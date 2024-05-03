Российский диктатор Путин не остановится в Украине, он не оставляет попыток объединить бывшие советские государства, - сенатор Рид

Председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид подчеркнул, что если Владимира Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Путин неоднократно говорил, что намерен, цитирую, объединить бывшие советские государства. Это почти наверняка будет включать прямой военный конфликт со странами НАТО, что вынудит Соединенные Штаты подвергнуть опасности наших мужчин и женщин", - заявил Рид.

И добавил, что Путина надо остановить как ради выживания Украины, так и ради безопасности всех американцев.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин планировал стереть Украину с карты мира, чтобы включить в состав РФ. Сейчас эти планы провалились.

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