Окупанти все частіше обстрілюють українських бійців хімічною зброєю, - Генштаб ЗСУ

На фронті системним стало використання ворогом хімічних речовин у боєприпасах. Тільки за березень сили оборони України та мобільні групи зафіксували більш ніж 370 випадків обстрілів із застосуванням хімічних речовин у снарядах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО", - наголосили у відомстві.

Загалом з лютого 2023-го по березень 2024 року Збройні сили України зафіксували 1412 випадків використання боєприпасів, які були заряджені небезпечними хімічними речовинами.

Також читайте: На Таврійському напрямку росіяни дев’ять разів за добу скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни", - резюмували в ГШ ЗСУ.

Також у військовому відомстві підкреслили, що такі дії набувають систематичного характеру, а кількість хімічних обстрілів зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.

Читайте: Зафіксовано 626 хімічних атак з боку Росії, - Україна в ОБСЄ