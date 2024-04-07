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Российские захватчики регулярно используют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

хімічна

В последние несколько месяцев армия РФ начала систематически устраивать химические атаки против ВСУ, нарушая все международные нормы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Москву впервые обвинили в применении химического оружия в беспилотной атаке на Мариупольский порт на начальном этапе вторжения в феврале 2022 года.

Старший лейтенант Слава, подразделение которого дислоцируется вблизи города Лиман в Донецкой области, рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.

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Газовую гранату CS предоставила изданию для проверки Ребекка Мачиоровски, американский военный медик и квалифицированная медсестра, которая служит в Вооруженных силах Украины. Мачиоровски регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области. По ее словам, россияне систематически атакуют украинские Силы обороны химическим оружием.

Граната была найдена солдатами 53-й механизированной бригады, одного из подразделений, с которым она работает.

"Мои ребята нашли ее при обстреле, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", - рассказала Мачиоровски.

Игорь, командир украинской разведывательной группы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр на Донетчине, рассказал, что многие украинские военные находятся в окопах и укрепленных районах под землей, поэтому россиянам трудно атаковать с обычной артиллерии или ракетами из беспилотников.

В 2022 году тогдашний министр технологий Великобритании Крис Филп предупредил, что Россия может ожидать "резко усиленной реакции" со стороны Запада, если Владимир Путин применит химическое оружие в Украине.

Автор: 

армия РФ (19079) химическое оружие (367)


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Ага захід висловіть ще сильніше занепокоєння
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07.04.2024 07:57 Ответить
Вже навіть занепокоєння не висловлюють.
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07.04.2024 09:05 Ответить
Дуже-дуже давно було сказано: "Око за око, зуб за зуб". Думаю, хімічну зброю Україні створити значно простіше і швидше, ніж ядерну. І ще, хтось з ізраїльських політиків колись сказав: "Нехай нас засуджують, бо це краще, ніж щоб нам співчували", -- і я з цим повністю погоджуюся, бо співчуття немає жодної реальної цінності та продуктивності. Нам "співчувають" з 2014-го, і яка користь нам від того?
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07.04.2024 08:22 Ответить
скажу коротко, хто нам доктор??, І додам - у всіх цих негараздах​​ (!,
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07.04.2024 08:43 Ответить
Західні суспільства *******,коли після хімічних атак показують кадри з непритомними малюками,котрих обливають водою.
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07.04.2024 08:49 Ответить
А щєля як на таких кадрах попіариться? Нє, нє гадітца.
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07.04.2024 09:06 Ответить
Україні треба розробляти власну зброю масового ураження не існуючої в конвенції. Бо всіх клопів пальцем не передавши.
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07.04.2024 08:52 Ответить
Але то нічого, бо ж московія член ядерного клубу, а членам дозволено більше за інших. Тож... іншим час робити висновки. Вони їх, звісно, зроблять..., а світ , що ж світ...прикро.
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07.04.2024 09:30 Ответить
 
 