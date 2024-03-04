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Від початку повномасштабної війни росіяни здійснили 1068 хімічних атак

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З 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.

Про це служба звʼязків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування Російською Федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни.

З них лише за лютий 2024 року - 250 випадків. (244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною).

"Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів. У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

бойові дії (3897) хімічна зброя (349) ЗСУ (7592)


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Іритантів сльозогінної дії не є забороненими для ведення війни. Навіть проти свого народу дозволені при масових заворушеннях. Навіть окремим фізичним особа дозволений застосунок проти скажених собак і бухих гопників.
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04.03.2024 18:52 Відповісти
Щось не чула, шоб премьер Шмигаль созвав Раду безпеки ООН .

зате министерство культури України йому заважає досі министра не назначив
УКРАІНЦІ, давайте сами оберемо министра .

НАПРИКЛАД ІРИШУ ФАРІОН
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04.03.2024 19:01 Відповісти
 
 