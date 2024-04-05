Окупанти все частіше обстрілюють українських бійців хімічною зброєю, - Генштаб ЗСУ
На фронті системним стало використання ворогом хімічних речовин у боєприпасах. Тільки за березень сили оборони України та мобільні групи зафіксували більш ніж 370 випадків обстрілів із застосуванням хімічних речовин у снарядах.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО", - наголосили у відомстві.
Загалом з лютого 2023-го по березень 2024 року Збройні сили України зафіксували 1412 випадків використання боєприпасів, які були заряджені небезпечними хімічними речовинами.
"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни", - резюмували в ГШ ЗСУ.
Також у військовому відомстві підкреслили, що такі дії набувають систематичного характеру, а кількість хімічних обстрілів зростає.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.
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