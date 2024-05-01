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Новости
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США ввели новые санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

рф,санкції

1 мая Министерство финансов США объявило о введении санкций против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также компаний и лиц в третьих странах, помогающих РФ производить оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Министерства финансов США.

Этот пакет санкций США направлен на военно-промышленную базу РФ и ее программы химического и биологического оружия, а также на физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Кремлю покупать составляющие для производства оружия или оборонной продукции.

Что именно вошло в санкционный пакет

В частности, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые позволяют Москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Более 100 организаций из обновленного санкционного перечня работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Еще один блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также на двух поставщиков этих товаров из Китая.

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Также ведомство внесло в санкционный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России - "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

В общем, Госдепартамент США ввел ограничения против более 80 субъектов, которые позволяют России обходить ранее введенные санкции, а также связанные с программами разработки химического и биологического оружия РФ и ее оборонно-промышленной базой.

Также ограничительные меры Госдепа нацелены против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России. Введены дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Также читайте: Белый дом рассматривает запрет на импорт обогащенного урана из РФ, - Bloomberg

Автор: 

россия (95365) санкции (11257) США (26409)


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Топ комментарии
+5
В ліпшому випадку ти би зараз писав текст німецькою а в гіршому...
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01.05.2024 22:38
+5
Найкращі санкції це коли палає нпз орків!
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01.05.2024 23:41
+3
шел только 10 год войны
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01.05.2024 21:56
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01.05.2024 21:52 Ответить
шел только 10 год войны
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01.05.2024 21:56 Ответить
2019 я вам ничего не должен тоже США
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01.05.2024 23:14 Ответить
Цікаво, що сталося б з гітлерівською Німеччиною, якби Америка тоді застосувала б санкції проти неї?
Страшно навіть уявити!
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01.05.2024 22:06 Ответить
В ліпшому випадку ти би зараз писав текст німецькою а в гіршому...
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01.05.2024 22:38 Ответить
Найцікавіше те що в Німеччині в той час продовжували працювати Форд, GM, та американські компанії (не пам'ятаю які) продовжували виробляти авіаційні двигуни.
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02.05.2024 08:45 Ответить
Нові, ще більш потужні.
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01.05.2024 22:06 Ответить
А США накладуть санкції самі на себе?

За те, що вони чомусь різко вирішили легко (тобто: легкими методами оплати) купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран?

А, стоп, для США раша -- не держава-терорист....
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01.05.2024 22:58 Ответить
= купувати у держави-терориста різноманітні руди, деревину, вугілля, нафту, газ і уран? =
01 травня Сенат США заборонив імпорт збагаченого урану з Росії
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01.05.2024 23:19 Ответить
Гм... цікаво. Як тоді розуміти приписи у оцьому документі?

https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline

У них що, права рука не знає, що робить ліва?
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01.05.2024 23:34 Ответить
Bloomberg: Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану

СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ 2024
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-30/senate-passes-russian-uranium-import-ban-sending-bill-to-biden
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04.05.2024 21:04 Ответить
Санкций много, не бывает
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01.05.2024 23:32 Ответить
Ну таке, типу спорт такий - Держдеп вводить санкції, а кремль знаходить нові способи їх обходити через проксі і посередників.
Прямої конфронтації бояться як швидкої насті.
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01.05.2024 23:34 Ответить
Найкращі санкції це коли палає нпз орків!
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01.05.2024 23:41 Ответить
Кацапіни планомірно знищують Харків і взагалі все, до чого можуть дотягнутися. Їхній план зрозумілий: створити нестерпні умови для життя населення і, по суті, перетворити територію вздовж лінії фронту на зону відчуження на якомога глибшу глибину. Мета, звичайно, зрозуміла: адже вони визволителі, хочуть допомогти побратимам, тому ******** їх даремно. Гинуть люди, руйнуються міста... Руснявi військові кореспонденти надувають щоки і кажуть, що американська допомога нічого не змінить у ситуації.
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02.05.2024 07:55 Ответить
Під час вторгнення в Україну російські війська застосовували проти сил оборони України заборонену хімічну зброю.

Оголошуючи про https://gordonua.com/news/money/ssha-vveli-antirossijskie-sanktsii-protiv-eshche-bolee-280-subektov-v-tom-chisle-aviakompanii-pobeda-1705868.html занесення в антиросійський санкційний пакет ще понад 280 фізичних та юридичних осіб, зовнішньополітичне відомство США наголосило, що вводить їх зокрема за "застосування хімічної зброї проти України".

"Держдепартамент встановив, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських сил, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ). Ми робимо цей висновок на додаток до нашої оцінки того, що Росія використовувала засоби боротьби із заворушеннями як метод ведення війни в Україні, що також є порушенням КХЗ"
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02.05.2024 08:00 Ответить
Головне про фірми з США не забути які торгують електронікою
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02.05.2024 08:39 Ответить
 
 