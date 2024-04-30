РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости
979 10

Белый дом рассматривает запрет на импорт обогащенного урана из РФ, - Bloomberg

Заборона імпорту урану з РФ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить импорт обогащенного российского урана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других ведомств обсуждали этот вопрос. Однако конкретные решения пока не приняты.

Источники отмечают, что в администрации Байдена все еще предпочитают, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, поскольку отменить закон сложнее, чем исполнительные распоряжения.

Также читайте: Палата представителей США проголосовала за запрет импорта урана из РФ

Поставки российского урана

По данным американского Министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, который используется для питания более 90 американских коммерческих реакторов, что делает ее иностранным поставщиком №1.

Белый дом выразил опасения, что зависимость от российского урана может угрожать экономике США. Кроме того, замена российского урана может повысить стоимость топлива на 20%.

Актуальности этому вопросу добавляет то, что 2,7 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом в начале этого года на поддержку отечественной урановой промышленности, зависят от того, будут ли введены ограничения или запрет на обогащенный российский уран - или законодательно, или административным путем.

Читайте также: РФ передала Китаю 6,5 т урана для потенциально оружейного реактора CFR-600, - Bloomberg

Законопроект США

Законопроект о запрете импорта урана, который предусматривает отсрочку до 2028 года, был принят Палатой представителей в декабре 2023 года, но его рассмотрение заблокировал в Сенате республиканец Тед Круз из Техаса.

Когда министра энергетики США Дженнифер Гренхольм спросили об этой проблеме, она указала, что административные меры возможны, но лучше было бы действовать со стороны Конгресса, выражая обеспокоенность долговременными последствиями ситуации.

Автор: 

россия (95361) санкции (11257) США (26401) уран (84)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Тобто питання стоїть або гроші або демократія?
показать весь комментарий
30.04.2024 12:05
+5
Розглядає,та не розгляне. Пердь в калюжу. А транзакції з кацапським банками вже відновлені. Дно.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:08
+4
Кацапи добре знали наскільки все прогнило на Заході починаючи війну.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто питання стоїть або гроші або демократія?
показать весь комментарий
30.04.2024 12:05 Ответить
Кацапи добре знали наскільки все прогнило на Заході починаючи війну.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:10 Ответить
Ніт. Питання стоїть як завжди: або гроші, або великі гроші...

"Мінфін США дозволив проводити операції з низкою російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього списку увійшли, зокрема, ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк.
Крім згаданих банків, до переліку тих, які отримали тимчасову ліцензію, потрапили банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".
показать весь комментарий
30.04.2024 13:21 Ответить
Розглядає,та не розгляне. Пердь в калюжу. А транзакції з кацапським банками вже відновлені. Дно.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:08 Ответить
В нас навіть інтереси влади України не співпадають з інтересами народу України .
показать весь комментарий
30.04.2024 12:30 Ответить
Мгм...
А колись давно ми сміялися з "1001 останнього китайського попередження"!
*******...
показать весь комментарий
30.04.2024 12:19 Ответить
Получается американцы продали какую то долю своего суверенитета ради более низких цен на топливо
Во что это вылилось, видим сейчас
показать весь комментарий
30.04.2024 12:48 Ответить
Сусідня новина тут:

Мінфін США тимчасово дозволив операції з деякими російськими банками ()

Уран теж там явно згадується.
показать весь комментарий
30.04.2024 12:54 Ответить
Быстрые они. Человек-метеор победил человека-пентагона
показать весь комментарий
30.04.2024 14:01 Ответить
 
 