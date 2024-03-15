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Новини Війна
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Не може бути тривалого миру в Європі без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, - Макрон

макрон

Для тривалого миру в Європі Україна має повернути свої території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, передає Цензор.НЕТ.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру в Європі, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом" - підкреслив він.

Він зазначив, що поляки, литовці, естонці, румуни й болгари не будуть жити спокійно в разі перемоги Росії.

"Я вже не кажу про Молдову, яка сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою" - підкреслив президент Франції.

За його словами, якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.

"Якою буде довіра на нашій землі до потужного Європейського Союзу тих його членів, які дозволили цьому статися?", - додав Макрон.

Читайте також: Макрон про відправку військ в Україну: Ми готові вкласти ресурси для того, щоб не дати Росії перемогти

Автор: 

Макрон Емманюель (1510)


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Топ коментарі
+31
Схоже Французи побачили можливість знову стати світовими лідерами допоки Америка стає гретагейним лайном
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15.03.2024 00:11
+26
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15.03.2024 01:22
+17
Ого ! Макрон наївся озвірину і дає жару !!! Молодець !
А чого це наш Володимир Олександрович не хоче щоб французи нам допомогли військами ??? Це щонайменше дивно. А якщо глибше копнути то ця позиція співпадає із кремлядськими хотілками .
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15.03.2024 01:03
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Ой Боже! Яка муха його вкусила нарешті?!
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15.03.2024 00:08 Відповісти
Ого ! Макрон наївся озвірину і дає жару !!! Молодець !
А чого це наш Володимир Олександрович не хоче щоб французи нам допомогли військами ??? Це щонайменше дивно. А якщо глибше копнути то ця позиція співпадає із кремлядськими хотілками .
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15.03.2024 01:03 Відповісти
Браво Макрон!

Так тримати!!!

Ху&ло вже злякався. Далі буде…

Разои до Перемоги!

P.S. Незрозуміло, чому Зеленський проти введення військ Франції ( це не НАТО) до України ?
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15.03.2024 02:02 Відповісти
Респект ✊👍❤️‼️Щиро дякуем , за підтримку ! 👍
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15.03.2024 08:45 Відповісти
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15.03.2024 01:22 Відповісти
Схоже Французи побачили можливість знову стати світовими лідерами допоки Америка стає гретагейним лайном
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15.03.2024 00:11 Відповісти
Та взагалі, поки московити контролюють 1/9 частину суші цієї планети - тривалого миру не буде.
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15.03.2024 00:11 Відповісти
Та що вони там контролюють? Криги моря Лаптевих ( до речі показова назва) та тундру? Сибирь вже наполовину китайська, Дальній Схід-теж, та ще багато там такого, що тільки сірника піднести.
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15.03.2024 00:46 Відповісти
щоб ефективно контролювати цю територію, то кацапам потрібно мати населення як в Індії хоча би, навіть і більше... та в них його немає. і воно поступово збухується, деградує, мусульманізується, емігрує. тож світлого майбутнього там точно нема.
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15.03.2024 00:47 Відповісти
там 75% вічна мерзлота
ви дупою на льоду жити збираєтеся?
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15.03.2024 01:05 Відповісти
та площа остальних 25% точно більша за площу Індії.
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15.03.2024 01:07 Відповісти
ні, про вигрібну *********.
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15.03.2024 01:09 Відповісти
Подібні симптоми описали, я навіть не зрозумів
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15.03.2024 01:11 Відповісти
Арктика опинилася в епіцентрі світової політики через глобальне потепління та зменшення льодового покриву, що дозволяє активізувати економічну діяльність - наприклад, торгове судноплавство чи видобуток корисних копалин.

Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.

Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.

Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
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15.03.2024 01:41 Відповісти
Після розпаду СРСР Росія значно скоротила кількість своїх військ, дислокованих на півночі. Тут багато занедбаних військових поселень і аеродромів.

У 2013 році Росія почала відновлення військової бази на Новосибірських островах. У 2016 році ця військова база, яка отримала назву "Северный клевер", була введена в експлуатацію.

