Від початку року Росія 346 разів застосувала хімічну зброю проти ЗСУ
Росія продовжує застосовувати проти Збройних Сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю.
Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич у виступі на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"РФ послідовно та постійно порушує правила ведення війни та продовжує застосовувати проти Збройних Сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю", - сказав він.
Посол також зазначив, що російська армія стрімко збільшує обсяг і розширює географію використання токсичних хімікатів, що також є порушенням конвенції.
"Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування - отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", - сказав посол.
За його словами, станом на 1 березня розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин Росією. Наразі підтверджено 72 факти такого використання.
Основним засобом доставлення боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами є БПЛА, що скидають газові гранати типу К-51 (71%).
"Станом на лютий 2024 року – 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій, зареєстровані в закладах охорони здоров’я України", - сказав посол.
Карасевич підкреслив, що Україна вважає ці задокументовані випадки та звернення військовослужбовців ЗСУ за медичною допомогою свідченням систематичності та грубим порушенням державою-агресором положень конвенції.
Українська влада активно збирає докази, пов'язані з порушеннями Росією конвенції, і надаватиме технічному секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та державам-учасницям інформацію про хід розслідування у встановленому порядку, додав посол.
На кого працює зелена влада?
Може такій владі пора на вихід!
Тестують реакцію Міравой Общєствінасті.
Папізже,побачив шо усім досраки - влупять поповній..