Білий дім розглядає заборону на імпорт збагаченого урану з РФ, - Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборонити імпорт збагаченого російського урану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, представники Ради національної безпеки, Міністерства енергетики та інших відомств обговорювали це питання. Однак конкретних рішень поки що не ухвалено.
Джерела зауважують, що в адміністрації Байдена все ще вважають за краще, щоб цим питанням займався Конгрес, оскільки скасувати закон складніше, ніж виконавчі розпорядження.
Постачання російського урану
За даними американського Міністерства енергетики, Росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для живлення понад 90 американських комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1.
Білий дім висловив побоювання, що залежність від російського урану може загрожувати економіці США. Крім того, заміна російського урану може підвищити вартість палива на 20%.
Нагальності цьому питанню додає те, що 2,7 мільярда доларів, виділених Конгресом на початку цього року на підтримку вітчизняної уранової промисловості, залежать від того, чи будуть введені обмеження або заборона на збагачений російський уран, чи то законодавчо, чи то адміністративним шляхом.
Законопроєкт США
Законопроєкт про заборону імпорту урану, який передбачає відтермінування до 2028 року, ухвалила Палата представників у грудні 2023 року, але його розгляд заблокував у Сенаті республіканець Тед Круз із Техасу.
Коли міністра енергетики США Дженніфер Гренхольм запитали про цю проблему, вона вказала, що адміністративні заходи можливі, але краще було б діяти з боку Конгресу, висловлюючи стурбованість довготривалими наслідками ситуації.
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"Мінфін США дозволив проводити операції з низкою російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього списку увійшли, зокрема, ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк.
Крім згаданих банків, до переліку тих, які отримали тимчасову ліцензію, потрапили банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".
А колись давно ми сміялися з "1001 останнього китайського попередження"!
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Во что это вылилось, видим сейчас
Мінфін США тимчасово дозволив операції з деякими російськими банками ()
Уран теж там явно згадується.