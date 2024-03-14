Макрон про відправку військ в Україну: Ми готові вкласти ресурси для того, щоб не дати Росії перемогти
В контексті заяви про відправку військ в Україну Емманюель Макрон зазначив, що Франція готова викласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
Передає слова президента Франції Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Макрон, пояснюючи свої слова про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".
"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - наголосив він.
Водночас він зазначив, що якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність - це кремлівський режим".
"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", - Макрон.
"Франція - це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - резюмував президент.
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Макрон - новий Де ГОЛЬ
Дякуемо за підтримку
1.
ссилка https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html
Захід так само боїться програшу московії, як і розпаду срср, але не розуміє, що допоки є ця недоімперія, доти буде загроза світової війни (зараз там ще Китай підв'язується, але він більш залежний від Заходу і має менші ресурси, окрім людських).
В мене складається таке враження, що їм така ситуація більш до вподоби, а ніж програш кремлядів і розпад на незалежні держави.
Дуже сподіваюся, що то просто моя необізнаність у всіх світових процесах....
Але й це немало значить у ********* реаліях...
Заряды были заложены в основание фундаментов ещё при строительстве.
Разрешение на возведение было выдано при наличии технической возможности
сноса этих зданий, и эту возможность заложили в конструкцию.
Взрывы небоскрёбов произошли при мэрстве Рудольфа Джулиани -
адвоката Дональда Трампа.
що конкретно, крім пафосних слів про готовність, відбувається, хтось знає?
Не боїться говорити про це публічно та не звертає уваги на волання москалів про червоні лвнії та їх шантаж використання ядерної зброї.
ніколи про нього так би і не подумав
І чесно признаюсь - мої вибачення
бідон і штольц рядом не стоять
хоча *лядь як все .. йово у світі якщо мирозраховуємо на лобістські ініціативи французів які в свою чергу з 50 років були лише замирювальні на умовах агресора ….
Вже є інфа що готовий вілправити своїх в Румунію, а потім під Одесу. Як приїдуть так і поїдуть.
А нахіба?
Гра м'язами, не більше.
то його місце займуть інші, кому не байдуже.
А Байден хай займається виборами.