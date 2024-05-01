США ввели новые санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, помогающих РФ производить оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Министерства финансов США.

Этот пакет санкций США направлен на военно-промышленную базу РФ и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Кремлю покупать составляющие для производства оружия или оборонной продукции.

Что именно вошло в санкционный пакет

В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Более 100 организаций из обновленного санкционного перечня работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Еще один блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.

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Также ведомство внесло в санкционный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России - "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

В общем, Госдепартамент США ввел ограничения против более 80 субъектов, которые позволяют России обходить ранее введенные санкции, а также связанные с программами разработки химического и биологического оружия РФ и ее оборонно-промышленной базой.

Также ограничительные меры Госдепа нацелены против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России. Введены дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

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