Росія реконструює арктичні порти Тіксі і Діксон для посилення захисту Північного морського шляху.
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15.03.2024 01:53 Відповісти
Ще одна база розташована в північних широтах, називається «Полярна зірка». База розташована на острові Врангеля. Тут розташовані радіолокаційні пости та пункти авіаційного наведення. Oзброєнa зенітно-ракетними комплексами "Панцир", бронетехнікою та системами протиповітряної оборони малої дальності. Поруч з Полярною зіркою знаходиться морський кордон з США. Їхня військова база розташована на Алясці.
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15.03.2024 02:17 Відповісти
Такого Президента вимагала Україна у 2019 році, а до нашого ЦВК, каламойша прив'язав, отаке лайно з мацковськага кварталу…
Та ще й 4 разовий ухилянт, з Оманськими зустрічами!
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15.03.2024 00:11 Відповісти
це точно, не дав вояку вові кістьми лягти за Крим
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15.03.2024 00:45 Відповісти
А Скоропадский немцам продался!..
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15.03.2024 01:33 Відповісти
а Мазепа полякам продался!..
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15.03.2024 01:34 Відповісти
вот видите..а Володю никто непокупает потому как на рояле только хером может..Ермак другое дело..могучий агент кремлевский..богатирь..
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15.03.2024 01:40 Відповісти
какой ужас...а Петлюра подписал тоже..продался...
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15.03.2024 01:36 Відповісти
какой ужас..я знаю хорошего доктора..может еще непоздно вас вилечить..
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15.03.2024 01:42 Відповісти
Петлюра ніколи нічого не підписував з окупантами москалями-більшовиками.
Він воював проти них.
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15.03.2024 01:41 Відповісти
я в купсі..то щоб кацапям голову морочити..)))
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17.03.2024 20:15 Відповісти
зосталось придумати деб поділось то чучело рояльное....в пеклі тому зеленському горіти з москалями в купі...
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15.03.2024 01:38 Відповісти
Невже Макрон в кишені штанів, яйця намацав свої.
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15.03.2024 00:13 Відповісти
Мушу зізнатися, мабуть я не розбираюся в людях Я про Макрона думала не дуже, особливо коли він молі дзвонив, а тепер я думаю дуже
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15.03.2024 00:15 Відповісти
Ну.. Цивілізовані люди (це я про Макрона, звісно) мабуть спочатку так і роблять. Дзвонять. Ввічливо говорять. Потім починають наводити аргументи. Потім починають умовляти. Сильно умовляти. Врешті-решт, кажуть, що може й на якісь поступки готові.

А після цього йухло, порушивши всі неформальні (але дуже серйозні) домовленості, робить переворот у одній з африканських країн. І невдовзі починає серію залякувань ЯЗ -- Європи і всього демократичного світу.

Якщо Макрон після цього все зрозумів -- честь йому і хвала. Європі потрібне нове лідерство. Я зовсім не буду проти, якщо Франція поставить його (лідерство) у свій аванґард.
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15.03.2024 00:44 Відповісти
тим більше, що там вже проглядається наступник Макрона - молодий прем'єр Габріель Атталь. а не та клуша Ле Пенша чи той лівак Меланшон.
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15.03.2024 00:49 Відповісти
У четвер видання Le Monde опублікувало статтю під назвою "Війна в Україні: метаморфози Еммануеля Макрона від голуба до яструба", в якій розглядається зміна позиції французького лідера від бажання "не принижувати Росію" до пропозиції відправити західні війська на підтримку Києва.

Зокрема, повідомляється (з посиланням на джерела), що влада Франції розглядала можливість відправки своїх військ в Україну ще минулого року.

"Два роки тому ми сказали, що ніколи не відправимо танки. Ми відправили. Два роки тому ми говорили, що ніколи не відправимо ракети середньої дальності. Що ми і зробили».
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15.03.2024 00:19 Відповісти
Нарасії є одне цікаве місце, де перехрещуються 17 газопроводів - "Ямалський хрест".

Я просто поділився інфою, я не на що не натякаю...

