Макрон про відправку військ в Україну: Ми готові вкласти ресурси для того, щоб не дати Росії перемогти

В контексті заяви про відправку військ в Україну Емманюель Макрон зазначив, що Франція готова викласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Передає слова президента Франції Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон, пояснюючи свої слова про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність - це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", - Макрон.

"Франція - це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - резюмував президент.

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