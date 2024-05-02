Война РФ в Украине вряд ли закончится в ближайшее время, - директор Нацразведки США Хейнс

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время.

Передает ее слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Все более агрессивная тактика Путина против Украины, в частности удары по украинской энергетической инфраструктуре, направлена на то, чтобы убедить Украину, что продолжение борьбы только увеличит вред для нее и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе", - отметила Хейнс.

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По ее словам, Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет настаивать на агрессивной тактике в Украине.

"Эта агрессивная тактика, вероятно, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время", - резюмировала директор Нацразведки США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах признали, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.