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15.03.2024 00:23 Відповісти
ЧУДОВА КАРТИНКА !
Там висока активність тунгуських метеоритів.
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15.03.2024 05:24 Відповісти
Сургут, Уренгой - для дронів далеко. Але там населення більше 80 відсотків єтнічні українці. Може хтось і зробить добру справу...
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15.03.2024 07:53 Відповісти
Іщут пожарниє, іщет міліція -
куда би сваліть, чтоб штанам сохраніцца ...
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15.03.2024 05:44 Відповісти
Напруженість між Францією та Росією через вплив у Африку зросла з 2010-х років, коли ПВК "Вагнер" розгорнулася в районах континенту, які традиційно пов'язані з Парижем.
Близько двох третин електроенергії надходить від атомних електростанцій, а близько п'ятої частини урану, що використовується для їх живлення, надходить з Нігеру.
Найбільший скарб Нігеру знаходиться під землею: уран є найважливішим товаром у державі.
Прийшовши до влади, хунта наказала припинити експорт урану, а пізніше дала французькому посланнику 48 годин на від'їзд.
Протягом десятиліть французький ядерний конгломерат Orano (раніше Areva) видобуває уран у Нігері. Матеріал використовується в основному для виробництва паливних стeржнів для 56 атомних електростанцій Франції.
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15.03.2024 00:40 Відповісти
Російська група найманців "Вагнер" "користується" нестабільністю в Нігері, заявив ВВС держсекретар США Ентоні Блінкен.

Країною керує хунта після повалення президента Мохаммеда Базума.

