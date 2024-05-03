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Росія збільшила витрати на війну: оборонний бюджет вже сягнув 25% усіх витрат, - директорка Нацрозвідки США Гейнс

Евріл Гейнс

"Параноїдальний страх" президента Росії Володимира Путіна нібито наміру Заходу "обмежити владу Росії" привів його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію. Зараз оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Вона зазначила, що усі дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному, утім рішення самого Путіна прискорили "події, яких він намагався уникнути", зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

"Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії", - каже Гейнс.

Гейнс також додала, що стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними. Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії.

"Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію", - сказала Гейнс.

Ніхто не хоче вторгатися в Росію, - американські сенатори

Американські законодавці на слуханнях цікавилися тим, що можуть зробити західні країни, щоб заспокоїти страхи російського президента.

"Як нам переконати Путіна, що НАТО не є агресивним утворенням? І що ми не збираємося вдиратися в Росію", - запитав у головної розвідниці сенатор Ангус Кінг.

Він додав, що російські спецслужби за своєю суттю є параноїдальною організацією, адже вважають що Захід хоче їх захопити. При цьому Кінг нагадав, що Путін вийшов із КДБ.

Американський сенатор наголосив, що ніхто не хоче вдиратися в Росію чи іншим чином порушити її суверенітет, а США та союзники хочуть захистити кордони Європи такими, якими вони існували з часів війни.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Гейнс вважає, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський диктатор Путін не зупиниться в Україні, він не полишає спроб об’єднати колишні радянські держави, - сенатор Рід

Автор: 

НАТО (6424) путін володимир (23761) США (22525)


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Топ коментарі
+11
Не правильно ця директорка "свистить" .Через ПАРАНОЇДАЛЬНИЙ СТРАХ США І НАТО ПЕРЕД КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ- УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ БУТИ В НАТО, ЗГІДНО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З КУЙЛОМ,ЩО ДАЄ ЙОМУ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗНАКАЗАННО ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ , І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД...
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03.05.2024 09:42
+8
Щоб "заспокоїти" роzzійского президента потрібно ввести повне торгове ембарго. Інакше не буде.
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03.05.2024 09:37
+8
Це ще питання в кого перед ким "параноїдальний страх".
Може у Шольца з його таурасами, чи в Макрона з його маніакальним бажанням поздвонити куйлу, чи в Саллівана, який опікується кацапськими НПЗ...
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03.05.2024 09:41
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Щоб "заспокоїти" роzzійского президента потрібно ввести повне торгове ембарго. Інакше не буде.
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03.05.2024 09:37 Відповісти
А для заходу ''аби не ескалація'' це що хоробрість?
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03.05.2024 09:38 Відповісти
Які вони якісь інфантильно дебільні! Щось там ляпають нібито ми не плануємо нападати на росію,іншу маячню.Невже не зрозуміло що ця нечисть просто лякає своє стадо?Щоб боялись і ненавиділи все західне???Щоб легко йшли на війну проти Заходу,в широкому розумінні цього слова??
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03.05.2024 11:21 Відповісти
It serves them right !
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03.05.2024 09:38 Відповісти
Окурок.
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03.05.2024 09:39 Відповісти
Це ще питання в кого перед ким "параноїдальний страх".
Може у Шольца з його таурасами, чи в Макрона з його маніакальним бажанням поздвонити куйлу, чи в Саллівана, який опікується кацапськими НПЗ...
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03.05.2024 09:41 Відповісти
Не правильно ця директорка "свистить" .Через ПАРАНОЇДАЛЬНИЙ СТРАХ США І НАТО ПЕРЕД КУЙЛОМ ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ- УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ БУТИ В НАТО, ЗГІДНО ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З КУЙЛОМ,ЩО ДАЄ ЙОМУ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗНАКАЗАННО ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ , І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД...
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03.05.2024 09:42 Відповісти
Страху нема що у Заходу,що у путіна.Зато є договорняк.
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03.05.2024 10:31 Відповісти
Страх Окурка перед НАТО - це дипломатична ширма для окупації України.

Американці всерйоз обговорюють цю дурилку картонну?
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03.05.2024 09:42 Відповісти
Без Київа руйнується вся фейкова "тисячєлєтняя історія вєлікой россії"
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03.05.2024 09:48 Відповісти
Американці або реально тупі як вважав задорний або прикидаються і підігрують кремлівській пропаганді до поки ху*ло проводе геноцид Українців...
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03.05.2024 09:55 Відповісти
Скоріш, 2ге
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03.05.2024 10:11 Відповісти
Погано, що очільниця розвідки США живе у полоні фундаментальнох помилки. Не боїться пуцин Заходу. Радше навпаки. І саме відсутність страху спонукало його думати, що Захід слабкий і його можна знищити. Звідси і збільшення військових витрат, і агресивна риторика. А програма-мінімум - відновлення сирисири і контроль над Східною Європою. Якби пуцин боявся, він будував би укріплення на власних кордонах, а не атакував би сусідів.
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03.05.2024 09:55 Відповісти
Якби він вас боявся то останнє що робив би це збільшував трати на війну.
Він вас не боїться і зневажає, - цілком заслужено, - тому й бикує.

І це не дивно якщо подібну х-ню заявляє "директор контррозвідки" США...
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03.05.2024 10:02 Відповісти
Параноїдальний страх - на ранніх стадіях, у них - маячня величчі.
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03.05.2024 10:06 Відповісти
Макарон , введи войска !
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03.05.2024 10:31 Відповісти
Нет у этой твари никакого страху, это обычная ЫМПЕРСКАЯ политика москалей на продолжении столетий. Если бы он действительно боялся, то не начинал бы войну.
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03.05.2024 13:37 Відповісти
 
 