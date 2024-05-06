Глава МЗС Швеції Більстрем про ядерні навчання РФ: поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов’язково призведуть до зростання загрози, однак таку поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, Більстрем назвав проведення Росією ядерних навчань "безвідповідальним і помилковим", і додав, що своєю "безвідповідальною поведінкою Росія продовжує сприяти зростанню нестабільності і ставить під загрозу безпеку в нашому регіоні".
Він також закликав Москву не нагнітати ситуацію та "діяти відповідально".
Водночас Більстрем зазначив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози.
"Але в нинішній ситуації з безпекою поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою. Російські заяви є повторюваною частиною спроб вплинути на світову підтримку України", - додав він.
Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
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Достатньо в цьому ланцюжку з'явитися кільком людям, що цінують своє життя більше, ніж примхи путіна, і ніщо нікуди не полетить.
Ви ж пригадуєте, як Байден (чи хтось з адміністрації президента США) сказав, що вони відслідковують розміщення не лише стаціонарних стартових позицій, але й підводних човнів з ЯЗ. Навіть показали щось на кшталт ролика.
ну і зараз ми можемо спостерігати весь цей реалізм російський "жизнь копейка", "встретимся в аду"... не розумію, як ви після пригожина не усвідомили, що навколо путіна повно тих, хто мріє зіграти в "русскую рулетку", цінність власного життя для таких людей не те, що нульова, а взагалі від'ємна
стосовно роликів: якби все було так гладко, то давно не було б півнчної кореї, а росія то багато таких корей
Бо навіть для тактичної та ППО ракет треба коди. А вони не в командира. Далі. Командир частини не має жодного стосунку до сил на бойовому чергуванні.
Вони заступають на БЧ на тиждень, живуть автономно й ізольовано (навіть пошту не отримують) і командир частини для них є простим завгоспом, оскільки за Бойовим статутом вони підлягають иншому
командуванню, власне, для них існує инша процедура заллучення їх до бойової роботи.
Добикувалися!
Утім, солідні люди ніколи не роблять гістеричних заяв. Я припускаю, що путінові все чемно пояснили з показом наслідків для росії, якщо вона наважиться застосувати ЯЗ.