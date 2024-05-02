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Новости Война
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Война РФ в Украине вряд ли закончится в ближайшее время, - директор Нацразведки США Хейнс

Розвідка США: війна не закінчиться найближчим часом

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время.

Передает ее слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, в частности удары по украинской энергетической инфраструктуре, направлена на то, чтобы убедить Украину, что продолжение борьбы только увеличит вред для нее и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе", - отметила Хейнс.

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По ее словам, Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет настаивать на агрессивной тактике в Украине.

"Эта агрессивная тактика, вероятно, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время", - резюмировала директор Нацразведки США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах признали, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.

Автор: 

США (26422) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+9
БО зе! наприклад не може закінчити те, що вже закінчене:
https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
.
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02.05.2024 19:05
+9
Трохи дивно чути це від представниці держави, від якої фактично залежить, як довго триватиме ця війна... може не пряма, але проста залежність: більше доброго озброєння - менший період...
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02.05.2024 19:20
+6
Штаты, типа, "виноваты" в том, что Ху#ло (полномасштабно) напало. А как же ему было не напасть, когда в течение последних 3-х лет всё внутри Украины готовилось к захвату Украины?
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02.05.2024 19:17
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Правила форума Совет форумчан
БО зе! наприклад не може закінчити те, що вже закінчене:
https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
.
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02.05.2024 19:05 Ответить
Бидон дальше держит эту "никчему".
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02.05.2024 19:13 Ответить
При всій повазі до розвідки США-

у 2022 вони прогнозували поразку України протягом 72 годин…
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02.05.2024 19:26 Ответить
А тепер не можуть спрогнозувати найближчу дивовижну перемогу, чи що?
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02.05.2024 19:31 Ответить
Що?

Якщо вони помилились одно разу, то це говорить про те що це може бути з будь яким « прогнозом».

От що. Не більше. Ні меньше.
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02.05.2024 21:09 Ответить
навіщо оці амерікоси, розхитують ситуацію?
навіщо сіяти паніку?
ми всі готуємось до шашликів на 9 мая!
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02.05.2024 19:16 Ответить
Штаты, типа, "виноваты" в том, что Ху#ло (полномасштабно) напало. А как же ему было не напасть, когда в течение последних 3-х лет всё внутри Украины готовилось к захвату Украины?
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02.05.2024 19:17 Ответить
Кобзон, де логіка?

1. не США винні що ху&ло напало.

2. у нападі винен ху&ло та йогоорки. А не Україна.

3. Виправдань ху&лу нема. Та не буде, деб його не судили- чі в Гаазі, чі в Нюренберзі.
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02.05.2024 21:46 Ответить
Никто Ху#ло не оправдывает. Оно напало ещё 20 февраля 2014-го, но только зелёные уйобки начиная с 2019-го убедили Ху#ло в том, что оно теперь возьмёт Украину голыми руками. Они легли и ножки пошире раздвинули. Вот в чём логика, если с 1-го раза непонятно.
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02.05.2024 22:10 Ответить
Повністью згоден.А після Омана відчинив двері навстіж для вторгнення рф.
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03.05.2024 13:13 Ответить
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02.05.2024 22:29 Ответить
Як перемогти рф? Так звучить смішно,але заберіть у рф бензин і вона захлинеться нафтою)
На рф проблема не сам путін, а колективний путін якого за багато років вивели кремлівські селекціонери за допомогою пропаганди та псевдо цінностей таких як манія величи та про особий шлях "русских" яких все одно ніхто не зрозуміє це їм постійно вбивають з дитячого садочка.Але не все так просто, їх вождю кожного тижня приносять свіжі опитування з "глибинного наріду" зондують настрої ,так ось якщо з "водкой" проблем нема то з бензином є проблеми нарід там звик до дешевого пального а зараз вже стоїть питання про його нетто імпорт до рф та відчутне підвищення цін через дефіцит, відправив кремль переговорників відразу в кілька країн снд якщо з Казахстаном виникли деякі проблеми то з Білорусью нібито домовилися .
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02.05.2024 19:18 Ответить
"Ціни на дизельне паливо для російських споживачів стрімко зросли, збільшившись майже на 10% лише за останній тиждень, згідно з урядовими даними. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки все більше заводів змушені призупиняти виробництво.Виступаючи перед місцевими ЗМІ цього тижня, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, сказав, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом - і країні, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусі. Атаки безпілотників призвели до немислимого" - у Росії закінчується бензин, https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-diesel-prices-skyrocket-ukraine-war-drone-strikes-oil-refineries/ пише Politico.
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02.05.2024 19:24 Ответить
Трохи дивно чути це від представниці держави, від якої фактично залежить, як довго триватиме ця війна... може не пряма, але проста залежність: більше доброго озброєння - менший період...
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02.05.2024 19:20 Ответить
все вірно - але ж цілі інші...
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02.05.2024 21:30 Ответить
Та ми вже це давно зрозуміли, незвертаючи уваги на оптимістичні заяви будановподібних!
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02.05.2024 19:33 Ответить
Є такий старий анекдот.
Катерина Іванівна бігла на трамвай, що стояв на зупинці.
"Не встигла" - подумав водій трамваю, закривши двері перед носом Катерини Іванівни.
Якщо США кажуть, що війна буде довго, то це означає, що допомога буде з піпєточки.
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02.05.2024 19:41 Ответить
А не треба гадати ,чи закінчиться, чи ні. Дайте томагавки без обмежень цілей ,тоді й побачимо . Уявляю удар по масквє і 10 мільйоннипй драп із бєлакаменной.
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02.05.2024 19:50 Ответить
Что бы закончить войну, надо что бы Украине дали как минимум Томагавки
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02.05.2024 19:51 Ответить
100%. О, побачив один нормальний допис.
1000 Томагавків винесуть усю промисловість Кацапстану і війна на цьому закінчиться, бо кацкпи почнуть їздити знов на конях.
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02.05.2024 20:10 Ответить
Але ж не дадуть... Тому треба виробляти своє
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03.05.2024 00:29 Ответить
Росія с 1996р. почала здійснювати свій план-поставити Україну в залежність от рф.А далі пішла знищеннувати Україну.З війною до нас безумовно прийшла рф,а двері для неї відчинив Зеленський. Х...ло відразу цим і скористався.Обставини зараз такі,що війна,ймовірно,буде тривалою.
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02.05.2024 20:11 Ответить
Якщо будуть давати зброю по чайній ложці, то звісно, буде тривалою.
Бо лопата проти танку не катить
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02.05.2024 20:24 Ответить
Ця мадам постійно віщує тези про х......ферштейн. Як її старші колеги Саллівон і Бернс. Вона біля них як иісіс Попінс біля Гнусавого поца.
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02.05.2024 20:39 Ответить
Это поверхностный анализ.Оружия безусловно Украине крайне необходимо.Но сроки окончания войны не только от этого зависят.
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02.05.2024 21:05 Ответить
Вова, якщо зброї буде достатньо щоб перемагати Кацапію- буде і кінець війни.

А який в тебе аналіз, "поверхностний" чи якийсь іншій - не знаю, не спеціаліст
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03.05.2024 11:21 Ответить
Говоришь что ты не специалист,а вывод делаешь,причём категорический!!!.В отличии от тебя не знаю, когда будет конец войны.Война с кацапнёй длилась с 1918 по 1991 и с 1996 и по сей день.Война чаще шла без применения оружия.Наверное мы по разному понимаем слово ПЕРЕМОГА. Андрей,твои эмоции поддерживаю,но этим мы росиян не переможим.Для меня полная победа над фашизмом наступила не в 1945 и подписанием о капитуляции. а только после подписания Хельсинских соглашений .Перемога над рашизмом не заключается выходом на границы 1991г.,прекращением вооружённых соприкосновений,истреблением росиян и захватом территорий рф. и т.п.Андрей давай без панибратства,какой я тебе Вова.И если ты хочешь серьёзного общения,то анализы оставь при себе.
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03.05.2024 13:00 Ответить
Війна закінчиться за лічені дні коли в окопи підуть воювати депутати, можновладці, судді та прокурори.
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02.05.2024 21:45 Ответить
Що за кацапський термін "війна в Україні"? Війна йде не тільки на території України, але і на території рф також. Застосовуючи цей термін, ви виводите ********* за дужки. Це "російсько-українська війна" і саме так її потрібно називати.
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02.05.2024 23:53 Ответить
оон воліє це стидливо називати конфліктом
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03.05.2024 00:06 Ответить
О боже, у мене iнфаркт-мiкарда розгулявся! Що я скажу мамi?
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03.05.2024 00:21 Ответить
 
 