Будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным для Европы, - Кэмерон

Если российскому диктатору Владимиру Путину удастся одержать победу в войне в Украине, Европа столкнется с большой опасностью.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российские войска со своей территории и обеспечить справедливый мир.

По словам Кэмерона, это является основой для процветания Европы.

"Но будущее, в котором Путин достигнет успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", - подчеркнул глава МИД Британии.

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Он отметил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них внимание в случае поражения Украины.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", - добавил Кэмерон.