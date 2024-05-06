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Новини Війна
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Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю

Шмигаль про війська НАТО в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна просить в НАТО військову допомогу у вигляді зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю CBC, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль сказав, що підкріплення з боку НАТО, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки, за його словами, Україна просить у партнерів військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", - сказав глава уряду, коментуючи можливість відправки військ НАТО до України.

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Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

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Автор: 

НАТО (6424) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+20
Зелені гниди кістками ляжуть, але підрозділи НАТО в Україну не пустять.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
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06.05.2024 10:15
+15
Ахметовець Шмигаль хіба міністр оборони ?
Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
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06.05.2024 10:07
+11
"будемо раді" , просто телепень безголовий!
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
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06.05.2024 10:15
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Ахметовець Шмигаль хіба міністр оборони ?
Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
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06.05.2024 10:07 Відповісти
Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює, що https://www.slovoidilo.ua/2021/12/22/novyna/polityka/robyty-zayavy-shhodo-zovnishnoyi-polityky-mozhut-prezydent-premyer-ta-holova-mzs-ukaz-zelenskoho з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики можуть виступати лише президент, прем'єр-міністр та очільник Міністерства закордонних справ.
Відповідний указ https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 президент підписав 22 грудня 2021 р.
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06.05.2024 10:15 Відповісти
То було до початку повномасштабної війни.
І заява Шмигаля стосується не політики, а обороноздптності.
Він відповів французам: військ не треба, давайте просто зброю -
таких повноважень у нього нема, і війська якраз потрібні.
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06.05.2024 10:20 Відповісти
Просто нагадав, що був такий "мудрий" указ від найверховнішого...
Доречі, "відправка військ НАТО в Україну" це якраз і є питанням зовнішньої політики.
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06.05.2024 10:44 Відповісти
Шмигаль і швець і жнець і на дуді Ахметова дудець.
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06.05.2024 10:13 Відповісти
То, може, Шмигаль сам піде захищати свою землю? Чи в нього земля не в Україні?
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06.05.2024 10:15 Відповісти
"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", - сказав глава уряду, коментуючи можливість відправки військ НАТО до України. ЧАС .САМ НІКОЛИ ДО НІКОГО НЕ ПРИХОДИТЬ.Якщо не будутьпросити і зброю і вступ України в НАТО .та присутність війск НАТО для захисту України і життя українців,тоді в Україну прейде не час.а той хто іде із смерттю і розрухою вже більще двох років- рашистський кровопивця і вбивця
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06.05.2024 10:15 Відповісти
Зара не на часі
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06.05.2024 10:19 Відповісти
а коли "на часі"???
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06.05.2024 10:22 Відповісти
Трє з дерьмаком порадитися.
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06.05.2024 10:29 Відповісти
з порадою рашистського агента "козирного" в Україні скоріш за все мали б бути за десяток днів (до кінця лютого 22го року) окупаційні війска рашиста,які він збирався зустрічати в Києві разом із "зекомандою"(со цветамі"
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06.05.2024 10:34 Відповісти
Зелені гниди кістками ляжуть, але підрозділи НАТО в Україну не пустять.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
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06.05.2024 10:15 Відповісти
"будемо раді" , просто телепень безголовий!
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
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06.05.2024 10:15 Відповісти
Війська НАТО це звісно добре, бальшоє НАТЄ спасіба, але Владімірссанич та Андрєйбарісич казали, що краще баблом. Да, Шмигалюга?
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06.05.2024 10:17 Відповісти
По логиці цього мудака, підрозділи НАТО, прийдуть в Україну без зброї.
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06.05.2024 10:21 Відповісти
не для того зє літав в Оман щоб сюди війська НАТО зайшли, а для того щоб сайтісь пасрєдінє!
все що зе банда робить останнім часом цілковито вписується в цю логіку
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06.05.2024 10:21 Відповісти
З військами НАТО прийдуть і журналісти, які не працюють по вказівкам ОПи та генерали, які мають бачення бойових дій не таке, як практикує ОПа (Сирський)...
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06.05.2024 10:22 Відповісти
Ото ж бо воно й є.
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06.05.2024 10:24 Відповісти
""Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді"-окуїти.То нам зараз допомога не потрібна?Коли вже той "час" ссссс...ка прийде?
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06.05.2024 10:28 Відповісти
Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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06.05.2024 10:29 Відповісти
Шмигаль просить зброю. Напевне готовий сам взяти її до рук і вирушити в район Старомайорського? 🤔
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06.05.2024 10:33 Відповісти
Оскільки тупорилий ішак уникає своїх прямих обовязків, передбачених Конституцією, західні партнери натякають ішаку, що не проти воювати на боці України. Звісно, що таке можливо лише на прохання України. Але безхребетне чмо відмовляється ( як у випадку з Францією) від подібних пропозицій, бо воно має інші наміри - договорняк. Оскільки воно вже прокукурікало свою позицію, а тепер ще й США заявляють про таку можливість, ішак вирішив відігравати назад, випустивши шмигаля, мовляв ішака не так зрозуміли.
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06.05.2024 10:34 Відповісти
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06.05.2024 10:36 Відповісти
Просіть віиська НАТО чи однієі краіни - не ждіть коли рашка прорве фронт
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06.05.2024 10:41 Відповісти
а для чого вони обезглавили ЗСУ в самий найкритичний момент? але прориву фронту на яке дрочили московити навіть і в цьому випадку не сталося. зараз зелені колаборанти в опі сидять і вигадують нову падляну, а тут Макрон із своїми заявами як лакмусовий папірець для зє банди
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06.05.2024 10:47 Відповісти
влада бреше
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06.05.2024 11:01 Відповісти
Їбане шапіто колись закінчится?Хто в тємі: Швець сьогодні про поставку кацапам тітанового концентрату росказував- правда чи ні? Якщо правда- то це вже вообще хз що. Шмигаля першого на шибеницю за це волокти треба. А воно ще щось тут *******.. Та й з укріпрайонами за охєліард грошей якась непонятка, за гривню траншею вирили- а списали мульйони...
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06.05.2024 11:04 Відповісти
"Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді і КРАПКА"., навіщо далі молоти х...ню
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06.05.2024 11:09 Відповісти
бубочка ніколи такого не допустить. а то буде перемога або пєрєміріє, а потім вибори і суд...
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06.05.2024 11:10 Відповісти
А що там Шмигло шмигнуло носом? куди воно лізе, *****?
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06.05.2024 11:13 Відповісти
А міг би просити і солдат, чи українські чоловікі нескінченні, кількість населення російської бредогенерації 145 мільйонів, чому ми повинні за всіх відуватися
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06.05.2024 11:14 Відповісти
Якщо прийде час...???? Ви скільки мародери ще людей збираєтеся покласти..??? Ще з пів ляма ? Монолог міцніє з каждим днем. Що хочуть - те повідомляють. Чого не хочуть - про те мовчать. Ні про що не радяться. Головні події українці дізнаються пост-фактум і чисто випадково..... P/S Звісно, що Кім Шмиг Зе воюють руками кріпаків ( тому їм війська НАТО не потрібні )))..
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06.05.2024 11:15 Відповісти
Ага, біля керма євреї, абхазці, рузькіе, тататари... понаїхавші нацменшини качаюь собі права,
а українцями воюють
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06.05.2024 11:28 Відповісти
не треба війск, ще не всіх українців утилізували
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06.05.2024 12:23 Відповісти
Мені одному здається, чи таки справді воно долбойоб?
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06.05.2024 13:05 Відповісти
 
 