Росією ядерних навчань "безвідповідальним і помилковим", і додав, що своєю "безвідповідальною поведінкою Росія продовжує сприяти зростанню нестабільності і ставить під загрозу безпеку в нашому регіоні".

Він також закликав Москву не нагнітати ситуацію та "діяти відповідально".

Водночас Більстрем зазначив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози.

"Але в нинішній ситуації з безпекою поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою. Російські заяви є повторюваною частиною спроб вплинути на світову підтримку України", - додав він.

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Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.