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Новини Війна
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Майбутнє, в якому Путін досягне успіху в Україні, буде дуже небезпечним для Європи, - Кемерон

Голова МЗС Британії Девід Кемерон

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться здобути перемогу у війні в Україні, Європа зіткнеться з великою небезпекою.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій. В одному з них Україна зможе витіснити російські війська зі своєї території та забезпечити справедливий мир.

За словами Кемерона, це є основою для процвітання Європи.

"Але майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - наголосив глава МЗС Британії.

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Він зауважив, що Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія, будуть стурбовані тим, що очільник Кремля може звернути на них увагу у разі поразки України.

"Я думаю, що ми знаходимося на абсолютно критичному переломному етапі у світових питаннях", - додав Кемерон.

Автор: 

Кемерон Девід (110) путін володимир (23761) росія (64935)


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Топ коментарі
+6
Надо давать Ху#лу кизды всем миром, а не рассуждать, что будет, если не давать.
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03.05.2024 16:56
+5
Вуйку Кемерон - у разі поразки України Путлєр зверне увагу зразу на Велику Британію. Згадані тобою Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія у разі поразки України просто вибухнуть зсередини московитським бидлом.
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03.05.2024 16:58
+3
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03.05.2024 16:54
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03.05.2024 16:54 Відповісти
Надо давать Ху#лу кизды всем миром, а не рассуждать, что будет, если не давать.
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03.05.2024 16:56 Відповісти
Заходу потрібно менше слів,а більше снарядів і ракет надавати Україні,і негайно
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03.05.2024 17:52 Відповісти
Вуйку Кемерон - у разі поразки України Путлєр зверне увагу зразу на Велику Британію. Згадані тобою Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія у разі поразки України просто вибухнуть зсередини московитським бидлом.
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03.05.2024 16:58 Відповісти
На Заході гадають, що у ***** не вистачить часу проковтнути східну Європу. Здохне скоріше. Оце і є їх план Б.
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03.05.2024 17:01 Відповісти
тупий план
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03.05.2024 23:50 Відповісти
Згоден ! У мене кращий план А - ракетний удар одночасно з усіх чотирьох боків по московії (зауральє не чіпать - китайцям багато роботи буде). І танкові колони на мацкву. До Великодня все скінчиться. Бо це наша християнська сакральна дата.
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04.05.2024 10:02 Відповісти
Поважаю Велику Британію...але цю небезпеку можно було зрозуміти , ще до 14 року ? Чи у ЄС була зацікавленність у цієї небезбеки , але ж для України . Коли зрозуміли, шо вітер посилюється зі сторони китаю , побачили проблему для Заходу ? Запізно вам всім розвиднялося
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03.05.2024 16:59 Відповісти
Трясця, та вже думати пізно. Треба негайно діяти, з учорашнього дня. Ваші навчання, коли солдати бігають на полі наче завтра рожати, вас не підготовляють до світової війни. Колонами треба заходити в Україну. Бо далі буде так, що по 2-3 піхотинця буде небезпечно !
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03.05.2024 17:00 Відповісти
Кемерон, а чого ж ти киздиш шо проти намірів Макрона надати допомогу Україні живою силою?
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03.05.2024 17:34 Відповісти
Хлопці, треба воювати НАТО з парашою на територіі України, звісно заважае зрадник зеленський з Опі так треба їх убирати та діяти, і мовчки як це робить ***** нічого не оголошувать а воювати , вже час настав бо українці виснажились а зеленський і К зрадники треба з цим щось робить і чим скоряш тим краще для Европи. вже настав час себе захіщати на теріторіі України невже це незрозуміло
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03.05.2024 18:52 Відповісти
Європа лише яйця лиже.Ті рішення і та зброя це капля в морі а розмов про небезпеку набагато більше.Якби Європа поставила 10% свого ресурсу зараз без соплів і зривання часу оркам прийшов би капець.Окрім розмов і подачок ми нічого не бачимо
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03.05.2024 19:06 Відповісти
Треба не сварити, а просити, всім народом, всією Україною.
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04.05.2024 10:03 Відповісти
 
 