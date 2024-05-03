Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита во Львов предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае прорыва российскими войсками линии фронта.
Об этом британский министр сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Кэмерона, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.
Как известно, президент Франции Франции Эмманюэль Макрон в своем недавнем интервью The Economist снова высказался относительно возможной отправки французских войск в Украину. Он допускает такую идею в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.
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Як що так,то пішов би він до лісу, як що ні, то ні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Камерон на зустрічі відмовився потиснути руку Путінуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-18 [18] . На думку Камерона, найкращим варіантом підтримки України з боку Євросоюзу буде запровадження нових санкцій проти Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-19 [19] . Він не вважає, що озброїти українські урядові війська було б правильним підходом.
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СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
а забрати у нас яз, ракети і літаки разом з цапами за пустий папірець - то було правильно, гнида?
а якщо Україна паде і каци нападуть на балтів, то що, солдатам нато також буде неправильно вбивати російських солдатів ? чи єто другое, подонок? чи відмазка буде інша?
та хоч би вони скоріше на вас напали.