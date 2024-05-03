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Новости Война
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Российский диктатор Путин не остановится в Украине, он не оставляет попыток объединить бывшие советские государства, - сенатор Рид

сенатор,рід

Председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид подчеркнул, что если Владимира Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Путин неоднократно говорил, что намерен, цитирую, объединить бывшие советские государства. Это почти наверняка будет включать прямой военный конфликт со странами НАТО, что вынудит Соединенные Штаты подвергнуть опасности наших мужчин и женщин", - заявил Рид.

И добавил, что Путина надо остановить как ради выживания Украины, так и ради безопасности всех американцев.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин планировал стереть Украину с карты мира, чтобы включить в состав РФ. Сейчас эти планы провалились.

Также читайте: План Путина стереть Украину с карты мира провалился, - Блинкен

Автор: 

путин владимир (31214) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+7
Путін не "об"єднує" - він робить спроби "реколонізації" та відродження Російської імперії
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03.05.2024 09:08
+2
Важливо, щоб у США зрозуміли всі: Америку кремль теж бачить як свою колонію.
Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
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03.05.2024 09:14
+2
Томагавки должны работать по Уренгою уже сейчас.
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03.05.2024 09:28
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Путін не "об"єднує" - він робить спроби "реколонізації" та відродження Російської імперії
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03.05.2024 09:08 Ответить
Важливо, щоб у США зрозуміли всі: Америку кремль теж бачить як свою колонію.
Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
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03.05.2024 09:14 Ответить
🤡
при реальном столкновениии кацапов с сша без применения яо,то кацапню размажут авиацией за 1-2 недели,просто сотрут впк на том и все,если всратый кукурузник(серна) 1000 км пролетает до казани то страшно подумать о разных томагавках,просто проходной двор будет вот и все.
вундервафли оказались таким же говном как и практически все вооружения не считая кабов и ребов(и то кабы только для нас с нашей убогой авиейшн),что рашку ждет трипл пенетрейшн в столкновении с нато стало понятно еще в марте-апреле 2022. нато артой и мотолыгами с окопными войнами не воюет,русню просто с воздуха закидают и все на этом для кацапстана в плане войны и кончиться,никто флаги с кремля сдирать не будет и сухопутные операции проводить тоже может пару с-17 десант 82 ейрбор и скинут не более)
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03.05.2024 09:22 Ответить
Томагавки должны работать по Уренгою уже сейчас.
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03.05.2024 09:28 Ответить
Це саме так-но ета толька влажниє мєчти путлєра...
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03.05.2024 09:16 Ответить
де США, а де Росія? Цікаво, допомогала би Росія Мексиці, якщо б її загарбувала США?
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03.05.2024 09:17 Ответить
На карту подивись, уважно. поміж росіею та США 40 км.
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03.05.2024 09:22 Ответить
Якщо США дадуть путіну зміцніти, то швидко дізнаються, що "АЛЯСКА НАША !"
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03.05.2024 09:33 Ответить
це точно, бо росія зараз, то навіть не совок, зараз це об'єднання чекіістів, православних фашистів і капіталістів, тобто чекісти врахували всі свої колишні помилки і 'встают с кален'. Захід занадто розслаблений перед загрозою, хочеться вірити, що там роздупляться раніше, ніж путінська шобла розвалить всю Україну
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03.05.2024 09:54 Ответить
усе починаетсяя з малого.
Апрельский аванс. Зачем США ослабили санкции против российских банков

В разрешении Минфина США говорится, что ограничения ослабляются исключительно для следующих операций:
• добыча, переработка, сжижение и транспортировка, снабжение энергоносителей любыми способами,
• покупка энергоресурсов, включая древесину и уран.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_aprelskij-avans-zachem-ssa-oslabili-sankcii-protiv-rossijskih-bankov/1179702#:~:text=30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202024%20%D0%B3.,%2C%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%22.
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03.05.2024 09:57 Ответить
Забув ще про країни ,,Варшавського договору"! рашка відверто казала що нато має збирати ,,манатки" і відкачуватись до кордонів 91 року,а то вони дійдуть до Берліну!
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03.05.2024 09:53 Ответить
а по итогу на 20 км двигаються на бамбасе за полгода и обнуляют технику под крынками помойму разведчики нато обосрались насмотревшись кацапских мультиков о величии,а по факту оказалась та же мясная армия,но щоки они конечно мастаки надувать)
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03.05.2024 10:48 Ответить
 
 