РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11790 посетителей онлайн
Новости
8 106 54

Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину

Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита во Львов предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае прорыва российскими войсками линии фронта.

Об этом британский министр сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Кэмерона, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.

Читайте также: Будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным для Европы, - Кэмерон

Как известно, президент Франции Франции Эмманюэль Макрон в своем недавнем интервью The Economist снова высказался относительно возможной отправки французских войск в Украину. Он допускает такую идею в случае, если россияне прорвут линию обороны в Украине и Киев обратится с соответствующей просьбой.

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) НАТО (9963)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Якусь дурню впоров.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:23
+19
Задовбали вже зі своєю ескалацією. Досидитеся що *уйло і у ваші двері ракетами постукає.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:31
+9
У разі якщо Україна програє вам прийдеться вбивати не тільки солдат РФ, але колишніх українських громадян, але вже в складі армії РФ, як це зараз робить Україна убиваючи мобілізованих громадян з ТОТ.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маю великі сумніви що щось зміниться, може в психологічному плані...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:22 Ответить
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Якусь дурню впоров.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:23 Ответить
То вони з буранінкою чогось нюхнули та його у пацифізм потягнуло...
показать весь комментарий
03.05.2024 18:11 Ответить
Камерон щойно ввів санкції проти ізраїльтян - "ображають палестинців"
показать весь комментарий
03.05.2024 18:14 Ответить
Звісно ж правильн, це коли росіяни хімічною зброею травять українцев і нахрен всі міжнародні домовленності і ви з цим згодні, бо це тест для вас ********* яких вони будуть травить як тараканів незважаючи на всяки міжнародні договорнячки
показать весь комментарий
03.05.2024 19:01 Ответить
Складається таке враження що Кемерон вважає Україну частиною расії....
Як що так,то пішов би він до лісу, як що ні, то ні.

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року Камерон на зустрічі відмовився потиснути руку Путінуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-17 [17] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-18 [18] . На думку Камерона, найкращим варіантом підтримки України з боку Євросоюзу буде запровадження нових санкцій проти Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-19 [19] . Він не вважає, що озброїти українські урядові війська було б правильним підходом.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:27 Ответить
В нього почалися місячні, тому така заява !!!
показать весь комментарий
03.05.2024 17:28 Ответить
А якщо у нас не буде кому воювати? Здадуть Україну москалям?
показать весь комментарий
03.05.2024 17:31 Ответить
Тоді він буде кидати свїх вояків на захист країн Балтії. Тоді усе буде тіпа законно, по феншую.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:13 Ответить
Задовбали вже зі своєю ескалацією. Досидитеся що *уйло і у ваші двері ракетами постукає.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:31 Ответить
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав очільник МЗС Британії. Джерело: Виходить, правильно, це коли навпаки.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:35 Ответить
Кацапе, ти спалився.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:03 Ответить
ця методичка буде у них працювати ще пів-століття, а потім вони її передадуть своїм історикам, а ті цю чухню напишуть у монграфіях для вишів і у підручниках для шкіл. Там все стабільно. Єдина надія, що до того часу у нас такі індівідууми, у яких мозок влаштований навпаки здоровому глузду все ж вимруть.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:35 Ответить
Камерон не дарма сказав про сто років підтримки України. Бо без безпосереднього втручання військ НАТО війна так і буде продовжуватись.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:38 Ответить
не вистачить нас на 100 років
показать весь комментарий
03.05.2024 23:41 Ответить
Та отож.
показать весь комментарий
04.05.2024 00:21 Ответить
У разі якщо Україна програє вам прийдеться вбивати не тільки солдат РФ, але колишніх українських громадян, але вже в складі армії РФ, як це зараз робить Україна убиваючи мобілізованих громадян з ТОТ.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:42 Ответить
Уто пасивний .Макрон сказав Франція і не слова про нат
показать весь комментарий
03.05.2024 17:43 Ответить
Кацапи вбивають українців, а солдати НАТО спостерігають.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:57 Ответить
Тільки піськов чи куйло щось пздонуть, так всі біжать з обісраними штаньми виправдовуватися.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:53 Ответить
Це вже якесь маніхейство.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:57 Ответить
Цей Камерман взагалі тримає українців за ідіотів. Накшталт бійцівських псів. Британці будуть давати зброю і дозволять бити нею по Росії, бо їм в кайф спостерігати, як українці мочать росіян і навпаки. Яка-неяка розвага на туманному Альбіоні.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:03 Ответить
На Альбіоні, як ніде розуміють, що війна - це не змагання гладіаторів. Вони скоріше чекають смерті *****. А раптом ... , тоді "хАрошіє" руцкіє захоплять владу, й відчинять двері у клуб демократів
показать весь комментарий
03.05.2024 18:14 Ответить
***** буде жити довше ніж 'бєссмєртний полк'
показать весь комментарий
03.05.2024 20:29 Ответить
Ха-ха, всі молодільні яблука я вже зірвав . І продавати я не збираюсь. Бо у нього всіх його РУБЛІВ не вистачить.
показать весь комментарий
04.05.2024 10:09 Ответить
Камерон молодець ! В Україну не треба. Бо буде треба їх відправляти (після України) в Балтійські країни. А якщо не встигнуть, то вже й в Польщу !!!
показать весь комментарий
03.05.2024 18:06 Ответить
Камерон - відомий тип із лівацькими завихреннями. Макрон все правильно сказав і вже час запрошувати французькі війська, особливо авіацію.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:11 Ответить
Україна готова прийняти будь-які війська. Але наш зеленСКИЙ з шефом дЄрмаком не мають план для іноземних військ. Вони навіть для ЗСУ не мають, крім мар'янівської лайки.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:17 Ответить
Штормами по расеї можна бити,а якщо солдат нато вбє орка то не можна.Та сама куйня і у шольца.Танки бтр гаубиці дамо з снарядами а таурус не дамо,ніби тут щось міняється і від снаряда орк якось по іншому гине.Шо за дурня!
показать весь комментарий
03.05.2024 18:14 Ответить
у англійців крім Бориса Джонсона і Уоллеса теж ні в кого яєць немає
показать весь комментарий
03.05.2024 18:16 Ответить
Крім Черчіля, Тетчер і Джонсона у Британії не було прем'єрів, її достойних
показать весь комментарий
03.05.2024 18:19 Ответить
Koli byd hto vbivae rosiyskih soldat - ce dyzhe pravilno.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:24 Ответить
Кемерон може провести референдум з цього питання. Він майстер їх проводити.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:26 Ответить
МИ 6 с КГБистами похвалят за такой коментарий.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:27 Ответить
Ніякої ескаліції не буде а тільки підсилення фронту. Французи і англічани вже присилали свої війська в Україну і нераз. Можуть почати із висадки в Криму і Одесі.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:38 Ответить
Почули б тебе керманичі англійського десанту у Криму у 1854 році. Ржали б, мабуть, не тільки вони, але й їхні коні.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:39 Ответить
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", це просто ох..ительно - сказав очільник МЗС Британії,
показать весь комментарий
03.05.2024 18:51 Ответить
Де була б зараз ця боягузлива Європа ? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщент розтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті кривавий ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.

СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
показать весь комментарий
03.05.2024 19:28 Ответить
Нехай французи навчать наших пілотів користуватись Містралями і буде низький уклін. А все інше ми зробимо самі
показать весь комментарий
03.05.2024 19:16 Ответить
Французькі літаки мають назву "Рафаль", а не "Містраль".

показать весь комментарий
03.05.2024 19:28 Ответить
Кафель, мафель, головне, щоб костюмчик сидів))
показать весь комментарий
03.05.2024 19:41 Ответить
ссыкливый ******!
показать весь комментарий
03.05.2024 19:21 Ответить
Щоб не вийшло те, як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
показать весь комментарий
03.05.2024 19:23 Ответить
Дорошенко, ти вже поновив дані в ТЦК? Можливо ти це зробиш, а потім і Європа підтягнеться?
показать весь комментарий
03.05.2024 21:34 Ответить
от саме через те, що на Заході так вважає більшість, путін напав на Україну, саме тому ця війна ще досі триває. Все має свою ціну, і війна тим більше, не заставило ще світове співтовариство ********** заплатити ту ціну, щоб відбилось бажання воювати.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:35 Ответить
Ухилянти все течуть що хтось інший буде за них воювати.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:31 Ответить
Камертон, не камертонь.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:34 Ответить
дивіться не обісріться коли кацапи будуть вирівнювати границі по "конінсбергу/калінінграду"....- теж будете шукати відмазки і 5-ї ст івсього іншого...- але найголовнішше у вас не буде наших Воїнів Титанів ....
показать весь комментарий
03.05.2024 22:05 Ответить
Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно"

а забрати у нас яз, ракети і літаки разом з цапами за пустий папірець - то було правильно, гнида?

а якщо Україна паде і каци нападуть на балтів, то що, солдатам нато також буде неправильно вбивати російських солдатів ? чи єто другое, подонок? чи відмазка буде інша?
та хоч би вони скоріше на вас напали.
показать весь комментарий
03.05.2024 23:46 Ответить
 
 