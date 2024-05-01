США запровадили нові санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виробляти зброю
1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.
Цей пакет санкцій США спрямований на військово-промислову базу РФ та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Кремлю купувати складові для виробництва зброї або оборонної продукції.
Що саме увійшло до санкційного пакета
Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.
Понад 100 організацій з оновленого санкційного переліку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.
Ще один блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.
Також відомство внесло до санкційного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.
Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".
Загалом Держдепартамент США запровадив обмеження проти понад 80 суб’єктів, які дозволяють Росії обходити раніше введені санкції, а також пов’язані з програмами розробки хімічної й біологічної зброї РФ та її оборонно-промисловою базою.
Також обмежувальні заходи Держдепу націлені проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії. Запроваджено додаткові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.
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Страшно навіть уявити!
За те, що вони чомусь різко вирішили легко (тобто: легкими методами оплати) купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран?
А, стоп, для США раша -- не держава-терорист....
01 травня Сенат США заборонив імпорт збагаченого урану з Росії
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline
У них що, права рука не знає, що робить ліва?
СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ 2024
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-30/senate-passes-russian-uranium-import-ban-sending-bill-to-biden
Прямої конфронтації бояться як швидкої насті.
Оголошуючи про https://gordonua.com/news/money/ssha-vveli-antirossijskie-sanktsii-protiv-eshche-bolee-280-subektov-v-tom-chisle-aviakompanii-pobeda-1705868.html занесення в антиросійський санкційний пакет ще понад 280 фізичних та юридичних осіб, зовнішньополітичне відомство США наголосило, що вводить їх зокрема за "застосування хімічної зброї проти України".
"Держдепартамент встановив, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських сил, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ). Ми робимо цей висновок на додаток до нашої оцінки того, що Росія використовувала засоби боротьби із заворушеннями як метод ведення війни в Україні, що також є порушенням КХЗ"