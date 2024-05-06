Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна просить в НАТО військову допомогу у вигляді зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю CBC, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль сказав, що підкріплення з боку НАТО, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки, за його словами, Україна просить у партнерів військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", - сказав глава уряду, коментуючи можливість відправки військ НАТО до України.

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Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

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