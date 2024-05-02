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Армія РФ використовує хлорпікрин. У Держдепі США підтвердили застосування забороненої хімічної зброї

Росія використовує хлорпікрин

У Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином. Його ж використовують в Росії для розгону заворушень.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

"Відповідно до Закону про заборону хімічної зброї, Державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну речовину хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У Держдепі додають, що використання хлорпікрину є не поодиноким випадком. Ймовірно, зазначають в американському відомстві, російські війська прагнуть витіснити ЗСУ з їх укріплених  позицій і таким чином досягти тактичних переваг. 

Також у США нагадали про отруєння Олексія Навального та Сергія й Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Спираючись на це, у Держдепі оголосили про санкції щодо військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ, російського Науково-дослідного інституту прикладної акустики та 48 Центрального науково-дослідного інституту російського міноборони. Ці відомства займаються розробкою хімічної зброї. Крім того, у санкційний список потрапили 4 компанії,  що причетні до програми хімічної зброї РФ.

Що таке хлорпікрин?

Хлорпікрин – це сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни  та накопичували під час Другої світової війни, війська СРСР застосовували його в Афганістані. Він також відомий під назвою нітрохлороформ. Має різкий запах. У високих концентраціях дуже отруйний та належить до IІ класу небезпеки.

Хлорпікрин використовували в радянській газовій гранаті К-51, розробленій наприкінці 1970-х років для розгону демонстрантів та ураження противників під час бойових дій. Вона має герметичний пластиковий корпус із металевим дном. Детонація відбувається завдяки запальному запалу, після початку горіння спеціальна речовина всередині гранати розширюється, вибиває дно, і в результаті розпилюється хмара отруйної речовини. Площа дії становить до 400 кв. м.

При контакті хлорпікрин викликає:

  • сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів;
  • рясну сльозотечу;
  • м'язові конвульсії;
  • ураження шкіри;
  • блювання та біль у шлунку;
  • втрату свідомості.

Симптоми виникають раптово та швидко позбавляють солдатів боєздатності, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хімікат отруює воду та їжу.

Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники регулярно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - The Telegraph

Автор: 

Держдепартамент США (1613) росія (64926) хімічна зброя (345)


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Топ коментарі
+28
Схоже, що навіть якщо рассія застосує тактичну ядерну зброю, реакція світу буде не набагато ефективнішою. І не зрозуміло, чи це всі наскрізь корумповані, чи бояться чи просто не розуміють, що відбувається і які будуть наслідки
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02.05.2024 06:59
+27
А далі - Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни, тому дихаємо на повну та йдем вперед з широко відкритими очима, періодично молячись преподобному Занепокоєнню та святим Санкціям...
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02.05.2024 06:42
+26
І далі що? Язики в дупи свої засунуть щоб не ескаліровать?
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02.05.2024 06:30
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І далі що? Язики в дупи свої засунуть щоб не ескаліровать?
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02.05.2024 06:30 Відповісти
А далі - Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни, тому дихаємо на повну та йдем вперед з широко відкритими очима, періодично молячись преподобному Занепокоєнню та святим Санкціям...
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02.05.2024 06:42 Відповісти
У тебе є конструктивні пропозиції? Чи - "просто потриндіть"?
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02.05.2024 06:50 Відповісти
"Просто потриндіть". Ще є питання?
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02.05.2024 07:04 Відповісти
Ясно! Питань більше немає!
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02.05.2024 07:14 Відповісти
Ви ж знаєте,що це майданчик не для конструктиву. Всі ми тут так чи інакше "триндим" в 99.9% випадків.
P.S. Вибачайте, якщо тон моєї відповіді був занадто різким.
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02.05.2024 07:35 Відповісти
Я себе до 99,9 % не причисляю...
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02.05.2024 08:20 Відповісти
Тобто до твоїх коментарів на Цензорі "найверховніший головновнокомандуючий" дослухається , а той що понижче , користуючись ними, планує ведення бойових дій ? Чи може завдяки твоїм коментарям нові види зброї почали виготовляти , чи хоча б поставки заходу збільшилися ? (( Можеш себе зараховувати до якого бажаєш відсотка , суть не змінюється , все вірно людина написала .
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02.05.2024 21:48 Відповісти
"Людина" може писать що-завгодно Суть від того не зміниться А я просто "констатую факт" чергового порушення Росією підписаних нею конвенцій та "пусте *************" коментатора що натякає на пропозицію застосування нами хімічної зброї у відповідь (якої у нас навіть немає)
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02.05.2024 22:18 Відповісти
Де конкретно був натяк на застосування нами ХЗ ? "Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни " - оце ? (( Ну так я скажу трішки інше - наших полонених кацапи до смерті у полоні доводять , а ми кацапам , які вчора проти ЗСУ хімзброю застосовували і голови відрізали , зубки лікуємо за західними стандартами і телефончик даємо регулярно додому дзвонити . Чомусь зеки українські в українських колоніях , позбавлені привілеїв ,які кацапські убивці мають , цього константувати бажання не маєш ? ((
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02.05.2024 22:34 Відповісти
Твої пропозиції?
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02.05.2024 22:51 Відповісти
Переоціни свою належність , не думай що Бога за бороду ухопив , на жаль , ти такий як і всі .... таке буває , це не страшно , з цим живуть . Щодо 0.01 %, куди ти себе зарахував ,то це ті, хто коментарі на Цензорі не читає ((
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02.05.2024 23:05 Відповісти
Там по ходу завищене ЧСВ, яке заважає об'єктивно оцінювати як реальність навколо так і власне місце в тій реальності.
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02.05.2024 23:28 Відповісти
Люди з обмеженим інтелектом переважно відчувають неприязнь до тих хто їх переважає за своїм кругозором Це їм надає власної "значущості" та тішить їх самолюбство
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03.05.2024 02:37 Відповісти
О, то ми тут маємо справу з особою у якої IQ 230 (( Вітаю гіннесівського переможця
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03.05.2024 09:53 Відповісти
"Май" - що хочеш! Це - твоя проблема!
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03.05.2024 09:59 Відповісти
Не треба мені розповідати про ваші проблеми, відхилення та недооціненість, нешановний альфа-копрофаг. Я вам не зоопсихолог.
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03.05.2024 16:21 Відповісти
У мене проблем , на відміну від вас , немає . Позбавтеся власного комплексу неповноцінності замість затикати рота іншим,коли вас писком тицяють у ваш ідіотизм, і буде вам щастя
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03.05.2024 16:24 Відповісти
Стадія заперечення, копрофагу?
Не співчуваю.
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03.05.2024 16:37 Відповісти
Та простіше все - прости ви- гуано , при цьому таке смердюче, що навіть не займав , а сморід не припиняється ((
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03.05.2024 23:04 Відповісти
Йой гімноїду, ви навіть не пам'ятаєте що це ви до мене вчепилися, це ж вас ніяк не відпускає ваш комплекс меншовартості.
Просто відв'янте, жалюгідне.
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03.05.2024 23:14 Відповісти
Пане гуано , не я видалив коментар про посягання на "святого" ярія і хто ми є коли на ту "святість " посягаємося . Тож засохни , менше смердітимеш ))
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03.05.2024 23:23 Відповісти
Гімноїде, вам копрофагам усюди мариться те ваше улюблене лайно.
Відкрию вам таємницю: через комп'ютер ніякий смердьож не передається. Якщо вам там щось смердить, то це саме ви (тоді спробуйте помитися), чи - вам як гімноїду той смердьож мариться.
Співчуття від мене де дочекаєтеся.
Відв'янте, юродиве.
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03.05.2024 23:32 Відповісти
Правду кажуть : " Не займай гуано - не смердітиме " .... Бувай , гуано ))
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03.05.2024 23:54 Відповісти
Я й бачу як моя розмова з Холодним вас зачепила, гімноїде, особливо - про ображенок яки бігають за ним та гавкають. Ви ще й вночі продовжуєте скиглити з за вашої психічної травми.
Не співчуваю.
Тьху, гидота.
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04.05.2024 00:12 Відповісти
гуано , я ж написав - не смерди
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04.05.2024 00:42 Відповісти
Йой, , після вашого допису ви здалися мені досить притомною людиною, але - після ваших свіжих вподобайок гімноїду що не здатний зупинитися у свому хворобливому гімноїдстві - я зрозумів що помилився...
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04.05.2024 12:01 Відповісти
Кожен військовий на передку повинен бути оснащений протигазом.
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02.05.2024 07:28 Відповісти
А хто сказав що вони ними не оснащені?
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02.05.2024 07:32 Відповісти
Конструктивные пропозиции - Оружие. Много оружия и БП и закрыть небо над Украиной. И настоящие санкции. Конструктивно?
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02.05.2024 10:38 Відповісти
Ну так "починай"!
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02.05.2024 10:44 Відповісти
"Конструктивні пропозиції" прописані в Святому письмі: око за око, зуб за зуб (хімічну зброю створити значно простіше та набагато швидше, ніж ядерну; і це технологічно доступно набагато менш науково і промислово розвинутим країнам, ніж Україна).
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02.05.2024 16:37 Відповісти
Ті що прийшли після квітня 2019 на "Цензор" - підлягають детальному контролю - на предмет психічної адекватності! Багато "хочпоржатєлєй" набігло І "заробітчан"!
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02.05.2024 19:17 Відповісти
Ну ти прямо булгаковський швондер ((
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03.05.2024 10:20 Відповісти
У нас з тобою єдиний тип спілкування -
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03.05.2024 02:39 Відповісти
.... та залишаємо Архангельске
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02.05.2024 09:14 Відповісти
Санкції щодо військ хімічного,радіаційного та біологічного захисту парашки-це потужно.🤡
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02.05.2024 06:47 Відповісти
Схоже, що навіть якщо рассія застосує тактичну ядерну зброю, реакція світу буде не набагато ефективнішою. І не зрозуміло, чи це всі наскрізь корумповані, чи бояться чи просто не розуміють, що відбувається і які будуть наслідки
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02.05.2024 06:59 Відповісти
все разом
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02.05.2024 07:35 Відповісти
Накладуть санкції на інститут Курчатова і ядерні війська рф🤦‍♂️. І звичайно видадуть надпотужні занепокоєння і стурбованості
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02.05.2024 12:51 Відповісти
Абаму викликайте! Той порішає...
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02.05.2024 07:12 Відповісти
Обама інспектував знищення хімзброї в Україні ..
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02.05.2024 07:16 Відповісти
Абаму дозволив передачу хімічної зброї Сирії до параші і за це отримав Нобеля. Ну геній же!
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02.05.2024 07:23 Відповісти
В совковій армії хлорпікрин використовували для перевірки протигазів.
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02.05.2024 07:22 Відповісти
Було таке..я їм навіть потруїв обкомівських комуністиць...в 90-році вони приїхали на склад подивитись як готується під інспекцію США склади хімічних бп.. і вони були в білих платячках та не захотіли перевдягатись у спецодяг...і яїм в палатку для перевірки протигазу залив не пів солдатської кружки, а півтори... Коли вони вийшли зняли протигази до них підійти було неможливо і вони йшли всі в соплях і весь час терли очі
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02.05.2024 07:32 Відповісти
ну ти і мудак
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02.05.2024 08:04 Відповісти
Ай маладєцццць, я б ще й гранату ********... хоча краще взривпакет,- за гранату посадити могли б, і повилазили б ті панєнки з палатки окурювання в своїх місцями білих, а подекуди і в жовтих розводах платтячках не тільки в соплях, а й з незабутніми враженнями від сурових армєйскіх буднєй🤔🧐😁 Я б їх куррррвів швидко навчив рррродіну любіть... ***😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:23 Відповісти
