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Російські загарбники регулярно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - The Telegraph

хімічна

Останні кілька місяців армія РФ почала систематично влаштовувати хімічні атаки проти ЗСУ, порушуючи всі міжнародні норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Москву вперше звинуватили в застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі вторгнення в лютому 2022 року.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу міста Лиман у Донецькій області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнаЮть "майже щоденних" газових атак.

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Газову гранату CS надала виданню для перевірки Ребекка Мачіоровскі, — американський військовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить у Збройних силах України. Мачіоровскі регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам у трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області. За її словами, росіяни систематично атакують українські Сили оборони хімічною зброєю.

Граната була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади, одного з підрозділів, з яким вона працює.

"Мої хлопці знайшли її під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.

Ігор, командир української розвідувальної групи, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр на Донеччині, розповів, що чимало українських військових наразі перебувають в окопах та укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії чи ракетами з безпілотників.

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У 2022 році тодішній міністр технологій Великої Британії Кріс Філп попередив, що Росія може очікувати "різко посиленої реакції" з боку Заходу, якщо Володимир Путін застосує хімічну зброю в Україні.

Автор: 

армія рф (17317) хімічна зброя (346)


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Ага захід висловіть ще сильніше занепокоєння
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07.04.2024 07:57 Відповісти
Вже навіть занепокоєння не висловлюють.
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07.04.2024 09:05 Відповісти
Дуже-дуже давно було сказано: "Око за око, зуб за зуб". Думаю, хімічну зброю Україні створити значно простіше і швидше, ніж ядерну. І ще, хтось з ізраїльських політиків колись сказав: "Нехай нас засуджують, бо це краще, ніж щоб нам співчували", -- і я з цим повністю погоджуюся, бо співчуття немає жодної реальної цінності та продуктивності. Нам "співчувають" з 2014-го, і яка користь нам від того?
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07.04.2024 08:22 Відповісти
скажу коротко, хто нам доктор??, І додам - у всіх цих негараздах​​ (!,
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07.04.2024 08:43 Відповісти
Західні суспільства *******,коли після хімічних атак показують кадри з непритомними малюками,котрих обливають водою.
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07.04.2024 08:49 Відповісти
А щєля як на таких кадрах попіариться? Нє, нє гадітца.
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07.04.2024 09:06 Відповісти
Україні треба розробляти власну зброю масового ураження не існуючої в конвенції. Бо всіх клопів пальцем не передавши.
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07.04.2024 08:52 Відповісти
Але то нічого, бо ж московія член ядерного клубу, а членам дозволено більше за інших. Тож... іншим час робити висновки. Вони їх, звісно, зроблять..., а світ , що ж світ...прикро.
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07.04.2024 09:30 Відповісти
 
 