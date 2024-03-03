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Новини
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На Таврійському напрямку росіяни дев’ять разів за добу скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони

зброя,хімічна

Росіяни знову застосували хімзброю на Запорізькому напрямку: за добу зафіксовано 9 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Ліховій 

"За минулу добу ворог вчинив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", - сказав він.

За його словами, засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти скоротили активність авіації, на Запорізькому напрямку і на Донеччині - поновили застосування отруйних речовин, - Тарнавський

"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку", - додав Лиховій.

Автор: 

армія рф (17526) Таврія (205) хімічна зброя (347)


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Топ коментарі
+10
То може треба радбез скликати.
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03.03.2024 13:06
+5
Чого мовчите, придурки!!

Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!

Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
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03.03.2024 13:15
+4
Та ви шо?!? Не на часі! Треба змінити комбригів, розподілити 17млрд на дороги, прослідкувати, щоб не дай Боже, в Палаті Представників почали голосівати допомогу Україні (якщо почнуть, то ще раз відправити дєрьмака, коливана з безмізкою). Тим більш, вони ж тоді будуть схожі на "клятого баригу", коли той показував військові квитки московитів при заявах кремлядів, що "іхтамнєт"...
Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
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03.03.2024 13:20
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То може треба радбез скликати.
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03.03.2024 13:06 Відповісти
це сльозогінний газ. яким користується поліція по всьому Світу. щоб викурити наших з землянок. я так розумію противогазів ні в кого немає
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03.03.2024 13:15 Відповісти
Фосфор теж сльозогінний??
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03.03.2024 13:17 Відповісти
тут не йдеться про фосфор. Фосфор це тип боеприпасу який не є газ- а є як горюча рідина що горить даже у воді
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03.03.2024 13:19 Відповісти
Хлорпікрин. Дивіться запаси рф та те, що викладають наші в пабліках
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03.03.2024 13:21 Відповісти
і про це також треба казати- щоб кацапыв тр***ли за все. Бо їх ще недостатньо в***ли на Заході
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03.03.2024 13:20 Відповісти
Згодна. Вони повинні стати вигнанцями.
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03.03.2024 13:22 Відповісти
Та ви шо?!? Не на часі! Треба змінити комбригів, розподілити 17млрд на дороги, прослідкувати, щоб не дай Боже, в Палаті Представників почали голосівати допомогу Україні (якщо почнуть, то ще раз відправити дєрьмака, коливана з безмізкою). Тим більш, вони ж тоді будуть схожі на "клятого баригу", коли той показував військові квитки московитів при заявах кремлядів, що "іхтамнєт"...
Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
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03.03.2024 13:20 Відповісти
син за сином, немовля за немовлям...
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03.03.2024 13:10 Відповісти
Чого мовчите, придурки!!

Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!

Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
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03.03.2024 13:15 Відповісти
Це не ІПРИТ, не Хор, ні інші гази що вбивають а поліцейський сльозогінний газ який використовується для рощгони демонстрантів. Не розводьте паніки. А і да треба про це казкати- бо кацапів потрібно тр***ти за все
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03.03.2024 13:17 Відповісти
Де я про іприт чи хлорпікрин писала??

Там тупо фосфор.
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03.03.2024 13:19 Відповісти
Де ви тут за фосфор вичитали пані? у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії Джерело:
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03.03.2024 13:21 Відповісти
Не в цій новині. Вибачте, інші вже почитала й 14 рік згадала. Як падли гасили фосфором. Київський шпиталь. Друзям допомогали. Лікарям.
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03.03.2024 13:25 Відповісти
про те що вони фосфор скидують - це покидьки давно застосовують
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03.03.2024 13:24 Відповісти
А вам що заважає їх травити,заратустра чи тора?
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03.03.2024 13:16 Відповісти
ми не орки- і працюємо зі своїма Західними союзниками, а ти я бачу оркскій провокатор...
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03.03.2024 13:30 Відповісти
Нюхай тоді зетухес
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03.03.2024 14:38 Відповісти
"сльозогінно-задушливої дії" не існує в природі. А іританти (CR - дибензоксазепін, CS - 2-хлоробензальмалонодинітрил, CN - хлороацетофенон) хімічною зброєю не являются і ніяких конвенцій не порушують. До тож ту конвенцію ніхто із серйозних держав не ратіфікував. Речники ротовою порожниною.
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03.03.2024 13:20 Відповісти
Міжнародні організації вже в курсі,радбез вже скликали?Отам червоний хрест,грінпіс(за нанесення шкоди довкіллю)?
То навіщо ви нам це повідомляєте?
Що у рашистів людського нічого не залишилось,ми знаємо,читав кацапські коменти до трагедії в Одесі.
Треба,щоб знав увесь світ.Надрукуйте листівок польською і роздайте «феомерам»польським,які не пропускають фури з військовими.і гуманітарними вантажами.
Петро Олексійович з усіх високих трибун показував уламки автобуса,розстріляного орками.
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03.03.2024 13:21 Відповісти
Радбез ООН збираете? Треба кожен день його збирати ! І рашу вон із ООН. Вона не мае права там знаходитись
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03.03.2024 13:44 Відповісти
мзс імпотенти
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03.03.2024 13:56 Відповісти
Це не імпотенти це просто зрадники.
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03.03.2024 14:50 Відповісти
Думаєте *********** ,хоч десь про це розкаже в своїх без численних інтерв'ю ?
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03.03.2024 14:50 Відповісти
 
 