Российский диктатор Путин не остановится в Украине, он не оставляет попыток объединить бывшие советские государства, - сенатор Рид
Председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид подчеркнул, что если Владимира Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Путин неоднократно говорил, что намерен, цитирую, объединить бывшие советские государства. Это почти наверняка будет включать прямой военный конфликт со странами НАТО, что вынудит Соединенные Штаты подвергнуть опасности наших мужчин и женщин", - заявил Рид.
И добавил, что Путина надо остановить как ради выживания Украины, так и ради безопасности всех американцев.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин планировал стереть Украину с карты мира, чтобы включить в состав РФ. Сейчас эти планы провалились.
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Океан великий, але не врятує, якщо дати путіну зміцніти.
при реальном столкновениии кацапов с сша без применения яо,то кацапню размажут авиацией за 1-2 недели,просто сотрут впк на том и все,если всратый кукурузник(серна) 1000 км пролетает до казани то страшно подумать о разных томагавках,просто проходной двор будет вот и все.
вундервафли оказались таким же говном как и практически все вооружения не считая кабов и ребов(и то кабы только для нас с нашей убогой авиейшн),что рашку ждет трипл пенетрейшн в столкновении с нато стало понятно еще в марте-апреле 2022. нато артой и мотолыгами с окопными войнами не воюет,русню просто с воздуха закидают и все на этом для кацапстана в плане войны и кончиться,никто флаги с кремля сдирать не будет и сухопутные операции проводить тоже может пару с-17 десант 82 ейрбор и скинут не более)
Апрельский аванс. Зачем США ослабили санкции против российских банков
В разрешении Минфина США говорится, что ограничения ослабляются исключительно для следующих операций:
• добыча, переработка, сжижение и транспортировка, снабжение энергоносителей любыми способами,
• покупка энергоресурсов, включая древесину и уран.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_aprelskij-avans-zachem-ssa-oslabili-sankcii-protiv-rossijskih-bankov/1179702#:~:text=30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202024%20%D0%B3.,%2C%20%22%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%22%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%22.