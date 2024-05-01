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Новини
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США запровадили нові санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виробляти зброю

рф,санкції

1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

Цей пакет санкцій США спрямований на військово-промислову базу РФ та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Кремлю купувати складові для виробництва зброї або оборонної продукції.

Що саме увійшло до санкційного пакета

Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Понад 100 організацій з оновленого санкційного переліку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Ще один блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій, – Reuters

Також відомство внесло до санкційного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Загалом Держдепартамент США запровадив обмеження проти понад 80 суб’єктів, які дозволяють Росії обходити раніше введені санкції, а також пов’язані з програмами розробки хімічної й біологічної зброї РФ та її оборонно-промисловою базою.

Також обмежувальні заходи Держдепу націлені проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії. Запроваджено додаткові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Також читайте: Обхід санкцій: Литовські компанії експортували в Росію товари військового призначення на 130 мільйонів євро

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) США (22512)


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Топ коментарі
+5
В ліпшому випадку ти би зараз писав текст німецькою а в гіршому...
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01.05.2024 22:38
+5
Найкращі санкції це коли палає нпз орків!
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01.05.2024 23:41
+3
шел только 10 год войны
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01.05.2024 21:56
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01.05.2024 21:52 Відповісти
шел только 10 год войны
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01.05.2024 21:56 Відповісти
2019 я вам ничего не должен тоже США
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01.05.2024 23:14 Відповісти
Цікаво, що сталося б з гітлерівською Німеччиною, якби Америка тоді застосувала б санкції проти неї?
Страшно навіть уявити!
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01.05.2024 22:06 Відповісти
В ліпшому випадку ти би зараз писав текст німецькою а в гіршому...
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01.05.2024 22:38 Відповісти
Найцікавіше те що в Німеччині в той час продовжували працювати Форд, GM, та американські компанії (не пам'ятаю які) продовжували виробляти авіаційні двигуни.
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02.05.2024 08:45 Відповісти
Нові, ще більш потужні.
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01.05.2024 22:06 Відповісти
А США накладуть санкції самі на себе?

За те, що вони чомусь різко вирішили легко (тобто: легкими методами оплати) купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран?

А, стоп, для США раша -- не держава-терорист....
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01.05.2024 22:58 Відповісти
= купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран? =
01 травня Сенат США заборонив імпорт збагаченого урану з Росії
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01.05.2024 23:19 Відповісти
Гм... цікаво. Як тоді розуміти приписи у оцьому документі?

https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline

У них що, права рука не знає, що робить ліва?
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01.05.2024 23:34 Відповісти
Bloomberg: Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану

СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ 2024
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-30/senate-passes-russian-uranium-import-ban-sending-bill-to-biden
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04.05.2024 21:04 Відповісти
Санкций много, не бывает
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01.05.2024 23:32 Відповісти
Ну таке, типу спорт такий - Держдеп вводить санкції, а кремль знаходить нові способи їх обходити через проксі і посередників.
Прямої конфронтації бояться як швидкої насті.
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01.05.2024 23:34 Відповісти
Найкращі санкції це коли палає нпз орків!
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01.05.2024 23:41 Відповісти
Кацапіни планомірно знищують Харків і взагалі все, до чого можуть дотягнутися. Їхній план зрозумілий: створити нестерпні умови для життя населення і, по суті, перетворити територію вздовж лінії фронту на зону відчуження на якомога глибшу глибину. Мета, звичайно, зрозуміла: адже вони визволителі, хочуть допомогти побратимам, тому ******** їх даремно. Гинуть люди, руйнуються міста... Руснявi військові кореспонденти надувають щоки і кажуть, що американська допомога нічого не змінить у ситуації.
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02.05.2024 07:55 Відповісти
Під час вторгнення в Україну російські війська застосовували проти сил оборони України заборонену хімічну зброю.

Оголошуючи про https://gordonua.com/news/money/ssha-vveli-antirossijskie-sanktsii-protiv-eshche-bolee-280-subektov-v-tom-chisle-aviakompanii-pobeda-1705868.html занесення в антиросійський санкційний пакет ще понад 280 фізичних та юридичних осіб, зовнішньополітичне відомство США наголосило, що вводить їх зокрема за "застосування хімічної зброї проти України".

"Держдепартамент встановив, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських сил, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ). Ми робимо цей висновок на додаток до нашої оцінки того, що Росія використовувала засоби боротьби із заворушеннями як метод ведення війни в Україні, що також є порушенням КХЗ"
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02.05.2024 08:00 Відповісти
Головне про фірми з США не забути які торгують електронікою
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02.05.2024 08:39 Відповісти
 
 