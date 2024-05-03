Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита во Львов предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае прорыва российскими войсками линии фронта.

Об этом британский министр сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Кэмерона, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.

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Как известно, президент Франции Франции Эмманюэль Макрон в своем недавнем интервью The Economist снова высказался относительно возможной отправки французских войск в Украину. Он допускает такую идею в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.