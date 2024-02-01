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Зафіксовано 626 хімічних атак з боку Росії, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,хімічна

Вже задокументовано 626 випадків застосування армією РФ боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про  це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 

"Намагаючись придушити опір українських військових, російські війська широко застосовують заборонену зброю. Порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, російські війська застосовують газові гранати та саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнюючої дії, що скидаються з безпілотників", - сказала вона.

Представниця України також зазначила, що окупанти також здійснюють "артилерійські обстріли із застосуванням хімічно небезпечних речовин, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку російських військ".

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"Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 – лише у грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків", - повідомила український дипломат.

Автор: Марина Макєєва
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ІІІІІІІ щщщооооо????
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01.02.2024 08:22 Відповісти
...соберите хим препараты сельского хозяйства с истекшим сроком годности и скиньте с 3км над мокшанским городом,может тогда тварям дойдет...
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01.02.2024 09:16 Відповісти
 
 