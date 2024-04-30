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Новини Війна
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Обхід санкцій: Литовські компанії експортували в Росію товари військового призначення на 130 мільйонів євро

росія,путін,санкції

Литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Про це повідомив суспільний мовник Литви LRT.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року, поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

За даними журналістських розслідувань LRT, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення мали експортуватися до третіх країн, але опинилися в Росії.

Як повідомляється, 70 компаній експортували санкційні товари неодноразово. Одна з них, зареєстрована в Клайпеді транспортна компанія Zetemzeja, нібито відправляла мікрочіпи американського виробництва.

Журналістське розслідування виявило, що логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним Силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше 10 поставках товарів подвійного призначення до Росії.

Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.

За даними LRT, серед ймовірних експортерів так званих "предметів поля бою" є компанії, які вже п'ять років працюють без директора, не подають фінансові звіти і перебувають у процесі ліквідації.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Литви почала перевірку компанії з групи Vičiūnai після публікації інформації про те, що вона імовірно перевозила до Росії підсанкційні товари, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь.

Автор: 

Литва (482) росія (14164) санкції (4375) експорт (3825)


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Топ коментарі
+6
А що там з нашими, які передали кацапам у 2020 році при найпатріотичнішому, найпростонароднішому, найневтікшому Президенту більше ста моторів-турбін богуслаєвим для літаків і ударних геооікоптерів, якими вони сьогодні вбивають військових і мирних?
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30.04.2024 14:27
+3
Зеленський: Щас позвоню Науседе по поводу этого черта
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30.04.2024 14:27
+2
******* суспільство схиблене на грошах і прибутках, відтак, жодні санкції, аморальність торгівлі на крові і т.п. не дадуть гарантованого результату. Якщо маєш можливість добре заплатити - завжди знайдеться той, хто допоможе отримати бажане. Нічого особистого - тільки бізнес.
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30.04.2024 14:35
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А що там з нашими, які передали кацапам у 2020 році при найпатріотичнішому, найпростонароднішому, найневтікшому Президенту більше ста моторів-турбін богуслаєвим для літаків і ударних геооікоптерів, якими вони сьогодні вбивають військових і мирних?
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30.04.2024 14:27 Відповісти
Та і тут "могли продати, мали таку можливість" - короче, це все брехня.
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30.04.2024 15:04 Відповісти
Зеленський: Щас позвоню Науседе по поводу этого черта
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30.04.2024 14:27 Відповісти
******* суспільство схиблене на грошах і прибутках, відтак, жодні санкції, аморальність торгівлі на крові і т.п. не дадуть гарантованого результату. Якщо маєш можливість добре заплатити - завжди знайдеться той, хто допоможе отримати бажане. Нічого особистого - тільки бізнес.
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30.04.2024 14:35 Відповісти
Веспасіан ще казав синові, що гроші не пахнуть.

А в наш час це вилилося у своїм гроші і всі блага, іншим балачки про цінності і примус за них помирати.
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30.04.2024 14:55 Відповісти
І при цьому корчать з себе ультраправедників, готових допомагати Україні для кінця патріотично висилати всіх українців.
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30.04.2024 14:53 Відповісти
Ніхто нікого не висилатиме.
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30.04.2024 14:55 Відповісти
Я про лицемірство. Не думаю, що їх влада не знає про цю торгівлю.
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30.04.2024 14:56 Відповісти
Доки не буде заборони торгувати з тими хто торгує з Засрашкою доти всі ці санкції не матимуть Значної дії для рашистов!
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30.04.2024 14:53 Відповісти
Це ніколи не зроблять тому що відомі західні корпорації торгують з орками а це робочі місця та і вони мають політичний через так званий лобізм....

тому тільки буде таке шоу які компанії нарили журналісти тих і під санкції... а те що нову компанію прокладку це 5 хв роботи адвоката і материнська структура дальше в ділі то нікого не хвилює
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30.04.2024 15:31 Відповісти
5 хвилин роботи й прокладка то казочки для дітей. Не знаю за ЄС , не можу казати але у США та Британії так не вийде.
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30.04.2024 16:54 Відповісти
По перше прокладки це переважно офшорні групи... по друге не розповідайте мені казки про США де я маю знайомих які ведуть успішні бізнеси... і корупція там є.. і все решта...

про Британію не знаю... в ЄС якщо східна Європа то все просто в західній не так
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30.04.2024 17:06 Відповісти
Хочь санкції й "недіють" але рашисти ниють,
Усе подаражало, складнійше жити стало.
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30.04.2024 18:33 Відповісти
треба дивитись не на рабів яких заганяють в совок 2 а на еліту...

статки орківських олігархів зросли за 23 рік.... раша за 3 місяці 24 року заробила 100 млрд... долларів
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30.04.2024 20:16 Відповісти

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