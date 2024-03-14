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Новини Війна
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Макрон про відправку військ в Україну: Ми готові вкласти ресурси для того, щоб не дати Росії перемогти

макрон

В контексті заяви про відправку військ в Україну Емманюель Макрон зазначив, що Франція готова викласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Передає слова президента Франції Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон, пояснюючи свої слова про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність - це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", - Макрон.

"Франція - це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - резюмував президент.

Читайте також: Міркування Макрона щодо війни в Україні "еволюціонували", - глава МЗС Латвії Каріньш

Автор: 

Макрон Емманюель (1510)


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Топ коментарі
+21
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14.03.2024 22:23
+15
Франція - це сила миру

Макрон - новий Де ГОЛЬ

Дякуемо за підтримку
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14.03.2024 22:16
+15
Якщо це правда то це прорив у міжнародному ставленні до цієї війни.
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14.03.2024 22:16
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Молодець, йому нема чого приховувати від свого народу.
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14.03.2024 22:15 Відповісти
а конкретно ?
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14.03.2024 22:15 Відповісти
Конкретно якось так https://t.me/voynareal/85564
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14.03.2024 22:22 Відповісти
Франція - це сила миру

Макрон - новий Де ГОЛЬ

Дякуемо за підтримку
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14.03.2024 22:16 Відповісти
Краще б як Наполеон,спалив би москву...
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14.03.2024 22:26 Відповісти
Кацапи самі мацкву спалили, думаю все повториться..
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14.03.2024 22:34 Відповісти
Айвазовського кацапи здорово достали
1.
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14.03.2024 23:42 Відповісти
2.
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14.03.2024 23:43 Відповісти
3.
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14.03.2024 23:44 Відповісти
І ЩЕ 5 картин Айвазовського про пожар в мацкві. Не буду всі вигружати
ссилка https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html

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14.03.2024 23:48 Відповісти
Штурм хремля Вам підійде ?

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14.03.2024 23:37 Відповісти
Якось ви шаблонно підходите. Шини,коктейлі.10 мегатон і все
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15.03.2024 09:35 Відповісти
Якщо це правда то це прорив у міжнародному ставленні до цієї війни.
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14.03.2024 22:16 Відповісти
главное чтобы не оказался галимый треп
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15.03.2024 00:50 Відповісти
Вот словоблуд. Не то что тупой папа.
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14.03.2024 22:17 Відповісти
Можем повторить.
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14.03.2024 22:17 Відповісти
Какое-то бла-бла-бла. Хотя, может сразу все нельзя вываливать "на головы беспечных парижан".
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14.03.2024 22:18 Відповісти
не ну ***** хай виконують будапештський меморандум.
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14.03.2024 22:18 Відповісти
хто? французи? вони ж його не підписували. а от справжніх підписантів це має мотивувати і спонукати слідувати за Макроном і заводити в Україну своїх миротворців. нема чого їм лазити десь по горах Афганстіну чи в пустелях Іраку, Сирії, коли горить Європа..
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14.03.2024 23:10 Відповісти
ІМХО "не перемогти" і "програти" - різні речі.
Захід так само боїться програшу московії, як і розпаду срср, але не розуміє, що допоки є ця недоімперія, доти буде загроза світової війни (зараз там ще Китай підв'язується, але він більш залежний від Заходу і має менші ресурси, окрім людських).
В мене складається таке враження, що їм така ситуація більш до вподоби, а ніж програш кремлядів і розпад на незалежні держави.
Дуже сподіваюся, що то просто моя необізнаність у всіх світових процесах....
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14.03.2024 22:19 Відповісти
та вже змінюються позиції.. якщо раніше Захід боявся розпаду совка чи раші, бо ще більше боявся куди потрапить ядерна зброя після розпаду совка, то тепер після погроз ху йла ядерною зброєю там вже точно прийшли до думки, що таки буде для світу краще, коли той морок піде у небуття..
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14.03.2024 23:13 Відповісти
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14.03.2024 22:20 Відповісти
ЗОЛОТІ СЛОВА !
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15.03.2024 05:05 Відповісти
Знову чомусь лише про це: "не допустити перемоги Росії у війні".
Але й це немало значить у ********* реаліях...
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14.03.2024 22:20 Відповісти
Лучше бы молчал. Пыня щас регоче катаясь по ковру Александровского зала кремля.
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14.03.2024 22:22 Відповісти
Пиня серет в чумадан, ботокс потек…
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14.03.2024 22:36 Відповісти
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14.03.2024 22:23 Відповісти
тому що в существа є ядрьона бомба
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14.03.2024 22:48 Відповісти
Д ваглавных небоскрёба ВТЦ тоже снесены ядерными взрывами.
Заряды были заложены в основание фундаментов ещё при строительстве.
Разрешение на возведение было выдано при наличии технической возможности
сноса этих зданий, и эту возможность заложили в конструкцию.
Взрывы небоскрёбов произошли при мэрстве Рудольфа Джулиани -
адвоката Дональда Трампа.
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15.03.2024 05:13 Відповісти
Макрон еволюціонував у Людину
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14.03.2024 22:28 Відповісти
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14.03.2024 23:24 Відповісти
Poxoze vedut francuzi voska pod Odesoj.A kto ix ostanovit eto zdelat neuzeli kacapi ?
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14.03.2024 22:31 Відповісти
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14.03.2024 22:34 Відповісти
хтось пояснить, чому всі зараз збудились на макрона?

