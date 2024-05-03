Російський диктатор Путін не зупиниться в Україні, він не полишає спроб об’єднати колишні радянські держави, - сенатор Рід
Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід наголосив, що якщо Володимира Путіна не зупинити в Україні, він піде далі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Путін неодноразово говорив, що має намір, цитую, об’єднати колишні радянські держави. Це майже напевно включатиме прямий військовий конфлікт із країнами НАТО, що вимагатиме від Сполучених Штатів піддати наших власних чоловіків і жінок небезпеці", - заявив Рід.
Та додав, що Путіна треба зупинити як заради виживання України, так і заради безпеки всіх американців.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін планував стерти Україну з карти світу, щоб включити до складу РФ.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
показати весь коментар03.05.2024 09:08
+2 Colt
показати весь коментар03.05.2024 09:14
+2 Colt
показати весь коментар03.05.2024 09:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
при реальном столкновениии кацапов с сша без применения яо,то кацапню размажут авиацией за 1-2 недели,просто сотрут впк на том и все,если всратый кукурузник(серна) 1000 км пролетает до казани то страшно подумать о разных томагавках,просто проходной двор будет вот и все.
вундервафли оказались таким же говном как и практически все вооружения не считая кабов и ребов(и то кабы только для нас с нашей убогой авиейшн),что рашку ждет трипл пенетрейшн в столкновении с нато стало понятно еще в марте-апреле 2022. нато артой и мотолыгами с окопными войнами не воюет,русню просто с воздуха закидают и все на этом для кацапстана в плане войны и кончиться,никто флаги с кремля сдирать не будет и сухопутные операции проводить тоже может пару с-17 десант 82 ейрбор и скинут не более)
Апрельский аванс. Зачем США ослабили санкции против российских банков
В разрешении Минфина США говорится, что ограничения ослабляются исключительно для следующих операций:
• добыча, переработка, сжижение и транспортировка, снабжение энергоносителей любыми способами,
• покупка энергоресурсов, включая древесину и уран.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_aprelskij-avans-zachem-ssa-oslabili-sankcii-protiv-rossijskih-bankov/1179702#:~:text=30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202024%20%D0%B3.,%2C%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%22.