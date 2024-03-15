Не може бути тривалого миру в Європі без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, - Макрон
Для тривалого миру в Європі Україна має повернути свої території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.
Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, передає Цензор.НЕТ.
"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру в Європі, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом" - підкреслив він.
Він зазначив, що поляки, литовці, естонці, румуни й болгари не будуть жити спокійно в разі перемоги Росії.
"Я вже не кажу про Молдову, яка сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою" - підкреслив президент Франції.
За його словами, якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.
"Якою буде довіра на нашій землі до потужного Європейського Союзу тих його членів, які дозволили цьому статися?", - додав Макрон.
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А чого це наш Володимир Олександрович не хоче щоб французи нам допомогли військами ??? Це щонайменше дивно. А якщо глибше копнути то ця позиція співпадає із кремлядськими хотілками .
Так тримати!!!
Ху&ло вже злякався. Далі буде…
Разои до Перемоги!
P.S. Незрозуміло, чому Зеленський проти введення військ Франції ( це не НАТО) до України ?
ви дупою на льоду жити збираєтеся?
Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.
Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.
Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
У 2013 році Росія почала відновлення військової бази на Новосибірських островах. У 2016 році ця військова база, яка отримала назву "Северный клевер", була введена в експлуатацію.
Росія реконструює арктичні порти Тіксі і Діксон для посилення захисту Північного морського шляху.
Та ще й 4 разовий ухилянт, з Оманськими зустрічами!
Він воював проти них.
А після цього йухло, порушивши всі неформальні (але дуже серйозні) домовленості, робить переворот у одній з африканських країн. І невдовзі починає серію залякувань ЯЗ -- Європи і всього демократичного світу.
Якщо Макрон після цього все зрозумів -- честь йому і хвала. Європі потрібне нове лідерство. Я зовсім не буду проти, якщо Франція поставить його (лідерство) у свій аванґард.
Зокрема, повідомляється (з посиланням на джерела), що влада Франції розглядала можливість відправки своїх військ в Україну ще минулого року.
"Два роки тому ми сказали, що ніколи не відправимо танки. Ми відправили. Два роки тому ми говорили, що ніколи не відправимо ракети середньої дальності. Що ми і зробили».
Я просто поділився інфою, я не на що не натякаю...
Там висока активність тунгуських метеоритів.
куда би сваліть, чтоб штанам сохраніцца ...
Близько двох третин електроенергії надходить від атомних електростанцій, а близько п'ятої частини урану, що використовується для їх живлення, надходить з Нігеру.
Найбільший скарб Нігеру знаходиться під землею: уран є найважливішим товаром у державі.
Прийшовши до влади, хунта наказала припинити експорт урану, а пізніше дала французькому посланнику 48 годин на від'їзд.
Протягом десятиліть французький ядерний конгломерат Orano (раніше Areva) видобуває уран у Нігері. Матеріал використовується в основному для виробництва паливних стeржнів для 56 атомних електростанцій Франції.
Країною керує хунта після повалення президента Мохаммеда Базума.
Були припущення, що лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка, як відомо, присутня в сусідній Малі.
Это тоже неплохо.
Бо тоді б вивільнились бригади ЗСУ, що зараз прикривають південь Вінницької та Одеську область, які, форсувавши Дніпро, могли розпочали наступ на Крим і Мелітополь.
2) Там все те майже півстолітнє вибухонебезпечне залізяччя, яке із-за корозії і в ствол не влізе, позаміноване.
У 19му ст. Москва й дня не була столицею російської імперії.
Гетьманщина- це Лівобережжя України.
Полки нерегулярної легкої кінноти там існували й до 1812го.
Котляревський, автор Єнеїди, командував сотнею прилуцьких улан.
Розпіарений майор Д.Давидов, Конотопським дивізіоном охтирських гусар.
Гоголі служили в Ніжинському полку.
Плюс Чернігівський, Полтавський, Ізюмський, Чугуївський і т.д.
Всі вони існували у статусі військових поселень. Остаточно закріпив цей устрій тільки нікалай перший. Для них навіть польский термін вкрали "шляхта-однодворці".
Історію по мєтодичці трускавецького праффессара вчив?
А до цього часу українці воювали за чужі інтереси у складі чужих армій, а значить - за неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях був до Волі, яку зараз потрібно захистити від агресії пітьми. Тож, перемога над нею означатиме її остаточну загибель й вищу справедливість.
Якщо криваву московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ". Та скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська а угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
проте з'ясував, що #уйло - це бидло, а не людина, і поводитись треба відповідно.
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
...
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!»
1837