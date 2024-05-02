Війна РФ в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, - директорка Нацрозвідки США Гейнс
Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом.
Передає її слова Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Дедалі більш агресивна тактика Путіна проти України, зокрема удари по українській енергетичній інфраструктурі, спрямована на те, щоб переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для неї і не запропонує вірогідного шляху до перемоги", - зазначила Гейнс.
За її словами, Путін бачить, що внутрішні й міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде наполягати на агресивній тактиці в Україні.
"Ця агресивна тактика, ймовірно, триватиме, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - резюмувала директорка Нацрозвідки США.
Раніше повідомлялось, що в Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином.
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https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
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у 2022 вони прогнозували поразку України протягом 72 годин…
Якщо вони помилились одно разу, то це говорить про те що це може бути з будь яким « прогнозом».
От що. Не більше. Ні меньше.
навіщо сіяти паніку?
ми всі готуємось до шашликів на 9 мая!
1. не США винні що ху&ло напало.
2. у нападі винен ху&ло та йогоорки. А не Україна.
3. Виправдань ху&лу нема. Та не буде, деб його не судили- чі в Гаазі, чі в Нюренберзі.
На рф проблема не сам путін, а колективний путін якого за багато років вивели кремлівські селекціонери за допомогою пропаганди та псевдо цінностей таких як манія величи та про особий шлях "русских" яких все одно ніхто не зрозуміє це їм постійно вбивають з дитячого садочка.Але не все так просто, їх вождю кожного тижня приносять свіжі опитування з "глибинного наріду" зондують настрої ,так ось якщо з "водкой" проблем нема то з бензином є проблеми нарід там звик до дешевого пального а зараз вже стоїть питання про його нетто імпорт до рф та відчутне підвищення цін через дефіцит, відправив кремль переговорників відразу в кілька країн снд якщо з Казахстаном виникли деякі проблеми то з Білорусью нібито домовилися .
Катерина Іванівна бігла на трамвай, що стояв на зупинці.
"Не встигла" - подумав водій трамваю, закривши двері перед носом Катерини Іванівни.
Якщо США кажуть, що війна буде довго, то це означає, що допомога буде з піпєточки.
1000 Томагавків винесуть усю промисловість Кацапстану і війна на цьому закінчиться, бо кацкпи почнуть їздити знов на конях.
Бо лопата проти танку не катить
А який в тебе аналіз, "поверхностний" чи якийсь іншій - не знаю, не спеціаліст