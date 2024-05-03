Майбутнє, в якому Путін досягне успіху в Україні, буде дуже небезпечним для Європи, - Кемерон

Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться здобути перемогу у війні в Україні, Європа зіткнеться з великою небезпекою.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій. В одному з них Україна зможе витіснити російські війська зі своєї території та забезпечити справедливий мир.

За словами Кемерона, це є основою для процвітання Європи.

"Але майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - наголосив глава МЗС Британії.

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Він зауважив, що Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія й Естонія, будуть стурбовані тим, що очільник Кремля може звернути на них увагу у разі поразки України.

"Я думаю, що ми знаходимося на абсолютно критичному переломному етапі у світових питаннях", - додав Кемерон.