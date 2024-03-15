Не може бути тривалого миру в Європі без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, - Макрон

Для тривалого миру в Європі Україна має повернути свої території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам, передає Цензор.НЕТ.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру в Європі, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом" - підкреслив він.

Він зазначив, що поляки, литовці, естонці, румуни й болгари не будуть жити спокійно в разі перемоги Росії.

"Я вже не кажу про Молдову, яка сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою" - підкреслив президент Франції.

За його словами, якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.

"Якою буде довіра на нашій землі до потужного Європейського Союзу тих його членів, які дозволили цьому статися?", - додав Макрон.

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