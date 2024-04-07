Российские захватчики регулярно используют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

В последние несколько месяцев армия РФ начала систематически устраивать химические атаки против ВСУ, нарушая все международные нормы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Москву впервые обвинили в применении химического оружия в беспилотной атаке на Мариупольский порт на начальном этапе вторжения в феврале 2022 года.

Старший лейтенант Слава, подразделение которого дислоцируется вблизи города Лиман в Донецкой области, рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.

Читайте также: С начала года Россия 346 раз применила химическое оружие против ВСУ

Газовую гранату CS предоставила изданию для проверки Ребекка Мачиоровски, американский военный медик и квалифицированная медсестра, которая служит в Вооруженных силах Украины. Мачиоровски регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области. По ее словам, россияне систематически атакуют украинские Силы обороны химическим оружием.

Граната была найдена солдатами 53-й механизированной бригады, одного из подразделений, с которым она работает.

"Мои ребята нашли ее при обстреле, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", - рассказала Мачиоровски.

Игорь, командир украинской разведывательной группы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр на Донетчине, рассказал, что многие украинские военные находятся в окопах и укрепленных районах под землей, поэтому россиянам трудно атаковать с обычной артиллерии или ракетами из беспилотников.

В 2022 году тогдашний министр технологий Великобритании Крис Филп предупредил, что Россия может ожидать "резко усиленной реакции" со стороны Запада, если Владимир Путин применит химическое оружие в Украине.