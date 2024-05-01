США запровадили нові санкції проти Росії та країн, які допомагають їй виробляти зброю

1 травня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

Цей пакет санкцій США спрямований на військово-промислову базу РФ та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Кремлю купувати складові для виробництва зброї або оборонної продукції.

Що саме увійшло до санкційного пакета

Зокрема, Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Понад 100 організацій з оновленого санкційного переліку працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Ще один блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також на двох постачальників цих товарів із Китаю.

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Також відомство внесло до санкційного списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Крім того, під нові санкції США потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Загалом Держдепартамент США запровадив обмеження проти понад 80 суб’єктів, які дозволяють Росії обходити раніше введені санкції, а також пов’язані з програмами розробки хімічної й біологічної зброї РФ та її оборонно-промисловою базою.

Також обмежувальні заходи Держдепу націлені проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії. Запроваджено додаткові санкції у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

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