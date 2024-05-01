США ввели новые санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие
1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, помогающих РФ производить оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Министерства финансов США.
Этот пакет санкций США направлен на военно-промышленную базу РФ и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Кремлю покупать составляющие для производства оружия или оборонной продукции.
Что именно вошло в санкционный пакет
В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.
Более 100 организаций из обновленного санкционного перечня работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.
Еще один блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.
Также ведомство внесло в санкционный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.
Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России - "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".
В общем, Госдепартамент США ввел ограничения против более 80 субъектов, которые позволяют России обходить ранее введенные санкции, а также связанные с программами разработки химического и биологического оружия РФ и ее оборонно-промышленной базой.
Также ограничительные меры Госдепа нацелены против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России. Введены дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.
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Страшно навіть уявити!
За те, що вони чомусь різко вирішили легко (тобто: легкими методами оплати) купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран?
А, стоп, для США раша -- не держава-терорист....
01 травня Сенат США заборонив імпорт збагаченого урану з Росії
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline
У них що, права рука не знає, що робить ліва?
СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ 2024
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-30/senate-passes-russian-uranium-import-ban-sending-bill-to-biden
Прямої конфронтації бояться як швидкої насті.
Оголошуючи про https://gordonua.com/news/money/ssha-vveli-antirossijskie-sanktsii-protiv-eshche-bolee-280-subektov-v-tom-chisle-aviakompanii-pobeda-1705868.html занесення в антиросійський санкційний пакет ще понад 280 фізичних та юридичних осіб, зовнішньополітичне відомство США наголосило, що вводить їх зокрема за "застосування хімічної зброї проти України".
"Держдепартамент встановив, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських сил, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ). Ми робимо цей висновок на додаток до нашої оцінки того, що Росія використовувала засоби боротьби із заворушеннями як метод ведення війни в Україні, що також є порушенням КХЗ"