Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна просить в НАТО військову допомогу у вигляді зброї.
Про це він заявив в інтерв'ю CBC, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль сказав, що підкріплення з боку НАТО, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки, за його словами, Україна просить у партнерів військову техніку.
"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", - сказав глава уряду, коментуючи можливість відправки військ НАТО до України.
Заяви Макрона щодо відправки військ до України
Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто дав право лізти у справи димломатіїї і оборони і розписуватись за всю країну ?
Росія у 4 рази більша, у такій війні забагато військ у України бути не може.
Відповідний указ https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 президент підписав 22 грудня 2021 р.
І заява Шмигаля стосується не політики, а обороноздптності.
Він відповів французам: військ не треба, давайте просто зброю -
таких повноважень у нього нема, і війська якраз потрібні.
Доречі, "відправка військ НАТО в Україну" це якраз і є питанням зовнішньої політики.
Натівські військові взнають усю правду і про оборонні споруди, і про забезпечення ЗСУ, і про використання західної допомоги, і інші "недоліки" керівництва. Не кажучи вже про те, що Зеленський і його шайка зливають усе в фсб. Одна справа здавати "своїх" військових, інша справа здавати натівських військових. А товариш майор з фсб точно затребує усю інформацію..
Ніхто в тебе питать не буде профан ахметовський , на карту подивися для початку , допомога військ нато нам потрібна вже на вчора а не колись
все що зе банда робить останнім часом цілковито вписується в цю логіку
а українцями воюють