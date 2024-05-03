УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11775 відвідувачів онлайн
Новини
6 190 20

Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

кемерон,девід

Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  Reuters заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

"Україна має таке право.  Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", - наголосив глава МЗС 

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес заявив, що після отримання Україною ATACMS, вона їх зможе використовувати для ударів по Криму.  Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід вже надав Україні зброю з дозволом бити по території РФ, - глава МЗС Латвії Браже

Автор: 

Кемерон Девід (110) зброя (7435) Україна (5864)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Тому вона і Велика Британія
показати весь коментар
03.05.2024 06:43
+22
Справжні Союзники! Хай живе Король!
показати весь коментар
03.05.2024 06:28
+10
Британці в цій війні завжди були першими в більшості питань серед наших союзників. Треба, щоб таке сказали французи і італійці, які теж почнуть, згідно заяв з інета, постивляти нам ракети Скалп. Тоді ***** з переляку засере ріденьким весь свій кремль.
показати весь коментар
03.05.2024 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От і відповідь на заяву міністерки закордонних справ Литви. Може не вся?
показати весь коментар
03.05.2024 06:26 Відповісти
Справжні Союзники! Хай живе Король!
показати весь коментар
03.05.2024 06:28 Відповісти
А Король тут до чого?
Хай живуть Британські платники податків та уряду!
показати весь коментар
03.05.2024 09:50 Відповісти
Тому вона і Велика Британія
показати весь коментар
03.05.2024 06:43 Відповісти
Але ж московія здоровенна , бити там і бити , чекаємо томагавки , щоб підари в москві відчули що воно таке
показати весь коментар
03.05.2024 07:16 Відповісти
Томагавки то американська зброя .
показати весь коментар
03.05.2024 08:13 Відповісти
Московія здоровенна, але Уренгойські свердловини - ключова ціль.
показати весь коментар
03.05.2024 11:50 Відповісти
""Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання."
А Зеля йому скаже: третій рік в нас війна, а ви досі не перевели економіку на військові рейки!
показати весь коментар
03.05.2024 07:44 Відповісти
Боже-бережи короля...
показати весь коментар
03.05.2024 07:52 Відповісти
Британці в цій війні завжди були першими в більшості питань серед наших союзників. Треба, щоб таке сказали французи і італійці, які теж почнуть, згідно заяв з інета, постивляти нам ракети Скалп. Тоді ***** з переляку засере ріденьким весь свій кремль.
показати весь коментар
03.05.2024 08:07 Відповісти
ну на решті не минуло і три роки !
показати весь коментар
03.05.2024 08:27 Відповісти
но бить не будет, потому что не зря бенин Оманский Нарик убрал Залужного, а поставил хорошего руЦкого сырка, теперь ему с фсбэшником Елдаком ни кто не мешает выполнять Оманский договорняк, атакамсы на 300 км переданы еще в нач. марта и тишина....
показати весь коментар
03.05.2024 08:32 Відповісти
коли на москву прилетить
скільки на Часів Яр-тоді скінчиться війна
показати весь коментар
03.05.2024 08:36 Відповісти
И всего-то, надо было только не лезть лаптям в Англию с новичком... А теперь расии смерть. Заслужено
показати весь коментар
03.05.2024 09:01 Відповісти
BRAVO MR. KAMERON
показати весь коментар
03.05.2024 09:23 Відповісти
Мати право бити -то є добре. От як би ще мати , чим бити.
показати весь коментар
03.05.2024 09:24 Відповісти
Дякуємо, Британіє!!!
показати весь коментар
03.05.2024 09:29 Відповісти
"Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон " - коню понятно ! Но почему надо бить по Украинскому Крыму ??? Может по "крымскому мосту ? Или конкретно по территории ********* ?
показати весь коментар
03.05.2024 10:00 Відповісти
А секретарша такий строго на Найвеличнішого подивився, мол "слідкуй за базаром!")))) смішно
показати весь коментар
03.05.2024 10:42 Відповісти
 
 