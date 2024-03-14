Рассуждения Макрона о войне в Украине "эволюционировали", - глава МИД Латвии Кариньш

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что мнение французского лидера Эмманюэля Макрона относительно войны РФ против Украины изменилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам министра, рассуждения Макрона о войне в Украине "эволюционировали".

"Сначала он говорил, что нам нужно поговорить с Путиным и дать ему возможность уйти с дороги, а не унижать его. Затем он перешел ко второму этапу, где на самом деле Украина должна победить", – добавил Кариньш.

Теперь, по словам главы латвийского МИД, Макрон находится на "третьем этапе", где осознает, что на самом деле Россия "должна проиграть агрессивную войну, иначе она будет продолжать представлять прямую угрозу европейской безопасности и безопасности Франции еще долгое время".

"Сейчас он (Макрон. – Ред.) говорит и думает как балтийский политик", – подытожил Кариньш.

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