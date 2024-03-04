Від початку повномасштабної війни росіяни здійснили 1068 хімічних атак

З 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.

Про це служба звʼязків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування Російською Федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни.

З них лише за лютий 2024 року - 250 випадків. (244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною).

"Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів. У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

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