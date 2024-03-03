На Таврійському напрямку росіяни дев’ять разів за добу скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони
Росіяни знову застосували хімзброю на Запорізькому напрямку: за добу зафіксовано 9 випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Ліховій
"За минулу добу ворог вчинив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", - сказав він.
За його словами, засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.
"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку", - додав Лиховій.
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Особливо розуміючи, що при цьому треба працювати, а не чекати "а може саме розсосеться".
Зелена пліснява не те, що не робить щось на випередження подій для зменшення негативних наслідків, вони навіть "пост фактум" реагують в стилі "ми плануємо", "ми зробимо" та іншу маячню у майбутньому часі... А по факту - не робиться ні-чо-го!
Давайте, пишіть, волайте до своїх імпотентів!! гавнесті, оон, єспч! Тварюки всі конвенції вже порушили!! Згадайте ще фосфор й касетні з 2014!
Ганьба й презу й тим всім вищевказаним угрупованням..бо то не організації.
Там тупо фосфор.
То навіщо ви нам це повідомляєте?
Що у рашистів людського нічого не залишилось,ми знаємо,читав кацапські коменти до трагедії в Одесі.
Треба,щоб знав увесь світ.Надрукуйте листівок польською і роздайте «феомерам»польським,які не пропускають фури з військовими.і гуманітарними вантажами.
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