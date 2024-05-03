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Новости
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Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон

кемерон,девід

Украина имеет право использовать оружие, которое предоставила Великобритания, для нанесения ударов по целям на территории России, и Киев должен решать, делать ли это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что после получения Украиной ATACMS, она их сможет использовать для ударов по Крыму. Приоритетными целями для ATACMS будут российские штабы, логистика и артиллерия на линии фронта и в Крыму.

Читайте также: Нет ничего более важного для Украины, чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс США, - Кэмерон

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) оружие (10198) Украина (44914)


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Топ комментарии
+27
Тому вона і Велика Британія
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03.05.2024 06:43
+22
Справжні Союзники! Хай живе Король!
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03.05.2024 06:28
+10
Британці в цій війні завжди були першими в більшості питань серед наших союзників. Треба, щоб таке сказали французи і італійці, які теж почнуть, згідно заяв з інета, постивляти нам ракети Скалп. Тоді ***** з переляку засере ріденьким весь свій кремль.
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03.05.2024 08:07
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От і відповідь на заяву міністерки закордонних справ Литви. Може не вся?
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03.05.2024 06:26 Ответить
Справжні Союзники! Хай живе Король!
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03.05.2024 06:28 Ответить
А Король тут до чого?
Хай живуть Британські платники податків та уряду!
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03.05.2024 09:50 Ответить
Тому вона і Велика Британія
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03.05.2024 06:43 Ответить
Але ж московія здоровенна , бити там і бити , чекаємо томагавки , щоб підари в москві відчули що воно таке
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03.05.2024 07:16 Ответить
Томагавки то американська зброя .
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03.05.2024 08:13 Ответить
Московія здоровенна, але Уренгойські свердловини - ключова ціль.
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03.05.2024 11:50 Ответить
""Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання."
А Зеля йому скаже: третій рік в нас війна, а ви досі не перевели економіку на військові рейки!
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03.05.2024 07:44 Ответить
Боже-бережи короля...
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03.05.2024 07:52 Ответить
Британці в цій війні завжди були першими в більшості питань серед наших союзників. Треба, щоб таке сказали французи і італійці, які теж почнуть, згідно заяв з інета, постивляти нам ракети Скалп. Тоді ***** з переляку засере ріденьким весь свій кремль.
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03.05.2024 08:07 Ответить
ну на решті не минуло і три роки !
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03.05.2024 08:27 Ответить
но бить не будет, потому что не зря бенин Оманский Нарик убрал Залужного, а поставил хорошего руЦкого сырка, теперь ему с фсбэшником Елдаком ни кто не мешает выполнять Оманский договорняк, атакамсы на 300 км переданы еще в нач. марта и тишина....
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03.05.2024 08:32 Ответить
коли на москву прилетить
скільки на Часів Яр-тоді скінчиться війна
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03.05.2024 08:36 Ответить
И всего-то, надо было только не лезть лаптям в Англию с новичком... А теперь расии смерть. Заслужено
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03.05.2024 09:01 Ответить
BRAVO MR. KAMERON
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03.05.2024 09:23 Ответить
Мати право бити -то є добре. От як би ще мати , чим бити.
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03.05.2024 09:24 Ответить
Дякуємо, Британіє!!!
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03.05.2024 09:29 Ответить
"Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон " - коню понятно ! Но почему надо бить по Украинскому Крыму ??? Может по "крымскому мосту ? Или конкретно по территории ********* ?
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03.05.2024 10:00 Ответить
А секретарша такий строго на Найвеличнішого подивився, мол "слідкуй за базаром!")))) смішно
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03.05.2024 10:42 Ответить
 
 