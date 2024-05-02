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Новини Війна
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Війна РФ в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, - директорка Нацрозвідки США Гейнс

Розвідка США: війна не закінчиться найближчим часом

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом.

Передає її слова Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Дедалі більш агресивна тактика Путіна проти України, зокрема удари по українській енергетичній інфраструктурі, спрямована на те, щоб переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для неї і не запропонує вірогідного шляху до перемоги", - зазначила Гейнс.

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За її словами, Путін бачить, що внутрішні й міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде наполягати на агресивній тактиці в Україні.

"Ця агресивна тактика, ймовірно, триватиме, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - резюмувала директорка Нацрозвідки США.

Раніше повідомлялось, що в Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином.

Автор: 

США (22525) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+9
БО зе! наприклад не може закінчити те, що вже закінчене:
https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
.
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02.05.2024 19:05
+9
Трохи дивно чути це від представниці держави, від якої фактично залежить, як довго триватиме ця війна... може не пряма, але проста залежність: більше доброго озброєння - менший період...
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02.05.2024 19:20
+6
Штаты, типа, "виноваты" в том, что Ху#ло (полномасштабно) напало. А как же ему было не напасть, когда в течение последних 3-х лет всё внутри Украины готовилось к захвату Украины?
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02.05.2024 19:17
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БО зе! наприклад не може закінчити те, що вже закінчене:
https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
.
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02.05.2024 19:05 Відповісти
Бидон дальше держит эту "никчему".
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02.05.2024 19:13 Відповісти
При всій повазі до розвідки США-

у 2022 вони прогнозували поразку України протягом 72 годин…
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02.05.2024 19:26 Відповісти
А тепер не можуть спрогнозувати найближчу дивовижну перемогу, чи що?
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02.05.2024 19:31 Відповісти
Що?

Якщо вони помилились одно разу, то це говорить про те що це може бути з будь яким « прогнозом».

От що. Не більше. Ні меньше.
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02.05.2024 21:09 Відповісти
навіщо оці амерікоси, розхитують ситуацію?
навіщо сіяти паніку?
ми всі готуємось до шашликів на 9 мая!
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02.05.2024 19:16 Відповісти
Штаты, типа, "виноваты" в том, что Ху#ло (полномасштабно) напало. А как же ему было не напасть, когда в течение последних 3-х лет всё внутри Украины готовилось к захвату Украины?
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02.05.2024 19:17 Відповісти
Кобзон, де логіка?

1. не США винні що ху&ло напало.

2. у нападі винен ху&ло та йогоорки. А не Україна.

