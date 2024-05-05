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Новини Війна
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У НАТО визначили дві "червоні лінії" для вступу у війну України з РФ, - Repubblica

Армія НАТО може вступити у війну в Україні

НАТО в дуже конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановило щонайменше дві червоні лінії, за якими може відбутися пряме втручання в конфлікт в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Repubblica.

Зазначається, що зараз у НАТО не має оперативних планів, які передбачають відправку іноземних військових в Україну, проте існують оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, коли у війну в Україні будуть втягнуті інші країни.

Перша "червона лінія"

Пряма чи опосередкована стороння участь у війні проти України. Як приклад, у разі прориву на північно-західному кордоні та створення коридору між Києвом та Білоруссю.

"Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у воєнний конфлікт. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що такий тактичний варіант нещодавно визнаний імовірним кількома аналітиками союзників.

Друга "червона лінія"

Військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. 

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - зазначають журналісти.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої ​​плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.

"Для західних лідерів життєво важливо надіслати Путіну чітке повідомлення: одна річ глибоко проникати на східні території, інша річ - завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва", - пише видання.

Нагадаємо, на початку квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Автор: 

НАТО (6424) росія (64935)


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Топ коментарі
+18
Якби не той будапештський меморандум,то зараз і розмовляти було б ні про що. Гляньт е, що стало зі звичайним,конвенційним озброєнням! Все продано- попиляно. Авіацію продали, флот - пр@**@лі. В мережі було багато фотоматеріалів, де наочно демонстрували стан нашої техніки на "зберіганні".
Для прикладу, в 2004 му році розформували останній полк, який експлуатував міг-23. Літаки своїм ходом перегнали в Чугуїв. І де вони зараз? А з них вийшли б непогані вітальні листівки, не гірші за ту-143.
P.S. А рижий підр своє ще отримає.
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05.05.2024 15:27
+15
Замість того, щоб усім європейським гуртом обламати роги кремлівському карлику та його орді, ці толерасти малюють якісь лінії. Не пощастило нам з владними світу цього.
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05.05.2024 15:19
+13
Тобто використання ядерної зброї проти безядерної країни - то не червона лінія?!
Чому ****, той рижий підр - кучма досі не на нарах за будапештський меморандум?
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05.05.2024 15:11
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ох уж эти коричневые линии от европейских бабусь
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05.05.2024 19:13 Відповісти
мені приснився сон,що на дуб в моєму подвірї прилетули великі орли - різної масті і білохвості,і рижі великі і чорні як віл...і сіли на гірки а гілки гнуться аж до землі.от так і буде.
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05.05.2024 22:44 Відповісти
то що то значить де ваш двір ? (якщо у львові - то нецікаво)
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06.05.2024 00:25 Відповісти
Як виявилось при всьому суперозброєнні нато просто сциклива шарага і не більше.
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06.05.2024 01:28 Відповісти
А тактичний ядерний удар по Україні - це вже більше не "червона лінія"? Тобто ядерна країна може роздолбати неядерну саме тією самою зброєю, а НАТО буде все норм? 😱

"Вот оно что, Міхалич!"...
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06.05.2024 13:44 Відповісти
Про це США окремо попереджало.
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07.05.2024 17:03 Відповісти
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