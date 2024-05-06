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Глава МЗС Швеції Більстрем про ядерні навчання РФ: поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою

більстрем

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов’язково призведуть до зростання загрози, однак таку поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Більстрем назвав проведення Росією ядерних навчань "безвідповідальним і помилковим", і додав, що своєю "безвідповідальною поведінкою Росія продовжує сприяти зростанню нестабільності і ставить під загрозу безпеку в нашому регіоні".

Він також закликав Москву не нагнітати ситуацію та "діяти відповідально".

Водночас Більстрем зазначив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози.

"Але в нинішній ситуації з безпекою поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою. Російські заяви є повторюваною частиною спроб вплинути на світову підтримку України", - додав він.

Також читайте: ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї: Кремль зацікавлений у подальшій ескалації

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. За твердженням російської сторони, під час навчання нібито буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Автор: 

росія (64958) Швеція (950) ядерна зброя (1146) ядерна безпека (560)


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Топ коментарі
+5
Хлопці до сих пір думають що якщо дружелюбно посміхатись до довпайо-ба махаючого сокирою , то він все зрозуміє і піде спати...
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06.05.2024 19:58
+4
М'яко кажучи не дуже смілива відповідь....
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06.05.2024 19:56
+2
Ага, чергова стурбованість. Аби не було ескалації..
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06.05.2024 20:21
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М'яко кажучи не дуже смілива відповідь....
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06.05.2024 19:56 Відповісти
Хлопці до сих пір думають що якщо дружелюбно посміхатись до довпайо-ба махаючого сокирою , то він все зрозуміє і піде спати...
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06.05.2024 19:58 Відповісти
готується удар по Україні після інавгурації *****
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06.05.2024 19:58 Відповісти
і захід проковтне цей тактичний ядерний удар
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06.05.2024 20:00 Відповісти
Не буде ніякого ядерного удару.
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06.05.2024 20:15 Відповісти
Толян не переживай,вона там і впаде,де її запустять.
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06.05.2024 20:01 Відповісти
так там буде не одна бімба, а масований удар по найбільших містах - щось, таки, долетить
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06.05.2024 20:05 Відповісти
Воно б давно вдарило, да знає що не все долетить і воно полетить у відповідь. поки що єдине що хла стримує.
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06.05.2024 20:30 Відповісти
Можу заспокоїти поважного пана посла: не знаю як зараз, а навіть при совку всі ці "ядерні_навчання" в РВСН були ярмарком хаосу
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06.05.2024 20:07 Відповісти
це заспокоює?))
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06.05.2024 20:16 Відповісти
Авжеж. Адже ці "навчання" нічого не змінюють ані в боєготовності кацапів, ані в їх можливостях застосування ЯЗ.
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06.05.2024 20:54 Відповісти
анекдот часів совка стосовно ядерних навчань - да хрен с ней, с японией, ну ошиблись маленько, с кем не бывает... - жарти жартами, але коли вистрелить ядерна рушниця (а вона сама!) то обов'язково буде сумно, відразу і довго потім, та й взагалі нове поле бою відкриється, останнього
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06.05.2024 21:09 Відповісти
пані, як в минулому трохи причетний до РВСН, я Вас запевняю, що ЯЗ -- не рушниця. І навіть не гармата. І ракета не злітає від натискання на умовний гачок однієї людини. Щоб "олівець" злетів треба зусилля великої групи військовиків (рядовиків/сержантів/офіцерів) з багатьма проміжними ланками.

Достатньо в цьому ланцюжку з'явитися кільком людям, що цінують своє життя більше, ніж примхи путіна, і ніщо нікуди не полетить.

Ви ж пригадуєте, як Байден (чи хтось з адміністрації президента США) сказав, що вони відслідковують розміщення не лише стаціонарних стартових позицій, але й підводних човнів з ЯЗ. Навіть показали щось на кшталт ролика.
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06.05.2024 21:17 Відповісти
пане, батьки мені розказували реальну історію - в одній ракетній частині стався день народження командира, як водиться були гості і довге алкогольне застілля, під час якого командир вирішив показати своїх підлеглих в дії, по тривозі, як сталося, що загуркотів двигун ракети толком ніхто не зрозумів, "японію" врятував лише закритий люк шахти - командира навіть не посадили, перевели в москву на якусь бюрократію

ну і зараз ми можемо спостерігати весь цей реалізм російський "жизнь копейка", "встретимся в аду"... не розумію, як ви після пригожина не усвідомили, що навколо путіна повно тих, хто мріє зіграти в "русскую рулетку", цінність власного життя для таких людей не те, що нульова, а взагалі від'ємна

стосовно роликів: якби все було так гладко, то давно не було б півнчної кореї, а росія то багато таких корей
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06.05.2024 21:32 Відповісти
пані, даруйте, але ця Ваша історія -- вигадка від початку до кінця. Навіть, якби спрацювала вся стартова група, то нічого не відбулося б.

Бо навіть для тактичної та ППО ракет треба коди. А вони не в командира. Далі. Командир частини не має жодного стосунку до сил на бойовому чергуванні.

Вони заступають на БЧ на тиждень, живуть автономно й ізольовано (навіть пошту не отримують) і командир частини для них є простим завгоспом, оскільки за Бойовим статутом вони підлягають иншому

командуванню, власне, для них існує инша процедура заллучення їх до бойової роботи.
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07.05.2024 17:21 Відповісти
Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов'язково призведуть до зростання загрози... - те саме він говорив стосовно навчань в 2021... риже молоде дурко не розуміє, що свій останній акт товаріщ путін не те, що бажає, а навіть мріє зіграти так, щоб разом із ним в пекло провалилася вся планета
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06.05.2024 20:15 Відповісти
Ага, чергова стурбованість. Аби не було ескалації..
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06.05.2024 20:21 Відповісти
Там уже країни Балтійського регіону заявили про можливість блокади Балтфлоту! Проблем великих немає - виставить "мінні банки" між островами Моонзунду (Естонія) Аландів (Фінляндія) та вздовж узбережжя Калінінградської області (Польща та Литва) Ну і виставить батареї ПКР - щоб тральщики в море не ризикнули вивести!
Добикувалися!
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06.05.2024 20:48 Відповісти
любая попытка запустить ядерную ракету будет означать полное уничтожение росии и путин об этом знает
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06.05.2024 20:26 Відповісти
Куйло себе веде рівно так, як йому дозволяють себе так вести США.НАТО І ЄС .І НЕ ІНАКШЕ
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06.05.2024 20:27 Відповісти
Саме так. Хоча Макрон щось натякав, мовляв, ми маємо ЯЗ також.

Утім, солідні люди ніколи не роблять гістеричних заяв. Я припускаю, що путінові все чемно пояснили з показом наслідків для росії, якщо вона наважиться застосувати ЯЗ.
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06.05.2024 21:20 Відповісти
 
 