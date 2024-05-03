Російський диктатор Путін не зупиниться в Україні, він не полишає спроб об’єднати колишні радянські держави, - сенатор Рід

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід наголосив, що якщо Володимира Путіна не зупинити в Україні, він піде далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Путін неодноразово говорив, що має намір, цитую, об’єднати колишні радянські держави. Це майже напевно включатиме прямий військовий конфлікт із країнами НАТО, що вимагатиме від Сполучених Штатів піддати наших власних чоловіків і жінок небезпеці", - заявив Рід.

Та додав, що Путіна треба зупинити як заради виживання України, так і заради безпеки всіх американців.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін планував стерти Україну з карти світу, щоб включити до складу РФ.

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