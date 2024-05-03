Будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным для Европы, - Кэмерон
Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся одержать победу в войне в Украине, Европа столкнется с большой опасностью.
Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российские войска со своей территории и обеспечить справедливый мир.
По словам Кэмерона, это является основой для процветания Европы.
"Но будущее, в котором Путин достигнет успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", - подчеркнул глава МИД Британии.
Он отметил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них внимание в случае поражения Украины.
"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", - добавил Кэмерон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль