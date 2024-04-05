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Новини Війна
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Окупанти все частіше обстрілюють українських бійців хімічною зброєю, - Генштаб ЗСУ

хімічна

На фронті системним стало використання ворогом хімічних речовин у боєприпасах. Тільки за березень сили оборони України та мобільні групи зафіксували більш ніж 370 випадків обстрілів із застосуванням хімічних речовин у снарядах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО", - наголосили у відомстві.

Загалом з лютого 2023-го по березень 2024 року Збройні сили України зафіксували 1412 випадків використання боєприпасів, які були заряджені небезпечними хімічними речовинами.

Також читайте: На Таврійському напрямку росіяни дев’ять разів за добу скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни", - резюмували в ГШ ЗСУ.

Також у військовому відомстві підкреслили, що такі дії набувають систематичного характеру, а кількість хімічних обстрілів зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак. 

Читайте: Зафіксовано 626 хімічних атак з боку Росії, - Україна в ОБСЄ

Генштаб ЗС (6553) хімічна зброя (346)


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Топ коментарі
+4
ООН, може досить займатися Єлдабугой і зайнятися нарешті воєними злочинами рф?
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05.04.2024 16:39
+3
Поливайте тих підорів сірчаною кислотою або хлором або плавиковою кислотою, сук .баних !
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05.04.2024 16:20
+3
А оонА нічого не хоче заявіть пА єтаму случаю?
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05.04.2024 16:40
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Поливайте тих підорів сірчаною кислотою або хлором або плавиковою кислотою, сук .баних !
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05.04.2024 16:20 Відповісти
А ще краще - карборановою !
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05.04.2024 16:23 Відповісти
І що на таке скаже ооно, гамнесті, чи америка? Не бийте по нпз бо ескалація, *уйло нападе! Мовчать! Язики ''кудись'' запихнули..
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05.04.2024 16:25 Відповісти
у війне не повинно бути жодних обмежень. потрібно й нам труїти кацапів газами, поливати фосфором, опромінювати... війни не виграють в білих рукавичках
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05.04.2024 16:35 Відповісти
ООН, може досить займатися Єлдабугой і зайнятися нарешті воєними злочинами рф?
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05.04.2024 16:39 Відповісти
А оонА нічого не хоче заявіть пА єтаму случаю?
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05.04.2024 16:40 Відповісти
А ми у відповідь що? Нічого? То нахєра тоді про це заявляти? Щоб всі кацапи сміялися?
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05.04.2024 16:52 Відповісти
Бийте по кацапах у відповідь,а не скиглить.
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05.04.2024 17:12 Відповісти
 
 