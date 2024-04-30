Обхід санкцій: Литовські компанії експортували в Росію товари військового призначення на 130 мільйонів євро

Литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Про це повідомив суспільний мовник Литви LRT.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

За даними журналістських розслідувань LRT, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення мали експортуватися до третіх країн, але опинилися в Росії.

Як повідомляється, 70 компаній експортували санкційні товари неодноразово. Одна з них, зареєстрована в Клайпеді транспортна компанія Zetemzeja, нібито відправляла мікрочіпи американського виробництва.

Журналістське розслідування виявило, що логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним Силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше 10 поставках товарів подвійного призначення до Росії.

Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.

За даними LRT, серед ймовірних експортерів так званих "предметів поля бою" є компанії, які вже п'ять років працюють без директора, не подають фінансові звіти і перебувають у процесі ліквідації.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Литви почала перевірку компанії з групи Vičiūnai після публікації інформації про те, що вона імовірно перевозила до Росії підсанкційні товари, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь.