НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації, - глава Міноборони Литви Кащюнас
Очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що РФ змогла адаптуватися до санкцій, а Північноатлантичний альянс недооцінив її здатність до цього. США і Європа намагалися зрозуміти Москву, а це неправильна стратегія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.
"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – заявив він.
Як вважає Кащюнас, НАТО недооцінило Росію в цьому аспекті, оскільки "США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".
У зв'язку з цим, заявляє міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії.
Нагадаємо, директорка Нацрозвідки США Гейнс заявляла, що Росія збільшила витрати на війну: оборонний бюджет вже сягнув 25% усіх витрат.
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- як можна було думати що Китай не втрутиться своєю промисловістю?
- Як можна було думати що для РФ 20-50 000 - це якісь там втрати?
Для них допустимі втрати в 10 млн
Ні про які гарантії в цьому меморандумі і слова не має. А оскільки московити проти України ядерну зброю ще не використовують, то згідно цього меморандуму агресія з використанням конвенційної зброї то взагалі не привід навіть збирати РБ ООН.
Атож!
У НАТО теперка двієчники рулять?