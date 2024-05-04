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НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Лаурінас Кащюнас

Очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що РФ змогла адаптуватися до санкцій, а Північноатлантичний альянс недооцінив її здатність до цього. США і Європа намагалися зрозуміти Москву, а це неправильна стратегія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – заявив він.

Як вважає Кащюнас, НАТО недооцінило Росію в цьому аспекті, оскільки "США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".

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У зв'язку з цим, заявляє міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії.

Нагадаємо, директорка Нацрозвідки США Гейнс заявляла, що Росія збільшила витрати на війну: оборонний бюджет вже сягнув 25% усіх витрат.

Автор: 

Литва (2380) НАТО (6424) росія (64935)


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Топ коментарі
+13
НАТО кучка лохів

- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?

- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?

Для них допустимі втрати в 10 млн
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04.05.2024 15:36
+6
НАТО недооцінило здатнісь кацапів жити у лайні і дохнути за поллітру.
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04.05.2024 15:40
+6
Україна це не Безугла, Зеленський чи Єрмак. Це держава і народ. Ви постійно тут з одного взводу Ольгінських пасетесь на сайті та задвигаєте ідеї що не потрібно захищати Батьківщину бо таким чином ви будете захищати виключно паласи Єрмака.
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04.05.2024 16:26
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НАТО кучка лохів

- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?

- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?

Для них допустимі втрати в 10 млн
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04.05.2024 15:36 Відповісти
Розумієте, вони визнали помилку. Ім'я впевнений, що вони їх виправлять. Влада України категорично не бажає визнати помилки. Помилки визнають сильні особистості. Невдахи та салобони звинувачають власний народ
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04.05.2024 16:21 Відповісти
Афффтар напиши простіше :"НАТА всрались" та не просто всралась, а обдристалась, що гімно аж за шиворот залетіло, та в мешти затікло і там смачно так, по північно-атлантичному чавкає 🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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04.05.2024 16:29 Відповісти
Ну зачем так грубо министр обороны Литвы это фигура, круче только министр обороны Папуа Новая Гвинея, там больше знают
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04.05.2024 17:45 Відповісти
Сказал, что всё про%бали.
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04.05.2024 15:36 Відповісти
НАТО недооцінило здатнісь кацапів жити у лайні і дохнути за поллітру.
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04.05.2024 15:40 Відповісти
проблема в байдужiстi краiн заходу до виконання мiжнародних пiдписаних умов.маю на увазi будапештський меморандум. в ньому Украiна вiдмовилась вiд володiння ядерною зброэю,отримавши гарантii територiальноi цiлосностi. висновок-не запезпечина терiторiальна цiлiстнiсть,то повертайте ядерну зброю!
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04.05.2024 15:45 Відповісти
Кому повертать? безуглій, єрмачью і вовіку?
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04.05.2024 15:55 Відповісти
Україна це не Безугла, Зеленський чи Єрмак. Це держава і народ. Ви постійно тут з одного взводу Ольгінських пасетесь на сайті та задвигаєте ідеї що не потрібно захищати Батьківщину бо таким чином ви будете захищати виключно паласи Єрмака.
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04.05.2024 16:26 Відповісти
Та нє захист України і ядерєрка в руках зелених обізян це не одне і теж. 73% довели, що довіряти нам ядерку неможна. Мені жаль, що це так, але треба сприймати реальність, а не мріяти про ядєрний пєпєл.
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04.05.2024 16:46 Відповісти
Яка нахрен ядерка? Коли міжнародні аферисти забирали в нас ядерку, носії, літаки Зеленський тоді в памперсах ходив. Не мели херні повної.
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04.05.2024 16:49 Відповісти
Міжнародні аферисти тобі в під'їзд засцикають як кацапам? Як зручно коли у всіх бідах винуваті капіталісти, що віджимають у постсовквка ядєрний пєпєл. Те що у нас ЯЗ збрала абсолютно природньо, а те що ми взамін ЯЗ взяли туалетний папір показує наскільки відповідально і виважено ми могли приймати рішення/розпоряджуватися ЯЗ.
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04.05.2024 16:58 Відповісти
Так це безвідповідальна зелена влада папірці замість ядерки взяла, чи що?
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04.05.2024 18:37 Відповісти
Та зелень перевішать мало без ядерки. Чорний день настав як пошесть до влади пришла. Мільйон зламаних доль і сотні тисяч смертей без ******* ядерки.
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04.05.2024 18:44 Відповісти
за цiэю логiкою,тодi,навiщо взагалi допомогати Украiнi? кому допомогати?безуглiй,эрмачью i вовiку?
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04.05.2024 16:43 Відповісти
В першу чергу вони допомагають собі. І чим більше українці заковбасять кацапів тим потім легше їм буде вести з кацапами розмову. Шо тут не зрозуміло?
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04.05.2024 17:28 Відповісти
В будапештському меморандумі ніяких гарантій для України немає. Не треба придумувати то чого немає. Тактичну ЯЗ кацапи вивезли з України заздалегідь, а стратегічна була "заточена" на США. От тому США і давили на чучму, щоб він цей меморандум підписав. А меморандум це всього лиш меморандум, а на Договір. Короче чучму розвели як лоха і йому не було куди діватись. Тоді США дружили з кацапами і думали, що на мордорі алкаш-єльцін зможе запровадити демократію.
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04.05.2024 17:26 Відповісти
п.4 Будапештського меморандуму 1994 року: "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї".

Ні про які гарантії в цьому меморандумі і слова не має. А оскільки московити проти України ядерну зброю ще не використовують, то згідно цього меморандуму агресія з використанням конвенційної зброї то взагалі не привід навіть збирати РБ ООН.
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04.05.2024 18:42 Відповісти
Ну так, а я про що? Ніяких гарантій там не може бути апріорі. Тому, що це МЕМОРАНДУМ, а не гарантії безпеки. І вони підтверджують намагання дій з боку ООН
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04.05.2024 18:51 Відповісти
У недооцінщика має бути прізвище і ім я . З чиєї подачі пішла недооцінка!?
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04.05.2024 15:47 Відповісти
Колись екс-Президентка Литви Даля казала західним політикам,щоб не міряли росію по собі, що рускькі - це інша цивілізація.
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04.05.2024 15:49 Відповісти
Vot etot novy ministr oboroni LItvi nedavno skazal sto HImars eto jest PVO Eto on govoril i dlia amerikanskoj auditoriji
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04.05.2024 15:51 Відповісти
USA is one of the main partners of Lithuania in defense equipment procurement: Lithuania buys anti-tank missile systems Javelin, armored SUVs JLTV, Black Hawk helicopters, air defense systems Himars - this makes up 20%. of all our purchases.
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04.05.2024 15:53 Відповісти
Samoje interesnoje sto Litve on jest sami glavni kto delajet zakubki voruzenije,ne vojenyje ili glavnokomandujuci,a on.Vot Himars eto PVO,znacyt PVO imejem ,teper on ecio vyjasniajet cem otlycajetsia BMP ot BTR,poskolku eti budet zakupat s nemcev.Vojenix mnenije emu neinteresna
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04.05.2024 16:53 Відповісти
Хробаки із ООН висловлюють глибоке оральне занепокоєння!, стосовно того, що НАТО виявилось імпотентами. Як неочікувано
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04.05.2024 15:53 Відповісти
йм пи%дыти , що дихати. хотіли б Кремль положити то вирішили це питання в терміні 2х 3 -діб навідь не застосовуючи зброю. але комусь дуже потрібно щоб побільше гинуло украйнців і вони залишалитеріторію України в якісті біженців
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04.05.2024 15:54 Відповісти
НАТО та і взагалом Захід багато чого недооценило. Вся справа у тому шо ото НАТО з отім Західом дуже страждають на передоз гуманізма та толерантністі. Це ім вже вилазить боком, а скоро вилезить через розпороте ноже пузо.
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04.05.2024 15:58 Відповісти
Э-э-э-э кильки!!!! Вааще афигели??? Шо за гон на Нату!!!! У Наты был самый высокий уровень обеспокоенности между прочим. И вааще, дайте им спокойно отчулять свои каникулы!!!
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04.05.2024 16:01 Відповісти
НАТО как-то все недооценивает или переоценивает. Аналитики из них так себе.
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04.05.2024 16:08 Відповісти
А шо ім адаптуватись - пів - світу з ними
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04.05.2024 16:09 Відповісти
Кацапія "адаптувалась" до санкцій тому що це були такі "санкції"...
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04.05.2024 16:18 Відповісти
НАТО прорахувалось з першого дня. Думало, ***** вiзьме Киiв за три днi та все закiнчится. А тут такий конфуз. Нiхто не очiкував!
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04.05.2024 16:25 Відповісти
У зв'язку з цим, заявляє міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії. (НЕ ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В НАТО.А СТАРА "ПЛАСТИНКА" НАТО ПРО НІЩО)))
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04.05.2024 16:30 Відповісти
Tut ministerstvo oboroni LItvi.Nadpis jest {Mi v NATO)
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04.05.2024 17:05 Відповісти
Страх притупляє розум...
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04.05.2024 17:04 Відповісти
НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації

Атож!
У НАТО теперка двієчники рулять?
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04.05.2024 17:09 Відповісти
НАТО взагалі просрало весь авторитет
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04.05.2024 17:14 Відповісти
НАТО вообще мышей не ловит.Ничего не вкуривает и живет стране розовых пони и белых-пушистых Единорогов
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04.05.2024 18:18 Відповісти
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04.05.2024 19:09 Відповісти
 
 