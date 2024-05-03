Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон
Украина имеет право использовать оружие, которое предоставила Великобритания, для нанесения ударов по целям на территории России, и Киев должен решать, делать ли это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что после получения Украиной ATACMS, она их сможет использовать для ударов по Крыму. Приоритетными целями для ATACMS будут российские штабы, логистика и артиллерия на линии фронта и в Крыму.
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Хай живуть Британські платники податків та уряду!
А Зеля йому скаже: третій рік в нас війна, а ви досі не перевели економіку на військові рейки!
скільки на Часів Яр-тоді скінчиться війна