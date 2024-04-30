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Новини
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Білий дім розглядає заборону на імпорт збагаченого урану з РФ, - Bloomberg

Заборона імпорту урану з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборонити імпорт збагаченого російського урану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, представники Ради національної безпеки, Міністерства енергетики та інших відомств обговорювали це питання. Однак конкретних рішень поки що не ухвалено.

Джерела зауважують, що в адміністрації Байдена все ще вважають за краще, щоб цим питанням займався Конгрес, оскільки скасувати закон складніше, ніж виконавчі розпорядження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників США проголосувала за заборону імпорту урану з РФ

Постачання російського урану

За даними американського Міністерства енергетики, Росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для живлення понад 90 американських комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1.

Білий дім висловив побоювання, що залежність від російського урану може загрожувати економіці США. Крім того, заміна російського урану може підвищити вартість палива на 20%.

Нагальності цьому питанню додає те, що 2,7 мільярда доларів, виділених Конгресом на початку цього року на підтримку вітчизняної уранової промисловості, залежать від того, чи будуть введені обмеження або заборона на збагачений російський уран, чи то законодавчо, чи то адміністративним шляхом.

Читайте також: РФ передала Китаю 6,5 т урану для потенційно збройового реактора CFR-600, - Bloomberg

Законопроєкт США

Законопроєкт про заборону імпорту урану, який передбачає відтермінування до 2028 року, ухвалила Палата представників у грудні 2023 року, але його розгляд заблокував у Сенаті республіканець Тед Круз із Техасу.

Коли міністра енергетики США Дженніфер Гренхольм запитали про цю проблему, вона вказала, що адміністративні заходи можливі, але краще було б діяти з боку Конгресу, висловлюючи стурбованість довготривалими наслідками ситуації.

Автор: 

росія (64923) санкції (11768) США (22497) уран (114)


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Топ коментарі
+5
Тобто питання стоїть або гроші або демократія?
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30.04.2024 12:05
+5
Розглядає,та не розгляне. Пердь в калюжу. А транзакції з кацапським банками вже відновлені. Дно.
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30.04.2024 12:08
+4
Кацапи добре знали наскільки все прогнило на Заході починаючи війну.
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30.04.2024 12:10
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Тобто питання стоїть або гроші або демократія?
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30.04.2024 12:05 Відповісти
Кацапи добре знали наскільки все прогнило на Заході починаючи війну.
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30.04.2024 12:10 Відповісти
Ніт. Питання стоїть як завжди: або гроші, або великі гроші...

"Мінфін США дозволив проводити операції з низкою російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього списку увійшли, зокрема, ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк.
Крім згаданих банків, до переліку тих, які отримали тимчасову ліцензію, потрапили банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".
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30.04.2024 13:21 Відповісти
Розглядає,та не розгляне. Пердь в калюжу. А транзакції з кацапським банками вже відновлені. Дно.
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30.04.2024 12:08 Відповісти
В нас навіть інтереси влади України не співпадають з інтересами народу України .
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30.04.2024 12:30 Відповісти
Мгм...
А колись давно ми сміялися з "1001 останнього китайського попередження"!
*******...
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30.04.2024 12:19 Відповісти
Получается американцы продали какую то долю своего суверенитета ради более низких цен на топливо
Во что это вылилось, видим сейчас
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30.04.2024 12:48 Відповісти
Сусідня новина тут:

Мінфін США тимчасово дозволив операції з деякими російськими банками ()

Уран теж там явно згадується.
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30.04.2024 12:54 Відповісти
Быстрые они. Человек-метеор победил человека-пентагона
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30.04.2024 14:01 Відповісти
 
 