3. Виправдань ху&лу нема. Та не буде, деб його не судили- чі в Гаазі, чі в Нюренберзі.
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02.05.2024 21:46 Відповісти
Никто Ху#ло не оправдывает. Оно напало ещё 20 февраля 2014-го, но только зелёные уйобки начиная с 2019-го убедили Ху#ло в том, что оно теперь возьмёт Украину голыми руками. Они легли и ножки пошире раздвинули. Вот в чём логика, если с 1-го раза непонятно.
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02.05.2024 22:10 Відповісти
Повністью згоден.А після Омана відчинив двері навстіж для вторгнення рф.
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03.05.2024 13:13 Відповісти
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02.05.2024 22:29 Відповісти
Як перемогти рф? Так звучить смішно,але заберіть у рф бензин і вона захлинеться нафтою)
На рф проблема не сам путін, а колективний путін якого за багато років вивели кремлівські селекціонери за допомогою пропаганди та псевдо цінностей таких як манія величи та про особий шлях "русских" яких все одно ніхто не зрозуміє це їм постійно вбивають з дитячого садочка.Але не все так просто, їх вождю кожного тижня приносять свіжі опитування з "глибинного наріду" зондують настрої ,так ось якщо з "водкой" проблем нема то з бензином є проблеми нарід там звик до дешевого пального а зараз вже стоїть питання про його нетто імпорт до рф та відчутне підвищення цін через дефіцит, відправив кремль переговорників відразу в кілька країн снд якщо з Казахстаном виникли деякі проблеми то з Білорусью нібито домовилися .
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02.05.2024 19:18 Відповісти
"Ціни на дизельне паливо для російських споживачів стрімко зросли, збільшившись майже на 10% лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки все більше заводів змушені призупиняти виробництво.Виступаючи перед місцевими ЗМІ цього тижня, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, сказав, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом - і країні, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусі. Атаки безпілотників призвели до немислимого" - у Росії закінчується бензин, https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-diesel-prices-skyrocket-ukraine-war-drone-strikes-oil-refineries/ пише Politico.
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02.05.2024 19:24 Відповісти
Трохи дивно чути це від представниці держави, від якої фактично залежить, як довго триватиме ця війна... може не пряма, але проста залежність: більше доброго озброєння - менший період...
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02.05.2024 19:20 Відповісти
все вірно - але ж цілі інші...
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02.05.2024 21:30 Відповісти
Та ми вже це давно зрозуміли, незвертаючи уваги на оптимістичні заяви будановподібних!
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02.05.2024 19:33 Відповісти
Є такий старий анекдот.
Катерина Іванівна бігла на трамвай, що стояв на зупинці.
"Не встигла" - подумав водій трамваю, закривши двері перед носом Катерини Іванівни.
Якщо США кажуть, що війна буде довго, то це означає, що допомога буде з піпєточки.
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02.05.2024 19:41 Відповісти
А не треба гадати ,чи закінчиться, чи ні. Дайте томагавки без обмежень цілей ,тоді й побачимо . Уявляю удар по масквє і 10 мільйоннипй драп із бєлакаменной.
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02.05.2024 19:50 Відповісти
Что бы закончить войну, надо что бы Украине дали как минимум Томагавки
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02.05.2024 19:51 Відповісти
100%. О, побачив один нормальний допис.
1000 Томагавків винесуть усю промисловість Кацапстану і війна на цьому закінчиться, бо кацкпи почнуть їздити знов на конях.
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02.05.2024 20:10 Відповісти
Але ж не дадуть... Тому треба виробляти своє
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03.05.2024 00:29 Відповісти
Росія с 1996р. почала здійснювати свій план-поставити Україну в залежність от рф.А далі пішла знищеннувати Україну.З війною до нас безумовно прийшла рф,а двері для неї відчинив Зеленський. Х...ло відразу цим і скористався.Обставини зараз такі,що війна,ймовірно,буде тривалою.
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02.05.2024 20:11 Відповісти
Якщо будуть давати зброю по чайній ложці, то звісно, буде тривалою.
Бо лопата проти танку не катить
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02.05.2024 20:24 Відповісти
Ця мадам постійно віщує тези про х......ферштейн. Як її старші колеги Саллівон і Бернс. Вона біля них як иісіс Попінс біля Гнусавого поца.
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02.05.2024 20:39 Відповісти
Это поверхностный анализ.Оружия безусловно Украине крайне необходимо.Но сроки окончания войны не только от этого зависят.
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02.05.2024 21:05 Відповісти
Вова, якщо зброї буде достатньо щоб перемагати Кацапію- буде і кінець війни.

А який в тебе аналіз, "поверхностний" чи якийсь іншій - не знаю, не спеціаліст
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03.05.2024 11:21 Відповісти
Говоришь что ты не специалист,а вывод делаешь,причём категорический!!!.В отличии от тебя не знаю, когда будет конец войны.Война с кацапнёй длилась с 1918 по 1991 и с 1996 и по сей день.Война чаще шла без применения оружия.Наверное мы по разному понимаем слово ПЕРЕМОГА. Андрей,твои эмоции поддерживаю,но этим мы росиян не переможим.Для меня полная победа над фашизмом наступила не в 1945 и подписанием о капитуляции. а только после подписания Хельсинских соглашений .Перемога над рашизмом не заключается выходом на границы 1991г.,прекращением вооружённых соприкосновений,истреблением росиян и захватом территорий рф. и т.п.Андрей давай без панибратства,какой я тебе Вова.И если ты хочешь серьёзного общения,то анализы оставь при себе.
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03.05.2024 13:00 Відповісти
Війна закінчиться за лічені дні коли в окопи підуть воювати депутати, можновладці, судді та прокурори.
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02.05.2024 21:45 Відповісти
Що за кацапський термін "війна в Україні"? Війна йде не тільки на території України, але і на території рф також. Застосовуючи цей термін, ви виводите ********* за дужки. Це "російсько-українська війна" і саме так її потрібно називати.
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02.05.2024 23:53 Відповісти
оон воліє це стидливо називати конфліктом
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03.05.2024 00:06 Відповісти
О боже, у мене iнфаркт-мiкарда розгулявся! Що я скажу мамi?
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03.05.2024 00:21 Відповісти
 
 