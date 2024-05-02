Война РФ в Украине вряд ли закончится в ближайшее время, - директор Нацразведки США Хейнс
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время.
Передает ее слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, в частности удары по украинской энергетической инфраструктуре, направлена на то, чтобы убедить Украину, что продолжение борьбы только увеличит вред для нее и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе", - отметила Хейнс.
По ее словам, Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет настаивать на агрессивной тактике в Украине.
"Эта агрессивная тактика, вероятно, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время", - резюмировала директор Нацразведки США.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах признали, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.
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https://wz.lviv.ua/news/406525-u-moiemu-mozku-ia-zakinchyv-viinu-zelenskyi-zrobyv-dyvnu-zaiavu-u-miunkheni "У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені
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у 2022 вони прогнозували поразку України протягом 72 годин…
Якщо вони помилились одно разу, то це говорить про те що це може бути з будь яким « прогнозом».
От що. Не більше. Ні меньше.
навіщо сіяти паніку?
ми всі готуємось до шашликів на 9 мая!
1. не США винні що ху&ло напало.
2. у нападі винен ху&ло та йогоорки. А не Україна.
3. Виправдань ху&лу нема. Та не буде, деб його не судили- чі в Гаазі, чі в Нюренберзі.
На рф проблема не сам путін, а колективний путін якого за багато років вивели кремлівські селекціонери за допомогою пропаганди та псевдо цінностей таких як манія величи та про особий шлях "русских" яких все одно ніхто не зрозуміє це їм постійно вбивають з дитячого садочка.Але не все так просто, їх вождю кожного тижня приносять свіжі опитування з "глибинного наріду" зондують настрої ,так ось якщо з "водкой" проблем нема то з бензином є проблеми нарід там звик до дешевого пального а зараз вже стоїть питання про його нетто імпорт до рф та відчутне підвищення цін через дефіцит, відправив кремль переговорників відразу в кілька країн снд якщо з Казахстаном виникли деякі проблеми то з Білорусью нібито домовилися .
Катерина Іванівна бігла на трамвай, що стояв на зупинці.
"Не встигла" - подумав водій трамваю, закривши двері перед носом Катерини Іванівни.
Якщо США кажуть, що війна буде довго, то це означає, що допомога буде з піпєточки.
1000 Томагавків винесуть усю промисловість Кацапстану і війна на цьому закінчиться, бо кацкпи почнуть їздити знов на конях.
Бо лопата проти танку не катить
А який в тебе аналіз, "поверхностний" чи якийсь іншій - не знаю, не спеціаліст