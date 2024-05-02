Війна РФ в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, - директорка Нацрозвідки США Гейнс

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом.

Передає її слова Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Дедалі більш агресивна тактика Путіна проти України, зокрема удари по українській енергетичній інфраструктурі, спрямована на те, щоб переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для неї і не запропонує вірогідного шляху до перемоги", - зазначила Гейнс.

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За її словами, Путін бачить, що внутрішні й міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде наполягати на агресивній тактиці в Україні.

"Ця агресивна тактика, ймовірно, триватиме, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - резюмувала директорка Нацрозвідки США.

Раніше повідомлялось, що в Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином.