Сполучені Штати не бачать ознак, що росіяни застосують ядерну зброю проти України, - Держдеп США

У Державному департаменті США прокоментували анонс російських навчань з використанням тактичної ядерної зброї.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Риторика Росії - ядерна риторика - є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту", - підкреслив речник.

Однак, за його словами, США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати "не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін доручив провести найближчим часом навчання, на яких відпрацьовуватимуться заходи щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

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