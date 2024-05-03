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Новини Війна
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Російський диктатор Путін не зупиниться в Україні, він не полишає спроб об’єднати колишні радянські держави, - сенатор Рід

сенатор,рід

Голова  Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід наголосив, що якщо Володимира Путіна не зупинити в Україні, він піде далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Путін неодноразово говорив, що має намір, цитую, об’єднати колишні радянські держави. Це майже напевно включатиме прямий військовий конфлікт із країнами НАТО, що вимагатиме від Сполучених Штатів піддати наших власних чоловіків і жінок небезпеці", - заявив Рід.

Та додав, що Путіна треба зупинити як заради виживання України, так і заради безпеки всіх американців.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін планував стерти Україну з карти світу, щоб включити до складу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель про завершення війни в Україні: Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США

Автор: 

путін володимир (23761) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+7
Путін не "об"єднує" - він робить спроби "реколонізації" та відродження Російської імперії
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03.05.2024 09:08
+2
Важливо, щоб у США зрозуміли всі: Америку кремль теж бачить як свою колонію.
Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
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03.05.2024 09:14
+2
Томагавки должны работать по Уренгою уже сейчас.
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03.05.2024 09:28
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Путін не "об"єднує" - він робить спроби "реколонізації" та відродження Російської імперії
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03.05.2024 09:08 Відповісти
Важливо, щоб у США зрозуміли всі: Америку кремль теж бачить як свою колонію.
Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
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03.05.2024 09:14 Відповісти
🤡
при реальном столкновениии кацапов с сша без применения яо,то кацапню размажут авиацией за 1-2 недели,просто сотрут впк на том и все,если всратый кукурузник(серна) 1000 км пролетает до казани то страшно подумать о разных томагавках,просто проходной двор будет вот и все.
вундервафли оказались таким же говном как и практически все вооружения не считая кабов и ребов(и то кабы только для нас с нашей убогой авиейшн),что рашку ждет трипл пенетрейшн в столкновении с нато стало понятно еще в марте-апреле 2022. нато артой и мотолыгами с окопными войнами не воюет,русню просто с воздуха закидают и все на этом для кацапстана в плане войны и кончиться,никто флаги с кремля сдирать не будет и сухопутные операции проводить тоже может пару с-17 десант 82 ейрбор и скинут не более)
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03.05.2024 09:22 Відповісти
Томагавки должны работать по Уренгою уже сейчас.
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03.05.2024 09:28 Відповісти
Це саме так-но ета толька влажниє мєчти путлєра...
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03.05.2024 09:16 Відповісти
де США, а де Росія? Цікаво, допомогала би Росія Мексиці, якщо б її загарбувала США?
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03.05.2024 09:17 Відповісти
На карту подивись, уважно. поміж росіею та США 40 км.
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03.05.2024 09:22 Відповісти
Якщо США дадуть путіну зміцніти, то швидко дізнаються, що "АЛЯСКА НАША !"
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03.05.2024 09:33 Відповісти
це точно, бо росія зараз, то навіть не совок, зараз це об'єднання чекіістів, православних фашистів і капіталістів, тобто чекісти врахували всі свої колишні помилки і 'встают с кален'. Захід занадто розслаблений перед загрозою, хочеться вірити, що там роздупляться раніше, ніж путінська шобла розвалить всю Україну
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03.05.2024 09:54 Відповісти
усе починаетсяя з малого.
Апрельский аванс. Зачем США ослабили санкции против российских банков

В разрешении Минфина США говорится, что ограничения ослабляются исключительно для следующих операций:
• добыча, переработка, сжижение и транспортировка, снабжение энергоносителей любыми способами,
• покупка энергоресурсов, включая древесину и уран.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_aprelskij-avans-zachem-ssa-oslabili-sankcii-protiv-rossijskih-bankov/1179702#:~:text=30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202024%20%D0%B3.,%2C%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%22.
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03.05.2024 09:57 Відповісти
Забув ще про країни ,,Варшавського договору"! рашка відверто казала що нато має збирати ,,манатки" і відкачуватись до кордонів 91 року,а то вони дійдуть до Берліну!
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03.05.2024 09:53 Відповісти
а по итогу на 20 км двигаються на бамбасе за полгода и обнуляют технику под крынками помойму разведчики нато обосрались насмотревшись кацапских мультиков о величии,а по факту оказалась та же мясная армия,но щоки они конечно мастаки надувать)
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03.05.2024 10:48 Відповісти
 
 