Були припущення, що лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка, як відомо, присутня в сусідній Малі.
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15.03.2024 00:47 Відповісти
18 АЕС та 56 блоків
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15.03.2024 01:12 Відповісти
Нє мєлочітєсь.
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15.03.2024 05:26 Відповісти
Магистр франкмасонского ордена дело говорит. Осталось только Шольца выпороть ритуально в и закопать как Хирама на пару суток чтоб подумал.
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15.03.2024 00:43 Відповісти
Если Франция сделает первые шаги, Шольц сделает вторые.
Это тоже неплохо.
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15.03.2024 05:28 Відповісти
Послав би Макрон свій іноземний легіон для зачистки Придністров'я від рашистських воєнізованих формувань, а також "Міражі" для відігнання авіації окупантів разом з їхнім військовим флотом у район Каспію, і це б одразу зупинило б агресію пітьми.
Бо тоді б вивільнились бригади ЗСУ, що зараз прикривають південь Вінницької та Одеську область, які, форсувавши Дніпро, могли розпочали наступ на Крим і Мелітополь.
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15.03.2024 00:59 Відповісти
Я не розумію чому ми самі не бахнемо те Придністров'я ?! Будь-яка бригада, яка виводиться на відновлення за тиждень би справилася. Там і *********** би набрали купу і кремляді б були в дуже ганебному становищі.
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15.03.2024 01:08 Відповісти
1) Немає дозволу (запиту) від керівництва Молдови. А без цього такі дії за міжнародними нормами вважатимуться агресією проти Молдови.
2) Там все те майже півстолітнє вибухонебезпечне залізяччя, яке із-за корозії і в ствол не влізе, позаміноване.
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15.03.2024 09:31 Відповісти
Коли Наполеон рушив на татаро - угро - фінську Москву (столиця - личакової московії а з 18 століття нібито Росію) і потім завоював і вщент спалив її. То перед цим за наказом царського уряду, для захисту цієї личакової московії (паРаші) спочатку було створено понад два десятки українських козацьких полків з окупованої Української держави, Гетьманат) Саме на Правобережжі рівно за тиждень до початку війни полковником Вітту було сформовано Українське потужне кінне козацьке військо з добірних українських полків. А всього в цій війні французів Наполеона з личаковою ордою брали участь двадцять чотири українські полки це десятки тисяч слов'ян українців які хоробро воювали на боці своїх лютих ворогів окупантів проклятих москалів кацапів проти європейської армії Наполеона. І дуже шкода, що Українці віддавали своє життя, помираючи не за свою поневолену Батьківщину Русь - Україну, а за чужу прокляту напівазіатську-кацапську дику орду жахливих татаро - угро - фінів москалів, а не допомогли Європі знищити її.
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15.03.2024 04:56 Відповісти
Та кацапи самі ту Москву й спалили, граф Розтопчин, який був її губернатором, віддав наказ про спалення низки складів та свого палацу. Щоб ворогу нічого не дісталося. А далі через вітер пожежа поширилася на решту будівель. Наполеону не було ніякого резону їх спалювати: попереду французьке військо чекала зима, і вони збиралися там перезимувати, а російська армія вирішила практикувати тактику спаленої землі. Ну а плебсу, зрозуміло, впарювали версію про спалений ворогом Москвабад. То давня кацапська традиція - всі свої злочини приписувати ворогу. Ростопчин ще перед відходом злочинців з тюрем випустив, ті грабували покинуті будинки, а потім щоб замести сліди, підпалювали їх. І ще багато поранених в Москві було, яких не евакуйовали і які теж загинули в пожежі.
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15.03.2024 05:30 Відповісти
Маячня дика.
У 19му ст. Москва й дня не була столицею російської імперії.
Гетьманщина- це Лівобережжя України.
Полки нерегулярної легкої кінноти там існували й до 1812го.
Котляревський, автор Єнеїди, командував сотнею прилуцьких улан.
Розпіарений майор Д.Давидов, Конотопським дивізіоном охтирських гусар.
Гоголі служили в Ніжинському полку.
Плюс Чернігівський, Полтавський, Ізюмський, Чугуївський і т.д.
Всі вони існували у статусі військових поселень. Остаточно закріпив цей устрій тільки нікалай перший. Для них навіть польский термін вкрали "шляхта-однодворці".
Історію по мєтодичці трускавецького праффессара вчив?
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15.03.2024 07:56 Відповісти
Якщо не враховувати численних повстань українців проти утисків і поневолення зі сторони держав, які контролювали історичні українські землі, то теперішня велика війна з рашистською пітьмою - це перша в історії війна, яку самостійно веде проти неї український народ і його власна держава - Україна.
А до цього часу українці воювали за чужі інтереси у складі чужих армій, а значить - за неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях був до Волі, яку зараз потрібно захистити від агресії пітьми. Тож, перемога над нею означатиме її остаточну загибель й вищу справедливість.
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15.03.2024 07:59 Відповісти
шкода, що з 2014 року мовчали.
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15.03.2024 02:26 Відповісти
Не може бути тривалого миру в Європі без військової поразки кремля і знищення остаточно російського імперіалізму
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15.03.2024 03:18 Відповісти
Бріжит Макрон?
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15.03.2024 03:40 Відповісти


Якщо криваву московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ". Та скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська а угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
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15.03.2024 04:16 Відповісти
Хтось його гризонув, в гарному сенсі😀
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15.03.2024 05:00 Відповісти
Макрон чесно по-людськи намагався достукатись до кремлівського карлика,
проте з'ясував, що #уйло - це бидло, а не людина, і поводитись треба відповідно.
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15.03.2024 05:36 Відповісти
...
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
...
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!»

1837
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15.03.2024 08:05 Відповісти
Но, Франція у недолугого Шольца перехоплюе лідерство у ЕС? Так мало статися кіть ти баба, а не лідер.
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15.03.2024 08:59 Відповісти
Повага Макрону
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15.03.2024 09:04 Відповісти
говорити можуть всі, а діяти - одиниці. тому побачимо в дії ці вислови. рано на Макрона Наполеона натягувати....
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15.03.2024 09:27 Відповісти
В часи, коли деякі діячі натурально обсираються (див. німеччина, шольц) тільки від однієї думки про конфронтацію з мразією, навіть така поведінка вже є достойним і хоробрим вчинком.
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15.03.2024 10:42 Відповісти
Макрон - уважаемый политик. Слова тоже много значат такого уровня как Президент. А если ещё будут и сответственные дела, то рашка обделается
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15.03.2024 11:19 Відповісти
 
 