Зафиксировано 626 химических атак со стороны России, - Украина в ОБСЕ

Уже задокументировано 626 случаев применения армией РФ боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.

"Пытаясь подавить сопротивление украинских военных, российские войска широко применяют запрещенное оружие. Нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные сбрасываемыми с беспилотников веществами раздражающего действия", - сказала она.

Представитель Украины также отметила, что оккупанты также осуществляют "артиллерийские обстрелы с применением химически опасных веществ, что является еще одним грубым нарушением правил ведения войны со стороны российских войск".

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"Силы обороны Украины уже задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых 81 только в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев", - сообщила украинский дипломат.