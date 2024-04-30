Белый дом рассматривает запрет на импорт обогащенного урана из РФ, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить импорт обогащенного российского урана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других ведомств обсуждали этот вопрос. Однако конкретные решения пока не приняты.

Источники отмечают, что в администрации Байдена все еще предпочитают, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, поскольку отменить закон сложнее, чем исполнительные распоряжения.

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Поставки российского урана

По данным американского Министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, который используется для питания более 90 американских коммерческих реакторов, что делает ее иностранным поставщиком №1.

Белый дом выразил опасения, что зависимость от российского урана может угрожать экономике США. Кроме того, замена российского урана может повысить стоимость топлива на 20%.

Актуальности этому вопросу добавляет то, что 2,7 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом в начале этого года на поддержку отечественной урановой промышленности, зависят от того, будут ли введены ограничения или запрет на обогащенный российский уран - или законодательно, или административным путем.

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Законопроект США

Законопроект о запрете импорта урана, который предусматривает отсрочку до 2028 года, был принят Палатой представителей в декабре 2023 года, но его рассмотрение заблокировал в Сенате республиканец Тед Круз из Техаса.

Когда министра энергетики США Дженнифер Гренхольм спросили об этой проблеме, она указала, что административные меры возможны, но лучше было бы действовать со стороны Конгресса, выражая обеспокоенность долговременными последствиями ситуации.