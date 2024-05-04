НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватись до ситуації, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що РФ змогла адаптуватися до санкцій, а Північноатлантичний альянс недооцінив її здатність до цього. США і Європа намагалися зрозуміти Москву, а це неправильна стратегія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – заявив він.

Як вважає Кащюнас, НАТО недооцінило Росію в цьому аспекті, оскільки "США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".

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У зв'язку з цим, заявляє міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії.

Нагадаємо, директорка Нацрозвідки США Гейнс заявляла, що Росія збільшила витрати на війну: оборонний бюджет вже сягнув 25% усіх витрат.