Було і в мене щось подібне🤔 На полігоні, це було на РУЦі (тоді ровєнскій учєбний центр, ще його називають в народі Тучинський полігон) тіпа дємбеля не вийшли вранці по команді "Підйом" на ранкову зарядку, вони ж тіпа дєди, в них дємбєль в маю, - фсьо *******😁 Але ці козли не врахували одного, на кого вони попали, а я тоді був черговий по табірному збору і служив у частині, де не віддання честі товаришу прапорщику дорівнювало щонайменше легкому струсу мозгу, або розквашеної морди ******😝 Я довго не розбирався, і заїбошив цим козлам під нари в палатку хлорпікрінову димшашку, у військах її називають "сінєглазка"😁 Бачили б ви цю картину, як ці чмирі вилітали з палатки,- весь табірний збір, а це чоловік 400 угорали від сміху, дивлячись на цих сраних дємбєлєй в соплях і сльозах. Потім ці, козляри, пішли на мене жалітися замполіту зборів, а замполіт був бойовий офіцер, воював, мав орден Бойового Червоного прапора, уважно їх вислухав і запитав мене, чи це так було і причина моїх дій, я відповів, що ці орли відмовились виконувати команду чергового по табірному збору офіцера, тим самим грубо порушили розпорядок дня, що передбачений Устав внутрішньої та гарнізонної служби. Замполіт, вислухавши мене і цих клоунів, відповів, що наступного разу він дозволяє мені закинути у палатку гранату, а кому пощастить вижити, того він особисто відвезе у місто Рівне на армійську губу і попросить свого знайомого майора, начальника Рівненської губи, гноїти цих клоунів до дємбєля😁 Після цього, ці дауни, принаймі, коли я був черговим по збору, вранці на зарядку не те, що вибігали, а вилітали з палатки, - ось яке виховне значення може мати звичайна хлорпікрінова димшашка, а то тут деякі "гуманісти" іпу їх мать, соплі розмазують по стінах, а в ТЦК западло піти , курррррви, в окопи, на нуль, *******, любителі неньки України дистанційно, тьфу на вас вишиватоголові патріоти...***😝😝😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:54 Відповісти
Війни не виграють в білих рукавичках. Нам також потрібно використовувати ВСІ наявні засоби ураження аж до брудної бомби, якщо змусять
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02.05.2024 07:28 Відповісти
На нашому сайті є білорукавишні. Мене за подібний вчорашній вечірній допис вже зранку цькують якісь недолугі- Ми нє такіє, ми нє кацапі. Враження, що хай нас повбивають, але ми маємо бути виключно джентельменами в білих пальто.
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02.05.2024 09:15 Відповісти
Посилай цих сраних цькувальників на ***, а не зрозуміють то й за *** за курсом рюзьге ваеннава *********, а там най в обнімку з бичками і крабами остаточно беруть в зуби і вимахують, хоча... до цих навряд чи дійде😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:27 Відповісти
Та я в кишеню за цим не лізу. Відповідаю їм швидко.
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02.05.2024 09:29 Відповісти
тобто ви такі самі, як кацапи? адіннарот?
клоун
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02.05.2024 18:44 Відповісти
Наявні, то, напевно, асфальт, шампури і хіба ще бруківка... ну і, типу, жарти 95-го кварталу... Весело ж, прикольно...
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02.05.2024 09:23 Відповісти
Ці тварюки з 2014 і фосфор використовують, але світ це в упор не бачить..
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02.05.2024 07:41 Відповісти
Це наш МЗС нічого не бачить, як щось по ручні прилітає так одразу їхнє блювотиння по всіх майданчиках розноситься, а ми ні, не вміємо, бо криворізька школа дипломатії
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02.05.2024 09:17 Відповісти
Треба над підорашкою розпилювати холеру, чуму і сибірську язву ! Це більш дієве , ніж ці гази !!!
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02.05.2024 09:12 Відповісти
Кстати да, может и правда лучше зарядить дрон не взрывчаткой, а баллон с антраксом и отправить в сторону Сибири. 🧟‍♀️🧟‍♂️🤢💀
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02.05.2024 13:00 Відповісти
підоРашка: агресія, воєнні злочини, порушення десятків положень Уставу ООН, порушення десятків, якщо не сотень міжнародних договорів...
підоРашка: постійний член Радбезу ООН, який все то має контролювати...
Ні в кого відчуття шизофренії не виникає?
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02.05.2024 09:21 Відповісти
Це лише початок. Жодних сумнівів в тому що кацапи застосують більш смертоносні засоби хімічної та біологічної зброї в мене не має. Та ще й будуть глумитися - "скажіть спасибі що не ядерка". Звідси потрібно забезпечити ЗСУ засобами захисту, а не сподіватись на виконання кацапами якихось там "договорів" - вони зажди порушують будь які угоди.
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02.05.2024 09:26 Відповісти
Нам потрібно діяти на випередження, але абсолютно без галасу. Ще й картинно поспівчувати.
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02.05.2024 09:31 Відповісти
Отако! Україні дісталася ядерна зброя якою вона нікому не погрожувала-але Україну розброїли від ''ядерки''. *уйло всьому світу погрожує ''ядеркою'' його не розброюють! *уйло застосовую хімічну зброю-*уйла не розброюють! Де справедливість?!!
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02.05.2024 15:34 Відповісти
Справедливісті без кольта не буває.
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02.05.2024 23:59 Відповісти
Знову якісь точкові обмежені санкції... Дієвими насправді є лише такі санкції, які в короткотерміновій перспективі вщент зруйнують російську економію та, як наслідок цього, призведуть там до хаосу, війни всіх проти всіх з масовою різаниною і врешті руйнуванням державності.
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02.05.2024 16:42 Відповісти
Де заяви в ООН? Чим зайнятий МЗС? Блокуванням документів?
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02.05.2024 20:14 Відповісти
Найкращі санкції це atacms.
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03.05.2024 00:00 Відповісти
🚀🚀🚀💥💥💥☠☠☠🌻🌻🌻
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03.05.2024 03:57 Відповісти
 
 