Останні кілька місяців армія РФ почала систематично влаштовувати хімічні атаки проти ЗСУ, порушуючи всі міжнародні норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Москву вперше звинуватили в застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі вторгнення в лютому 2022 року.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу міста Лиман у Донецькій області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнаЮть "майже щоденних" газових атак.

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Газову гранату CS надала виданню для перевірки Ребекка Мачіоровскі, — американський військовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить у Збройних силах України. Мачіоровскі регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам у трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області. За її словами, росіяни систематично атакують українські Сили оборони хімічною зброєю.

Граната була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади, одного з підрозділів, з яким вона працює.

"Мої хлопці знайшли її під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.

Ігор, командир української розвідувальної групи, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр на Донеччині, розповів, що чимало українських військових наразі перебувають в окопах та укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії чи ракетами з безпілотників.

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У 2022 році тодішній міністр технологій Великої Британії Кріс Філп попередив, що Росія може очікувати "різко посиленої реакції" з боку Заходу, якщо Володимир Путін застосує хімічну зброю в Україні.