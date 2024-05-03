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Новости Война
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Будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным для Европы, - Кэмерон

Голова МЗС Британії Девід Кемерон

Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся одержать победу в войне в Украине, Европа столкнется с большой опасностью.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российские войска со своей территории и обеспечить справедливый мир.

По словам Кэмерона, это является основой для процветания Европы.

"Но будущее, в котором Путин достигнет успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", - подчеркнул глава МИД Британии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон

Он отметил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них внимание в случае поражения Украины.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", - добавил Кэмерон.

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) путин владимир (31214) россия (95372)


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Топ комментарии
+6
Надо давать Ху#лу кизды всем миром, а не рассуждать, что будет, если не давать.
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03.05.2024 16:56
+5
Вуйку Кемерон - у разі поразки України Путлєр зверне увагу зразу на Велику Британію. Згадані тобою Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія у разі поразки України просто вибухнуть зсередини московитським бидлом.
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03.05.2024 16:58
+3
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03.05.2024 16:54
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03.05.2024 16:54 Ответить
Надо давать Ху#лу кизды всем миром, а не рассуждать, что будет, если не давать.
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03.05.2024 16:56 Ответить
Заходу потрібно менше слів,а більше снарядів і ракет надавати Україні,і негайно
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03.05.2024 17:52 Ответить
Вуйку Кемерон - у разі поразки України Путлєр зверне увагу зразу на Велику Британію. Згадані тобою Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія у разі поразки України просто вибухнуть зсередини московитським бидлом.
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03.05.2024 16:58 Ответить
На Заході гадають, що у ***** не вистачить часу проковтнути східну Європу. Здохне скоріше. Оце і є їх план Б.
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03.05.2024 17:01 Ответить
тупий план
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03.05.2024 23:50 Ответить
Згоден ! У мене кращий план А - ракетний удар одночасно з усіх чотирьох боків по московії (зауральє не чіпать - китайцям багато роботи буде). І танкові колони на мацкву. До Великодня все скінчиться. Бо це наша християнська сакральна дата.
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04.05.2024 10:02 Ответить
Поважаю Велику Британію...але цю небезпеку можно було зрозуміти , ще до 14 року ? Чи у ЄС була зацікавленність у цієї небезбеки , але ж для України . Коли зрозуміли, шо вітер посилюється зі сторони китаю , побачили проблему для Заходу ? Запізно вам всім розвиднялося
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03.05.2024 16:59 Ответить
Трясця, та вже думати пізно. Треба негайно діяти, з учорашнього дня. Ваші навчання, коли солдати бігають на полі наче завтра рожати, вас не підготовляють до світової війни. Колонами треба заходити в Україну. Бо далі буде так, що по 2-3 піхотинця буде небезпечно !
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03.05.2024 17:00 Ответить
Кемерон, а чого ж ти киздиш шо проти намірів Макрона надати допомогу Україні живою силою?
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03.05.2024 17:34 Ответить
Хлопці, треба воювати НАТО з парашою на територіі України, звісно заважае зрадник зеленський з Опі так треба їх убирати та діяти, і мовчки як це робить ***** нічого не оголошувать а воювати , вже час настав бо українці виснажились а зеленський і К зрадники треба з цим щось робить і чим скоряш тим краще для Европи. вже настав час себе захіщати на теріторіі України невже це незрозуміло
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03.05.2024 18:52 Ответить
Європа лише яйця лиже.Ті рішення і та зброя це капля в морі а розмов про небезпеку набагато більше.Якби Європа поставила 10% свого ресурсу зараз без соплів і зривання часу оркам прийшов би капець.Окрім розмов і подачок ми нічого не бачимо
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03.05.2024 19:06 Ответить
Треба не сварити, а просити, всім народом, всією Україною.
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04.05.2024 10:03 Ответить
 
 