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Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну

Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Львова застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі прориву російськими військами лінії фронту.

Про це британський міністр сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Кемерона, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", - сказав очільник МЗС Британії.

Читайте також: Майбутнє, в якому Путін досягне успіху в Україні, буде дуже небезпечним для Європи, - Кемерон

Як відомо, президент Франції Франції Емманюель Макрон у своєму нещодавньому інтерв’ю The Economist знову висловився щодо можливої відправки французьких військ в Україну. Він допускає таку ідею у разі, якщо росіяни прорвуть лінію оборони в Україні і Київ звернеться з відповідним проханням.

Автор: 

Кемерон Девід (110) НАТО (6424)


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Топ коментарі
+20
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Якусь дурню впоров.
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03.05.2024 17:23
+19
Задовбали вже зі своєю ескалацією. Досидитеся що *уйло і у ваші двері ракетами постукає.
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03.05.2024 17:31
+9
У разі якщо Україна програє вам прийдеться вбивати не тільки солдат РФ, але колишніх українських громадян, але вже в складі армії РФ, як це зараз робить Україна убиваючи мобілізованих громадян з ТОТ.
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03.05.2024 17:42
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Маю великі сумніви що щось зміниться, може в психологічному плані...
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03.05.2024 17:22 Відповісти
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Якусь дурню впоров.
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03.05.2024 17:23 Відповісти
То вони з буранінкою чогось нюхнули та його у пацифізм потягнуло...
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03.05.2024 18:11 Відповісти
Камерон щойно ввів санкції проти ізраїльтян - "ображають палестинців"
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03.05.2024 18:14 Відповісти
Звісно ж правильн, це коли росіяни хімічною зброею травять українцев і нахрен всі міжнародні домовленності і ви з цим згодні, бо це тест для вас ********* яких вони будуть травить як тараканів незважаючи на всяки міжнародні договорнячки
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03.05.2024 19:01 Відповісти
Складається таке враження що Кемерон вважає Україну частиною расії....
Як що так,то пішов би він до лісу, як що ні, то ні.

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Камерон на зустрічі відмовився потиснути руку Путінуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-18 [18] . На думку Камерона, найкращим варіантом підтримки України з боку Євросоюзу буде запровадження нових санкцій проти Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-19 [19] . Він не вважає, що озброїти українські урядові війська було б правильним підходом.
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03.05.2024 17:27 Відповісти
В нього почалися місячні, тому така заява !!!
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03.05.2024 17:28 Відповісти
А якщо у нас не буде кому воювати? Здадуть Україну москалям?
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03.05.2024 17:31 Відповісти
Тоді він буде кидати свїх вояків на захист країн Балтії. Тоді усе буде тіпа законно, по феншую.
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03.05.2024 18:13 Відповісти
Задовбали вже зі своєю ескалацією. Досидитеся що *уйло і у ваші двері ракетами постукає.
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03.05.2024 17:31 Відповісти
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Джерело: Виходить, правильно, це коли навпаки.
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03.05.2024 17:35 Відповісти
Кацапе, ти спалився.
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03.05.2024 18:03 Відповісти
ця методичка буде у них працювати ще пів-століття, а потім вони її передадуть своїм історикам, а ті цю чухню напишуть у монграфіях для вишів і у підручниках для шкіл. Там все стабільно. Єдина надія, що до того часу у нас такі індівідууми, у яких мозок влаштований навпаки здоровому глузду все ж вимруть.
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03.05.2024 18:35 Відповісти
Камерон не дарма сказав про сто років підтримки України. Бо без безпосереднього втручання військ НАТО війна так і буде продовжуватись.
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03.05.2024 17:38 Відповісти
не вистачить нас на 100 років
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03.05.2024 23:41 Відповісти
Та отож.
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04.05.2024 00:21 Відповісти
У разі якщо Україна програє вам прийдеться вбивати не тільки солдат РФ, але колишніх українських громадян, але вже в складі армії РФ, як це зараз робить Україна убиваючи мобілізованих громадян з ТОТ.
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03.05.2024 17:42 Відповісти
Уто пасивний .Макрон сказав Франція і не слова про нат
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03.05.2024 17:43 Відповісти
Кацапи вбивають українців, а солдати НАТО спостерігають.
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03.05.2024 17:57 Відповісти
Тільки піськов чи куйло щось пздонуть, так всі біжать з обісраними штаньми виправдовуватися.
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03.05.2024 17:53 Відповісти
Це вже якесь маніхейство.
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03.05.2024 17:57 Відповісти
Цей Камерман взагалі тримає українців за ідіотів. Накшталт бійцівських псів. Британці будуть давати зброю і дозволять бити нею по Росії, бо їм в кайф спостерігати, як українці мочать росіян і навпаки. Яка-неяка розвага на туманному Альбіоні.
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03.05.2024 18:03 Відповісти
На Альбіоні, як ніде розуміють, що війна - це не змагання гладіаторів. Вони скоріше чекають смерті *****. А раптом ... , тоді "хАрошіє" руцкіє захоплять владу, й відчинять двері у клуб демократів
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03.05.2024 18:14 Відповісти
***** буде жити довше ніж 'бєссмєртний полк'
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03.05.2024 20:29 Відповісти
Ха-ха, всі молодільні яблука я вже зірвав . І продавати я не збираюсь. Бо у нього всіх його РУБЛІВ не вистачить.
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04.05.2024 10:09 Відповісти
Камерон молодець ! В Україну не треба. Бо буде треба їх відправляти (після України) в Балтійські країни. А якщо не встигнуть, то вже й в Польщу !!!
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03.05.2024 18:06 Відповісти
Камерон - відомий тип із лівацькими завихреннями. Макрон все правильно сказав і вже час запрошувати французькі війська, особливо авіацію.
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03.05.2024 18:11 Відповісти
Україна готова прийняти будь-які війська. Але наш зеленСКИЙ з шефом дЄрмаком не мають план для іноземних військ. Вони навіть для ЗСУ не мають, крім мар'янівської лайки.
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03.05.2024 18:17 Відповісти
Штормами по расеї можна бити,а якщо солдат нато вбє орка то не можна.Та сама куйня і у шольца.Танки бтр гаубиці дамо з снарядами а таурус не дамо,ніби тут щось міняється і від снаряда орк якось по іншому гине.Шо за дурня!
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03.05.2024 18:14 Відповісти
у англійців крім Бориса Джонсона і Уоллеса теж ні в кого яєць немає
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03.05.2024 18:16 Відповісти
Крім Черчіля, Тетчер і Джонсона у Британії не було прем'єрів, її достойних
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03.05.2024 18:19 Відповісти
Koli byd hto vbivae rosiyskih soldat - ce dyzhe pravilno.
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03.05.2024 18:24 Відповісти
Кемерон може провести референдум з цього питання. Він майстер їх проводити.
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03.05.2024 18:26 Відповісти
МИ 6 с КГБистами похвалят за такой коментарий.
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03.05.2024 18:27 Відповісти
Ніякої ескаліції не буде а тільки підсилення фронту. Французи і англічани вже присилали свої війська в Україну і нераз. Можуть почати із висадки в Криму і Одесі.
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03.05.2024 18:38 Відповісти
Почули б тебе керманичі англійського десанту у Криму у 1854 році. Ржали б, мабуть, не тільки вони, але й їхні коні.
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03.05.2024 18:39 Відповісти
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", це просто ох..ительно - сказав очільник МЗС Британії,
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03.05.2024 18:51 Відповісти
Де була б зараз ця боягузлива Європа ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.

СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
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03.05.2024 19:28 Відповісти
Нехай французи навчать наших пілотів користуватись Містралями і буде низький уклін. А все інше ми зробимо самі
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03.05.2024 19:16 Відповісти
Французькі літаки мають назву "Рафаль", а не "Містраль".

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03.05.2024 19:28 Відповісти
Кафель, мафель, головне, щоб костюмчик сидів))
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03.05.2024 19:41 Відповісти
ссыкливый ******!
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03.05.2024 19:21 Відповісти
Щоб не вийшло те, як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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03.05.2024 19:23 Відповісти
Дорошенко, ти вже поновив дані в ТЦК? Можливо ти це зробиш, а потім і Європа підтягнеться?
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03.05.2024 21:34 Відповісти
от саме через те, що на Заході так вважає більшість, путін напав на Україну, саме тому ця війна ще досі триває. Все має свою ціну, і війна тим більше, не заставило ще світове співтовариство ********** заплатити ту ціну, щоб відбилось бажання воювати.
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03.05.2024 20:35 Відповісти
Ухилянти все течуть що хтось інший буде за них воювати.
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03.05.2024 21:31 Відповісти
Камертон, не камертонь.
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03.05.2024 21:34 Відповісти
дивіться не обісріться коли кацапи будуть вирівнювати границі по "конінсбергу/калінінграду"....- теж будете шукати відмазки і 5-ї ст івсього іншого...- але найголовнішше у вас не буде наших Воїнів Титанів ....
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03.05.2024 22:05 Відповісти
Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно"

а забрати у нас яз, ракети і літаки разом з цапами за пустий папірець - то було правильно, гнида?

а якщо Україна паде і каци нападуть на балтів, то що, солдатам нато також буде неправильно вбивати російських солдатів ? чи єто другое, подонок? чи відмазка буде інша?
та хоч би вони скоріше на вас напали.
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03.05.2024 23:46 Відповісти
 
 