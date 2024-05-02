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Армия РФ использует хлорпикрин, - в Госдепе США подтвердили применение запрещенного химического оружия

Росія використовує хлорпікрин

В Соединенных Штатах признали, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином. Его же используют в России для разгона беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"В соответствии с Законом о запрете химического оружия, Государственный департамент США признал, что Россия применила химическое вещество хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Госдепе добавляют, что использование хлорпикрина является не единичным случаем. Вероятно, отмечают в американском ведомстве, российские войска стремятся вытеснить ВСУ с их укрепленных позиций и таким образом достичь тактических преимуществ.

Также в США напомнили об отравлении Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Опираясь на это, в Госдепе объявили о санкциях в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, российского Научно-исследовательского института прикладной акустики и 48 Центрального научно-исследовательского института российского минобороны. Эти ведомства занимаются разработкой химического оружия. Кроме того, в санкционный список попали 4 компании, причастные к программе химического оружия РФ.

Что такое хлорпикрин?

Хлорпикрин - это слезоточивый и удушающий газ, который активно применялся во время Первой мировой войны и накапливали во время Второй мировой войны, войска СССР применяли его в Афганистане. Он также известен под названием нитрохлороформ. Обладает резким запахом. В высоких концентрациях очень ядовит и относится ко II классу опасности.

Хлорпикрин использовали в советской газовой гранате К-51, разработанной в конце 1970-х годов для разгона демонстрантов и поражения противников во время боевых действий. Она имеет герметичный пластиковый корпус с металлическим дном. Детонация происходит благодаря зажигательному запалу, после начала горения специальное вещество внутри гранаты расширяется, выбивает дно, и в результате распыляется облако отравляющего вещества. Площадь действия составляет до 400 кв. м.

При контакте хлорпикрин вызывает:

  • сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей;
  • обильное слезотечение;
  • мышечные конвульсии;
  • поражение кожи;
  • рвота и боль в желудке;
  • потерю сознания.

Симптомы возникают внезапно и быстро лишают солдат боеспособности, а в большой концентрации человек умирает в считанные минуты. Кроме того, химикат отравляет воду и еду.

Хлоркрипиновые боеприпасы в России официально считаются уничтоженными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики регулярно используют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

Автор: 

Госдепартамент США (1818) россия (95365) химическое оружие (367)


