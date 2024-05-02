Армія РФ використовує хлорпікрин. У Держдепі США підтвердили застосування забороненої хімічної зброї

У Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином. Його ж використовують в Росії для розгону заворушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

"Відповідно до Закону про заборону хімічної зброї, Державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну речовину хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У Держдепі додають, що використання хлорпікрину є не поодиноким випадком. Ймовірно, зазначають в американському відомстві, російські війська прагнуть витіснити ЗСУ з їх укріплених позицій і таким чином досягти тактичних переваг.

Також у США нагадали про отруєння Олексія Навального та Сергія й Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Спираючись на це, у Держдепі оголосили про санкції щодо військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ, російського Науково-дослідного інституту прикладної акустики та 48 Центрального науково-дослідного інституту російського міноборони. Ці відомства займаються розробкою хімічної зброї. Крім того, у санкційний список потрапили 4 компанії, що причетні до програми хімічної зброї РФ.

Що таке хлорпікрин?

Хлорпікрин – це сльозогінний та задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни та накопичували під час Другої світової війни, війська СРСР застосовували його в Афганістані. Він також відомий під назвою нітрохлороформ. Має різкий запах. У високих концентраціях дуже отруйний та належить до IІ класу небезпеки.

Хлорпікрин використовували в радянській газовій гранаті К-51, розробленій наприкінці 1970-х років для розгону демонстрантів та ураження противників під час бойових дій. Вона має герметичний пластиковий корпус із металевим дном. Детонація відбувається завдяки запальному запалу, після початку горіння спеціальна речовина всередині гранати розширюється, вибиває дно, і в результаті розпилюється хмара отруйної речовини. Площа дії становить до 400 кв. м.

При контакті хлорпікрин викликає:

сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів;

рясну сльозотечу;

м'язові конвульсії;

ураження шкіри;

блювання та біль у шлунку;

втрату свідомості.

Симптоми виникають раптово та швидко позбавляють солдатів боєздатності, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хімікат отруює воду та їжу.

Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними.

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