Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Львова застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі прориву російськими військами лінії фронту.

Про це британський міністр сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Кемерона, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", - сказав очільник МЗС Британії.

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Як відомо, президент Франції Франції Емманюель Макрон у своєму нещодавньому інтерв’ю The Economist знову висловився щодо можливої відправки французьких військ в Україну. Він допускає таку ідею у разі, якщо росіяни прорвуть лінію оборони в Україні і Київ звернеться з відповідним проханням.