Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

"Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", - наголосив глава МЗС

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес заявив, що після отримання Україною ATACMS, вона їх зможе використовувати для ударів по Криму. Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму

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