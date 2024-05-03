Росія збільшила витрати на війну: оборонний бюджет вже сягнув 25% усіх витрат, - директорка Нацрозвідки США Гейнс

"Параноїдальний страх" президента Росії Володимира Путіна нібито наміру Заходу "обмежити владу Росії" привів його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію. Зараз оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Вона зазначила, що усі дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному, утім рішення самого Путіна прискорили "події, яких він намагався уникнути", зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

"Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії", - каже Гейнс.

Гейнс також додала, що стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними. Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії.

"Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію", - сказала Гейнс.

Ніхто не хоче вторгатися в Росію, - американські сенатори

Американські законодавці на слуханнях цікавилися тим, що можуть зробити західні країни, щоб заспокоїти страхи російського президента.

"Як нам переконати Путіна, що НАТО не є агресивним утворенням? І що ми не збираємося вдиратися в Росію", - запитав у головної розвідниці сенатор Ангус Кінг.

Він додав, що російські спецслужби за своєю суттю є параноїдальною організацією, адже вважають що Захід хоче їх захопити. При цьому Кінг нагадав, що Путін вийшов із КДБ.

Американський сенатор наголосив, що ніхто не хоче вдиратися в Росію чи іншим чином порушити її суверенітет, а США та союзники хочуть захистити кордони Європи такими, якими вони існували з часів війни.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Гейнс вважає, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом.

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