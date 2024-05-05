У НАТО визначили дві "червоні лінії" для вступу у війну України з РФ, - Repubblica

НАТО в дуже конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановило щонайменше дві червоні лінії, за якими може відбутися пряме втручання в конфлікт в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Repubblica.

Зазначається, що зараз у НАТО не має оперативних планів, які передбачають відправку іноземних військових в Україну, проте існують оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, коли у війну в Україні будуть втягнуті інші країни.

Перша "червона лінія"

Пряма чи опосередкована стороння участь у війні проти України. Як приклад, у разі прориву на північно-західному кордоні та створення коридору між Києвом та Білоруссю.

"Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у воєнний конфлікт. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що такий тактичний варіант нещодавно визнаний імовірним кількома аналітиками союзників.

Друга "червона лінія"

Військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову.

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - зазначають журналісти.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої ​​плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.

"Для західних лідерів життєво важливо надіслати Путіну чітке повідомлення: одна річ глибоко проникати на східні території, інша річ - завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва", - пише видання.

Нагадаємо, на початку квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

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