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Топ комментарии
+28
Схоже, що навіть якщо рассія застосує тактичну ядерну зброю, реакція світу буде не набагато ефективнішою. І не зрозуміло, чи це всі наскрізь корумповані, чи бояться чи просто не розуміють, що відбувається і які будуть наслідки
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02.05.2024 06:59
+27
А далі - Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни, тому дихаємо на повну та йдем вперед з широко відкритими очима, періодично молячись преподобному Занепокоєнню та святим Санкціям...
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02.05.2024 06:42
+26
І далі що? Язики в дупи свої засунуть щоб не ескаліровать?
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02.05.2024 06:30
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Правила форума Совет форумчан
І далі що? Язики в дупи свої засунуть щоб не ескаліровать?
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02.05.2024 06:30 Ответить
А далі - Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни, тому дихаємо на повну та йдем вперед з широко відкритими очима, періодично молячись преподобному Занепокоєнню та святим Санкціям...
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02.05.2024 06:42 Ответить
У тебе є конструктивні пропозиції? Чи - "просто потриндіть"?
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02.05.2024 06:50 Ответить
"Просто потриндіть". Ще є питання?
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02.05.2024 07:04 Ответить
Ясно! Питань більше немає!
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02.05.2024 07:14 Ответить
Ви ж знаєте,що це майданчик не для конструктиву. Всі ми тут так чи інакше "триндим" в 99.9% випадків.
P.S. Вибачайте, якщо тон моєї відповіді був занадто різким.
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02.05.2024 07:35 Ответить
Я себе до 99,9 % не причисляю...
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02.05.2024 08:20 Ответить
Тобто до твоїх коментарів на Цензорі "найверховніший головновнокомандуючий" дослухається , а той що понижче , користуючись ними, планує ведення бойових дій ? Чи може завдяки твоїм коментарям нові види зброї почали виготовляти , чи хоча б поставки заходу збільшилися ? (( Можеш себе зараховувати до якого бажаєш відсотка , суть не змінюється , все вірно людина написала .
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02.05.2024 21:48 Ответить
"Людина" може писать що-завгодно Суть від того не зміниться А я просто "констатую факт" чергового порушення Росією підписаних нею конвенцій та "пусте *************" коментатора що натякає на пропозицію застосування нами хімічної зброї у відповідь (якої у нас навіть немає)
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02.05.2024 22:18 Ответить
Де конкретно був натяк на застосування нами ХЗ ? "Україна повинна дотримуватись високих стандартів ведення війни " - оце ? (( Ну так я скажу трішки інше - наших полонених кацапи до смерті у полоні доводять , а ми кацапам , які вчора проти ЗСУ хімзброю застосовували і голови відрізали , зубки лікуємо за західними стандартами і телефончик даємо регулярно додому дзвонити . Чомусь зеки українські в українських колоніях , позбавлені привілеїв ,які кацапські убивці мають , цього константувати бажання не маєш ? ((
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02.05.2024 22:34 Ответить
Твої пропозиції?
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02.05.2024 22:51 Ответить
Переоціни свою належність , не думай що Бога за бороду ухопив , на жаль , ти такий як і всі .... таке буває , це не страшно , з цим живуть . Щодо 0.01 %, куди ти себе зарахував ,то це ті, хто коментарі на Цензорі не читає ((
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02.05.2024 23:05 Ответить
Там по ходу завищене ЧСВ, яке заважає об'єктивно оцінювати як реальність навколо так і власне місце в тій реальності.
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02.05.2024 23:28 Ответить
Люди з обмеженим інтелектом переважно відчувають неприязнь до тих хто їх переважає за своїм кругозором Це їм надає власної "значущості" та тішить їх самолюбство
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03.05.2024 02:37 Ответить
О, то ми тут маємо справу з особою у якої IQ 230 (( Вітаю гіннесівського переможця
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03.05.2024 09:53 Ответить
"Май" - що хочеш! Це - твоя проблема!
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03.05.2024 09:59 Ответить
Не треба мені розповідати про ваші проблеми, відхилення та недооціненість, нешановний альфа-копрофаг. Я вам не зоопсихолог.
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03.05.2024 16:21 Ответить
У мене проблем , на відміну від вас , немає . Позбавтеся власного комплексу неповноцінності замість затикати рота іншим,коли вас писком тицяють у ваш ідіотизм, і буде вам щастя
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03.05.2024 16:24 Ответить
Стадія заперечення, копрофагу?
Не співчуваю.
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03.05.2024 16:37 Ответить
Та простіше все - прости ви- гуано , при цьому таке смердюче, що навіть не займав , а сморід не припиняється ((
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03.05.2024 23:04 Ответить
Йой гімноїду, ви навіть не пам'ятаєте що це ви до мене вчепилися, це ж вас ніяк не відпускає ваш комплекс меншовартості.
Просто відв'янте, жалюгідне.
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03.05.2024 23:14 Ответить
Пане гуано , не я видалив коментар про посягання на "святого" ярія і хто ми є коли на ту "святість " посягаємося . Тож засохни , менше смердітимеш ))
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03.05.2024 23:23 Ответить
Гімноїде, вам копрофагам усюди мариться те ваше улюблене лайно.
Відкрию вам таємницю: через комп'ютер ніякий смердьож не передається. Якщо вам там щось смердить, то це саме ви (тоді спробуйте помитися), чи - вам як гімноїду той смердьож мариться.
Співчуття від мене де дочекаєтеся.
Відв'янте, юродиве.
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03.05.2024 23:32 Ответить
Правду кажуть : " Не займай гуано - не смердітиме " .... Бувай , гуано ))
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03.05.2024 23:54 Ответить
Я й бачу як моя розмова з Холодним вас зачепила, гімноїде, особливо - про ображенок яки бігають за ним та гавкають. Ви ще й вночі продовжуєте скиглити з за вашої психічної травми.
Не співчуваю.
Тьху, гидота.
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04.05.2024 00:12 Ответить
гуано , я ж написав - не смерди
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04.05.2024 00:42 Ответить
Йой, , після вашого допису ви здалися мені досить притомною людиною, але - після ваших свіжих вподобайок гімноїду що не здатний зупинитися у свому хворобливому гімноїдстві - я зрозумів що помилився...
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04.05.2024 12:01 Ответить
Кожен військовий на передку повинен бути оснащений протигазом.
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02.05.2024 07:28 Ответить
А хто сказав що вони ними не оснащені?
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02.05.2024 07:32 Ответить
Конструктивные пропозиции - Оружие. Много оружия и БП и закрыть небо над Украиной. И настоящие санкции. Конструктивно?
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02.05.2024 10:38 Ответить
Ну так "починай"!
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02.05.2024 10:44 Ответить
"Конструктивні пропозиції" прописані в Святому письмі: око за око, зуб за зуб (хімічну зброю створити значно простіше та набагато швидше, ніж ядерну; і це технологічно доступно набагато менш науково і промислово розвинутим країнам, ніж Україна).
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02.05.2024 16:37 Ответить
Ті що прийшли після квітня 2019 на "Цензор" - підлягають детальному контролю - на предмет психічної адекватності! Багато "хочпоржатєлєй" набігло І "заробітчан"!
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02.05.2024 19:17 Ответить
Ну ти прямо булгаковський швондер ((
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03.05.2024 10:20 Ответить
У нас з тобою єдиний тип спілкування -
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03.05.2024 02:39 Ответить
.... та залишаємо Архангельске
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02.05.2024 09:14 Ответить
Санкції щодо військ хімічного,радіаційного та біологічного захисту парашки-це потужно.🤡
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02.05.2024 06:47 Ответить
Схоже, що навіть якщо рассія застосує тактичну ядерну зброю, реакція світу буде не набагато ефективнішою. І не зрозуміло, чи це всі наскрізь корумповані, чи бояться чи просто не розуміють, що відбувається і які будуть наслідки
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02.05.2024 06:59 Ответить
все разом
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02.05.2024 07:35 Ответить
Накладуть санкції на інститут Курчатова і ядерні війська рф🤦‍♂️. І звичайно видадуть надпотужні занепокоєння і стурбованості
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02.05.2024 12:51 Ответить
Абаму викликайте! Той порішає...
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02.05.2024 07:12 Ответить
Обама інспектував знищення хімзброї в Україні ..
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02.05.2024 07:16 Ответить
Абаму дозволив передачу хімічної зброї Сирії до параші і за це отримав Нобеля. Ну геній же!
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02.05.2024 07:23 Ответить
В совковій армії хлорпікрин використовували для перевірки протигазів.
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02.05.2024 07:22 Ответить
Було таке..я їм навіть потруїв обкомівських комуністиць...в 90-році вони приїхали на склад подивитись як готується під інспекцію США склади хімічних бп.. і вони були в білих платячках та не захотіли перевдягатись у спецодяг...і яїм в палатку для перевірки протигазу залив не пів солдатської кружки, а півтори... Коли вони вийшли зняли протигази до них підійти було неможливо і вони йшли всі в соплях і весь час терли очі
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02.05.2024 07:32 Ответить
ну ти і мудак
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02.05.2024 08:04 Ответить
Ай маладєцццць, я б ще й гранату ********... хоча краще взривпакет,- за гранату посадити могли б, і повилазили б ті панєнки з палатки окурювання в своїх місцями білих, а подекуди і в жовтих розводах платтячках не тільки в соплях, а й з незабутніми враженнями від сурових армєйскіх буднєй🤔🧐😁 Я б їх куррррвів швидко навчив рррродіну любіть... ***😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:23 Ответить
Було і в мене щось подібне🤔 На полігоні, це було на РУЦі (тоді ровєнскій учєбний центр, ще його називають в народі Тучинський полігон) тіпа дємбеля не вийшли вранці по команді "Підйом" на ранкову зарядку, вони ж тіпа дєди, в них дємбєль в маю, - фсьо *******😁 Але ці козли не врахували одного, на кого вони попали, а я тоді був черговий по табірному збору і служив у частині, де не віддання честі товаришу прапорщику дорівнювало щонайменше легкому струсу мозгу, або розквашеної морди ******😝 Я довго не розбирався, і заїбошив цим козлам під нари в палатку хлорпікрінову димшашку, у військах її називають "сінєглазка"😁 Бачили б ви цю картину, як ці чмирі вилітали з палатки,- весь табірний збір, а це чоловік 400 угорали від сміху, дивлячись на цих сраних дємбєлєй в соплях і сльозах. Потім ці, козляри, пішли на мене жалітися замполіту зборів, а замполіт був бойовий офіцер, воював, мав орден Бойового Червоного прапора, уважно їх вислухав і запитав мене, чи це так було і причина моїх дій, я відповів, що ці орли відмовились виконувати команду чергового по табірному збору офіцера, тим самим грубо порушили розпорядок дня, що передбачений Устав внутрішньої та гарнізонної служби. Замполіт, вислухавши мене і цих клоунів, відповів, що наступного разу він дозволяє мені закинути у палатку гранату, а кому пощастить вижити, того він особисто відвезе у місто Рівне на армійську губу і попросить свого знайомого майора, начальника Рівненської губи, гноїти цих клоунів до дємбєля😁 Після цього, ці дауни, принаймі, коли я був черговим по збору, вранці на зарядку не те, що вибігали, а вилітали з палатки, - ось яке виховне значення може мати звичайна хлорпікрінова димшашка, а то тут деякі "гуманісти" іпу їх мать, соплі розмазують по стінах, а в ТЦК западло піти , курррррви, в окопи, на нуль, *******, любителі неньки України дистанційно, тьфу на вас вишиватоголові патріоти...***😝😝😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:54 Ответить
Війни не виграють в білих рукавичках. Нам також потрібно використовувати ВСІ наявні засоби ураження аж до брудної бомби, якщо змусять
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02.05.2024 07:28 Ответить
На нашому сайті є білорукавишні. Мене за подібний вчорашній вечірній допис вже зранку цькують якісь недолугі- Ми нє такіє, ми нє кацапі. Враження, що хай нас повбивають, але ми маємо бути виключно джентельменами в білих пальто.
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02.05.2024 09:15 Ответить
Посилай цих сраних цькувальників на ***, а не зрозуміють то й за *** за курсом рюзьге ваеннава *********, а там най в обнімку з бичками і крабами остаточно беруть в зуби і вимахують, хоча... до цих навряд чи дійде😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 09:27 Ответить
Та я в кишеню за цим не лізу. Відповідаю їм швидко.
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02.05.2024 09:29 Ответить
тобто ви такі самі, як кацапи? адіннарот?
клоун
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02.05.2024 18:44 Ответить
Наявні, то, напевно, асфальт, шампури і хіба ще бруківка... ну і, типу, жарти 95-го кварталу... Весело ж, прикольно...
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02.05.2024 09:23 Ответить
Ці тварюки з 2014 і фосфор використовують, але світ це в упор не бачить..
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02.05.2024 07:41 Ответить
Це наш МЗС нічого не бачить, як щось по ручні прилітає так одразу їхнє блювотиння по всіх майданчиках розноситься, а ми ні, не вміємо, бо криворізька школа дипломатії
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02.05.2024 09:17 Ответить
Треба над підорашкою розпилювати холеру, чуму і сибірську язву ! Це більш дієве , ніж ці гази !!!
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02.05.2024 09:12 Ответить
Кстати да, может и правда лучше зарядить дрон не взрывчаткой, а баллон с антраксом и отправить в сторону Сибири. 🧟‍♀️🧟‍♂️🤢💀
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02.05.2024 13:00 Ответить
підоРашка: агресія, воєнні злочини, порушення десятків положень Уставу ООН, порушення десятків, якщо не сотень міжнародних договорів...
підоРашка: постійний член Радбезу ООН, який все то має контролювати...
Ні в кого відчуття шизофренії не виникає?
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02.05.2024 09:21 Ответить
Це лише початок. Жодних сумнівів в тому що кацапи застосують більш смертоносні засоби хімічної та біологічної зброї в мене не має. Та ще й будуть глумитися - "скажіть спасибі що не ядерка". Звідси потрібно забезпечити ЗСУ засобами захисту, а не сподіватись на виконання кацапами якихось там "договорів" - вони зажди порушують будь які угоди.
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02.05.2024 09:26 Ответить
Нам потрібно діяти на випередження, але абсолютно без галасу. Ще й картинно поспівчувати.
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02.05.2024 09:31 Ответить
Отако! Україні дісталася ядерна зброя якою вона нікому не погрожувала-але Україну розброїли від ''ядерки''. *уйло всьому світу погрожує ''ядеркою'' його не розброюють! *уйло застосовую хімічну зброю-*уйла не розброюють! Де справедливість?!!
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02.05.2024 15:34 Ответить
Справедливісті без кольта не буває.
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02.05.2024 23:59 Ответить
Знову якісь точкові обмежені санкції... Дієвими насправді є лише такі санкції, які в короткотерміновій перспективі вщент зруйнують російську економію та, як наслідок цього, призведуть там до хаосу, війни всіх проти всіх з масовою різаниною і врешті руйнуванням державності.
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02.05.2024 16:42 Ответить
Де заяви в ООН? Чим зайнятий МЗС? Блокуванням документів?
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02.05.2024 20:14 Ответить
Найкращі санкції це atacms.
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03.05.2024 00:00 Ответить
🚀🚀🚀💥💥💥☠☠☠🌻🌻🌻
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03.05.2024 03:57 Ответить
 
 