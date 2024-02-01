Зафиксировано 626 химических атак со стороны России, - Украина в ОБСЕ
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Уже задокументировано 626 случаев применения армией РФ боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.
"Пытаясь подавить сопротивление украинских военных, российские войска широко применяют запрещенное оружие. Нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные сбрасываемыми с беспилотников веществами раздражающего действия", - сказала она.
Представитель Украины также отметила, что оккупанты также осуществляют "артиллерийские обстрелы с применением химически опасных веществ, что является еще одним грубым нарушением правил ведения войны со стороны российских войск".
"Силы обороны Украины уже задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых 81 только в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев", - сообщила украинский дипломат.
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