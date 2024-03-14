Міркування Макрона щодо війни в Україні "еволюціонували", - глава МЗС Латвії Каріньш

Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що думка французького лідера Емманюеля Макрона щодо війни РФ проти України змінилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами міністра, міркування Макрона щодо війни в Україні "еволюціонували".

"Спочатку він говорив, що нам потрібно поговорити з Путіним і дати йому можливість піти з дороги, а не принижувати його. Потім він перейшов до другого етапу, де насправді Україна повинна перемогти", - пояснив Каріньш.

Тепер, за словами голови латвійського МЗС, Макрон перебуває на "третьому етапі", де усвідомлює, що насправді Росія "повинна програти агресивну війну, інакше вона продовжуватиме становити пряму загрозу європейській безпеці та безпеці Франції ще довгий час".

"Зараз він (Макрон. - Ред.) говорить і думає як балтійський політик", - підсумував Каріньш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії