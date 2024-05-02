Армия РФ использует хлорпикрин, - в Госдепе США подтвердили применение запрещенного химического оружия
В Соединенных Штатах признали, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином. Его же используют в России для разгона беспорядков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.
"В соответствии с Законом о запрете химического оружия, Государственный департамент США признал, что Россия применила химическое вещество хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Госдепе добавляют, что использование хлорпикрина является не единичным случаем. Вероятно, отмечают в американском ведомстве, российские войска стремятся вытеснить ВСУ с их укрепленных позиций и таким образом достичь тактических преимуществ.
Также в США напомнили об отравлении Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Опираясь на это, в Госдепе объявили о санкциях в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, российского Научно-исследовательского института прикладной акустики и 48 Центрального научно-исследовательского института российского минобороны. Эти ведомства занимаются разработкой химического оружия. Кроме того, в санкционный список попали 4 компании, причастные к программе химического оружия РФ.
Что такое хлорпикрин?
Хлорпикрин - это слезоточивый и удушающий газ, который активно применялся во время Первой мировой войны и накапливали во время Второй мировой войны, войска СССР применяли его в Афганистане. Он также известен под названием нитрохлороформ. Обладает резким запахом. В высоких концентрациях очень ядовит и относится ко II классу опасности.
Хлорпикрин использовали в советской газовой гранате К-51, разработанной в конце 1970-х годов для разгона демонстрантов и поражения противников во время боевых действий. Она имеет герметичный пластиковый корпус с металлическим дном. Детонация происходит благодаря зажигательному запалу, после начала горения специальное вещество внутри гранаты расширяется, выбивает дно, и в результате распыляется облако отравляющего вещества. Площадь действия составляет до 400 кв. м.
При контакте хлорпикрин вызывает:
- сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей;
- обильное слезотечение;
- мышечные конвульсии;
- поражение кожи;
- рвота и боль в желудке;
- потерю сознания.
Симптомы возникают внезапно и быстро лишают солдат боеспособности, а в большой концентрации человек умирает в считанные минуты. Кроме того, химикат отравляет воду и еду.
Хлоркрипиновые боеприпасы в России официально считаются уничтоженными.
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P.S. Вибачайте, якщо тон моєї відповіді був занадто різким.
Не співчуваю.
Просто відв'янте, жалюгідне.
Відкрию вам таємницю: через комп'ютер ніякий смердьож не передається. Якщо вам там щось смердить, то це саме ви (тоді спробуйте помитися), чи - вам як гімноїду той смердьож мариться.
Співчуття від мене де дочекаєтеся.
Відв'янте, юродиве.
Не співчуваю.
Тьху, гидота.
клоун
підоРашка: постійний член Радбезу ООН, який все то має контролювати...
Ні в кого відчуття шизофренії не виникає?