що конкретно, крім пафосних слів про готовність, відбувається, хтось знає?
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14.03.2024 22:40 Відповісти
Тому, що Макрон єдиний західний лідер ядерної держави, який категорично не відкидає можливість відправки своїх військ в Україну.
Не боїться говорити про це публічно та не звертає уваги на волання москалів про червоні лвнії та їх шантаж використання ядерної зброї.
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14.03.2024 22:58 Відповісти
Якщо не знаєш. Є такий собі "Французський іноземний легіон". З висококваліфікованих бійців. Воює всюди. Узаконено.
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14.03.2024 23:29 Відповісти
А Ви думаєте в Легіоні немає кацапів???Я б не хотів щоб Легіон тут воював...
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15.03.2024 09:38 Відповісти
Сподіваюсь, що на Заході з`явився справжній лідер з яйцями.
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14.03.2024 22:48 Відповісти
Якщо і так - то це точно не Макрон))
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14.03.2024 22:50 Відповісти
Навіть якщо ніяких військ Франція не відправить, зміна риторики - це вже надзвичайний прогрес, особливо на фоні жування шмарклей іншими західними лідерами. І це каже не якийсь там циган орбан, а президент ядерної держави.
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14.03.2024 23:05 Відповісти
У Франції є іноземний легіон. Він воює всюди. Абсолютно законно.
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14.03.2024 23:27 Відповісти
Макрон 2024 _ Макрон здорової людини?
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14.03.2024 22:49 Відповісти
чесно признаюсь
ніколи про нього так би і не подумав
І чесно признаюсь - мої вибачення
бідон і штольц рядом не стоять
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14.03.2024 22:53 Відповісти
А буба проти французьких військ
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14.03.2024 22:58 Відповісти
Я ж казав - що цей малий намацав шари у кишені …..

хоча *лядь як все .. йово у світі якщо мирозраховуємо на лобістські ініціативи французів які в свою чергу з 50 років були лише замирювальні на умовах агресора ….
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14.03.2024 23:11 Відповісти
Власне, в кишені. В нормальних чоловіків вони не в кишені.
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14.03.2024 23:22 Відповісти
Отримав люлєй в Африці і заворушився..

Вже є інфа що готовий вілправити своїх в Румунію, а потім під Одесу. Як приїдуть так і поїдуть.

А нахіба?

Гра м'язами, не більше.
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14.03.2024 23:23 Відповісти
Але ж Зеленскій на це питання відповів абсолютно конкретною відмовою. Не хоче він тут ніяких військ!
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14.03.2024 23:25 Відповісти
Франція поки що єдина з гарантів Будапештського меморандуму, яка обіцяє на тільки відкупитись, а бере відповідальність за свої обіцянки гарантувати безпеку.
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14.03.2024 23:36 Відповісти
Готує настрій на той випадок якщо Трамп вирішить кинути Україну. Кацапи тоді точно схавають Молдову, а там вже може початися щось з румунами, або в балтійських країнах і полюбас Західній Європі доведеться орді протистояти.
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15.03.2024 00:28 Відповісти
главное чтобы сейчас не вылез зеля и не проблеял, что нам фр. войска не нужны
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15.03.2024 00:52 Відповісти
Якщо дядько Сем не хоче дивитись за світовим порядком,
то його місце займуть інші, кому не байдуже.
А Байден хай займається виборами.
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15.03.2024 05:19 Відповісти
Нема зараз того дядька Сема.Останнім був Рейган,я маю на увазі у респім.Зараз за допомоги кремля до влади рветься "семен" в обличі трампа.Рветься любим шляхом.
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15.03.2024 05:40 Відповісти
Нах... нам французский Наполеон? У нас, в Украине, свой есть. Ничем не хуже.
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15.03.2024 06:10 Відповісти
Эммануэль Макрон очень тактично и доступно дает понять что на кону отправка воиск. Процесс пошел...
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15.03.2024 06:28 Відповісти
не надейся, а вот москалыкы так, на московії зараз самий популярний фальшиві український паспорт і свідотство про народження в Україні ід шахраїв які на цьому добряче заробляють. з якими вони біжать до Европи правдами і неправдами. щобскористатись ними як біженці з України. коштують такі документи на росії від 5 тисяч доллярів і вище...
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15.03.2024 07:53 Відповісти
- ну это речь не мальчика, но мужа.(С)
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15.03.2024 07:38 Відповісти
О, у Макрона яйца появились
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15.03.2024 09:29 Відповісти
 
 